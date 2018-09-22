 В Черкассах сгорел джип депутата горсовета Сухарькова: полиция рассматривает версию поджога. ФОТО

В субботу рано утром, 22 сентября, в Черкассах загорелся припаркованный в одном из дворов джип, принадлежащий местному депутату. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Дзвін.

Пламя вспыхнуло около 4–5 часов утра. У джипа Mitsubishi Pajero выгорел полностью моторный отсек и поврежден пассажирский салон. Причина возгорания пока неизвестна. Но одной из главных версий ЧП рассматривается поджог. На месте работают следователи полиции.







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По предварительным данным, автомобиль принадлежит депутату Черкасского горсовета из фракции ВО "Черкасчане", председателю правления ОО "Институт реформ города" Ивану Сухарькову.

По мнению городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко, машину подожгли злоумышленники. Мэр считает, что это связано с политической деятельностью Сухарькова.

"В Черкассах продолжается давление криминала на депутатов и чиновников при полной бездеятельности правоохранительных органов. Сколько еще нужно случаев, чтобы полиция, прокуратура, СБУ навели порядок в городе?", – передает слова городского главы Дзвін.

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