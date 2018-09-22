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Все про:поджог (584) Черкассы (559) Бондаренко Анатолий (2)

 В Черкассах сгорел джип известного депутата: полиция рассматривает версию поджога. ФОТО

Джип принадлежит депутату Черкасского горсовета из фракции ВО "Черкасчане", председателю правления ОО "Институт реформ города" Ивану Сухарькову.

В субботу рано утром, 22 сентября, в Черкассах загорелся припаркованный в одном из дворов джип, принадлежащий местному депутату. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Дзвін.

Пламя вспыхнуло около 4–5 часов утра. У джипа Mitsubishi Pajero выгорел полностью моторный отсек и поврежден пассажирский салон. Причина возгорания пока неизвестна. Но одной из главных версий ЧП рассматривается поджог. На месте работают следователи полиции.

В Черкассах сгорел джип известного депутата: полиция рассматривает версию поджога 01
В Черкассах сгорел джип известного депутата: полиция рассматривает версию поджога 02
В Черкассах сгорел джип известного депутата: полиция рассматривает версию поджога 03

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По предварительным данным, автомобиль принадлежит депутату Черкасского горсовета из фракции ВО "Черкасчане", председателю правления ОО "Институт реформ города" Ивану Сухарькову.

По мнению городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко, машину подожгли злоумышленники. Мэр считает, что это связано с политической деятельностью Сухарькова.

"В Черкассах продолжается давление криминала на депутатов и чиновников при полной бездеятельности правоохранительных органов. Сколько еще нужно случаев, чтобы полиция, прокуратура, СБУ навели порядок в городе?", – передает слова городского главы Дзвін.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура провела обыски в горсовете Черкасс. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3087551
 
 
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Никакого сочувствия. Может со мной что-то не так? ХЗ.
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Хорошо быть не депутатом. Иногда. При покупке нового джипа, например. И то... лучше таки ставить в охраняемый гараж. А то ведь... шо-то соседи здороваются как-то неохотно, а раньше, когда я на "Запоре" рассекал- даже улыбались.
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Эпично-городской глава жалуется на разгул криминалитета и бездействие правохранителей.
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А разве имущество депутата не является неприкосновенным?
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Жаль сгорел без депутата, очень жаль! А лучше парочки!
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ездил, ездил, устал и со стыда самовоспламенился
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Черкассах сгорел джип известного депутата: полиция рассматривает версию поджога. ФОТО
 
 
 
 
 
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