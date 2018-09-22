 В Черкассах сгорел джип депутата горсовета Сухарькова: полиция рассматривает версию поджога. ФОТО

В субботу рано утром, 22 сентября, в Черкассах загорелся припаркованный в одном из дворов джип, принадлежащий местному депутату. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Дзвін.
Пламя вспыхнуло около 4–5 часов утра. У джипа Mitsubishi Pajero выгорел полностью моторный отсек и поврежден пассажирский салон. Причина возгорания пока неизвестна. Но одной из главных версий ЧП рассматривается поджог. На месте работают следователи полиции.
Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция расследует взрыв "Мерседеса" в Черкассах как умышленное убийство
По предварительным данным, автомобиль принадлежит депутату Черкасского горсовета из фракции ВО "Черкасчане", председателю правления ОО "Институт реформ города" Ивану Сухарькову.
По мнению городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко, машину подожгли злоумышленники. Мэр считает, что это связано с политической деятельностью Сухарькова.
"В Черкассах продолжается давление криминала на депутатов и чиновников при полной бездеятельности правоохранительных органов. Сколько еще нужно случаев, чтобы полиция, прокуратура, СБУ навели порядок в городе?", – передает слова городского главы Дзвін.
Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура провела обыски в горсовете Черкасс. ФОТОрепортаж
Иван Михалыч
На обиженных балконы падают,
Я был свидетелем такого случая.
Обидно, что теряешь человека
Из-за глупости.
А он и не понимает
И не слышит тебя, бедняга,
Балконом задавленный,
Своей упертостью обоих мучая... (с)
Всем обиженным
посвящается
Ну зачем мне разбираться
Где и в чём моя вина?
Лучше буду обижаться!
Так удобней для меня.
И к тому же это проще -
Всех на свете обвинять,
Что мой замысел хороший
Не сумел никто понять.
Так не будет лишних споров -
В уголке уединюсь,
А уж тама сам с собою
Непременно соглашусь.
Разолью слезами лужи,
Но приятно будет знать,
Что другие в сто раз хуже,
Раз умеют обижать.
Татьяна Валяева 2003
Ford в Бразилии
Автомобили и мужское достоинства (да-да, мы про пенис) сравнивают слишком часто. Действительно ли это так, не разобрались еще даже британские ученые, мы тем более не будем ничего утверждать. Тем не менее Ford Pinto с треском провалился на бразильском рынке, потому что Pinto означает
Путин«маленький член». Желающих иметь что-то общее с таким автомобилем не нашлось.
Вообще когда с женой видим Pajero всегда єто название вызывает улыбку. Pajero на испанском означает персона которая занимается мастурбацией.
Модель Pajero (pəˈhɛroʊ, pɑˈxɛroʊ, пахе́ро)[2] (англ.) была названа так в честь пампасской кошки (Leopardus pajeros), обитающей на плато Патагония, в южной Аргентине.[3] (англ.) Однако, так как слово pajero (пахе́ро) имеет в испанском языке сленговое значение «онанист»[4] (англ.), на некоторых зарубежных рынках было принято иное название. Так, в Испании, Индии и Америке (кроме Бразилии) оно было заменено на Mitsubishi Montero (означающее «воин-горец»), а в Великобритании на Mitsubishi Shogun («сёгун»).
Вот ещё подборочка эпичных ляпов с названиями авто.
Ford в Бельгии тоже лоханулись, правда с рекламой. Для своей рекламы в Бельгии Ford использовал слоган «Каждый автомобиль имеет высококачественный корпус», но из-за неточного перевода вышло «В каждом автомобиле находится хорошо сохранившееся тело/труп»
Mercedes-Benz при выходе на китайский рынок испытал ряд затруднений. Изначально компания планировала использовать иероглиф со звучанием bensi, чтобы точно передать название. Но вот незадача: этот иероглиф означал также «смерть». Пришлось Mercedes отказаться от него в пользу менее благозвучного для марки benchi, зато со значением «двигаться со скоростью полета».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Одним из важнейших вопросов предстоящих общественных слушаний является борьба с коррупцией в Черкасском горсовете. Мы последовательно заявляли - депутат не должен быть чиновником. Это позорная коррупционная практика, - пишет Сухарьков. - Как пример - обвинения во взяточничестве и коррупции члена группы «Черкащане», директора КП «Черкасские рынки» Дениса Жмаева. Недавно стало известно, что подозрение в коррупции предъявлено депутату от фракции Партии регионов, бывшему члену фракции Свободных демократов, а до этого - «Фронта перемен» Анатолию Коверскому. С апреля 2008 по сентябрь 2009 года он возглавлял управление земельных ресурсов. И за этот период к нему накопились претензии прокуратуры. То есть, мы опять сталкиваемся с коррупцией депутатов - чиновников.
Вопрос земли - одно из наиболее коррупционных. Хочу сказать, что с сентября по ноябрь 2013 года Черкасский горсовет передал безвозмездно (то есть даром) 99 земельных участков, общей площадью 4,33 га (43,3 тыс. кв. г.). Все эти участки переданы с формулировкой «для строительства и обслуживания жилых домов». Проще говоря, все участки относятся к категории жилой и общественной застройки.
Кроме этого, горсовет за этот период выдала разрешения на разработку проектов землеустройства относительно отвода еще 70 участков (бесплатно).
Какие еще примеры коррупции надо наводить?
Сколько еще депутатов горсовета будут трудоустроены на теплые чиновничьи зарплаты с обязательной предпосылкой к коррупции? Справедливости ради, скажу, что, очевидно, не все из совместителей идут в чиновники за легкими деньгами. Среди них могут встречаться и настоящие профессионалы. Однако, очевидной есть коррупционная составляющая, от которой следует избавляться.
Для размышлений привожу список таких депутатов-совместителей:
1. Шабанов Владимир Иванович, Департамент управления делами и юридического обеспечения, фракция "ВО «Батькивщина»
2. Савин Артур Александрович, Департамент архитектуры, градостроительства и инспектирования, Депутатская группа «Черкащане»
3. Кита Игорь Мечиславович, заместитель начальника управления инспектирования - начальник отдела инспектирования, позафракцийний
4. Гудзенко Владимир Викторович, заместитель Директора Департамента жилищно-коммунального комплекса, фракция Партии регионов
5. Отрешко Сергей Владимирович, управления уличной инфраструктуры, Департамент жилищно-коммунального комплекса, фракция Партии регионов.
6. Дядченко Виталий Николаевич, директор управления транспорта, Департамент жилищно-коммунального комплекса, фракция Партии регионов
7 . Сисоева Ольга Валерьевна , Управление Семьи , молодежи и спорта , Департамент образования и гуманитарной политики, Фракция партии регионов
8. Стадник Олег Михайлович, Департамент здравоохранения и медицинских услуг, внефракционный
9. Радуцкий Александр Романович, КП "Дирекция парков", Депутатская группа «Черкащане»
10. Жмаев Денис Викторович, КП "Черкасские рынки", Депутатская группа «Черкащане» (отстранен в связи со следствием)
11. Валентина Слуцкая, КП "Кинотеатр Украина", фракция "ВО «Батькивщина»
12. Ван Евгений Леонидович, КП "Черкасский городской зоопарк", фракция Партии регионов (написал заявление о сложении депутатских полномочий)
13. Кучер Петр Семенович, КП "Черкассыэлектротранс", фракция Партии регионов
14. Воротник Валерий Леонидович, КП "МИА "Черкассы", депутатская группа «Черкащане»
Фракция ПР - 6 депутатов-чиновников
Депутатская группа «Черкащане» - 4 депутаты-чиновники
Фракция "ВО «Батькивщина» - 2 депутаты-чиновники
Внефракционные - 2 депутаты-чиновники"
*пост на собственной странице в FacebookИсточник: http://provce.ck.ua ... http://topnews.ck.ua/society/2014/02/05/8286.html