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Все про:поджог (584) Черкассы (559) Бондаренко Анатолий (2)

 В Черкассах сгорел джип депутата горсовета Сухарькова: полиция рассматривает версию поджога. ФОТО

Джип принадлежит депутату Черкасского горсовета из фракции ВО "Черкасчане", председателю правления ОО "Институт реформ города" Ивану Сухарькову.

В субботу рано утром, 22 сентября, в Черкассах загорелся припаркованный в одном из дворов джип, принадлежащий местному депутату. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Дзвін.

Пламя вспыхнуло около 4–5 часов утра. У джипа Mitsubishi Pajero выгорел полностью моторный отсек и поврежден пассажирский салон. Причина возгорания пока неизвестна. Но одной из главных версий ЧП рассматривается поджог. На месте работают следователи полиции.

В Черкассах сгорел джип депутата горсовета Сухарькова: полиция рассматривает версию поджога 01
В Черкассах сгорел джип депутата горсовета Сухарькова: полиция рассматривает версию поджога 02
В Черкассах сгорел джип депутата горсовета Сухарькова: полиция рассматривает версию поджога 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция расследует взрыв "Мерседеса" в Черкассах как умышленное убийство

По предварительным данным, автомобиль принадлежит депутату Черкасского горсовета из фракции ВО "Черкасчане", председателю правления ОО "Институт реформ города" Ивану Сухарькову.

По мнению городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко, машину подожгли злоумышленники. Мэр считает, что это связано с политической деятельностью Сухарькова.

"В Черкассах продолжается давление криминала на депутатов и чиновников при полной бездеятельности правоохранительных органов. Сколько еще нужно случаев, чтобы полиция, прокуратура, СБУ навели порядок в городе?", – передает слова городского главы Дзвін.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура провела обыски в горсовете Черкасс. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3087551
 
   
 Топ комментарии
 
"Какая боль какая боль..."!
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А разве имущество депутата не является неприкосновенным?
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Никакого сочувствия. Может со мной что-то не так? ХЗ.
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Ага! МЫ ЦАРЬ ... За себя трещи и местоимения "я" и "мы" не путай. ОК?
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Трещать это твое.А я сочувствую что не сгорел депутат.
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Вот видишь, процесс пошёл , уже "я" с "мы" не путаешь, а ты обучаем ! Малайца!
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Ты животное поучи луку картошку перебирать если такой умный. Наверное в детстве много говна ел или и сейчас подъедаешь на десерт?
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витёк, ты в курсе, что на обиженных воду возят и балконы падают? А на животное я не в обиде, они часто более лутшы, чем такая типо чилавечина, как ты! что сейчас подъедаешь на десерт? , ногти грызёшь от злобы? ,Смачна есцi ! . Гы-гы!

Иван Михалыч
На обиженных балконы падают,
Я был свидетелем такого случая.
Обидно, что теряешь человека
Из-за глупости.
А он и не понимает
И не слышит тебя, бедняга,
Балконом задавленный,
Своей упертостью обоих мучая... (с)
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Животное это для тебя комплимент и я ни в коем случае не собирался его обидеть.
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Обиженный! Кого ты сможешь обидеть? , кроме себя? Ржунимагу! Вот стихи для тебя спецом :
Всем обиженным
посвящается

Ну зачем мне разбираться
Где и в чём моя вина?
Лучше буду обижаться!
Так удобней для меня.

И к тому же это проще -
Всех на свете обвинять,
Что мой замысел хороший
Не сумел никто понять.

Так не будет лишних споров -
В уголке уединюсь,
А уж тама сам с собою
Непременно соглашусь.

Разолью слезами лужи,
Но приятно будет знать,
Что другие в сто раз хуже,
Раз умеют обижать.

Татьяна Валяева 2003
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Обтекай, потиху , со временем само высохнет. Гы :У Черкасах згорів джип відомого депутата: поліція розглядає версію підпалу - Цензор.НЕТ 2555
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Тут таких как ты которые говном пырскаются до куя и больше.Набери в рот говна и плюнь в потолок.
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Хорошо быть не депутатом. Иногда. При покупке нового джипа, например. И то... лучше таки ставить в охраняемый гараж. А то ведь... шо-то соседи здороваются как-то неохотно, а раньше, когда я на "Запоре" рассекал- даже улыбались.
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если у Вас Pajero а соседи испанцы они тоже будут улыбатся
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А если Ford Pinto и вы живёте в Бразилии - соседи тоже будут ржать.

Ford в Бразилии

Автомобили и мужское достоинства (да-да, мы про пенис) сравнивают слишком часто. Действительно ли это так, не разобрались еще даже британские ученые, мы тем более не будем ничего утверждать. Тем не менее Ford Pinto с треском провалился на бразильском рынке, потому что Pinto означает Путин «маленький член». Желающих иметь что-то общее с таким автомобилем не нашлось.
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Эпично-городской глава жалуется на разгул криминалитета и бездействие правохранителей.
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А разве имущество депутата не является неприкосновенным?
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Жаль сгорел без депутата, очень жаль! А лучше парочки!
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ему только на пользу...то он был пропиарен только перед черкасчанами-а теперь розголос расширился...дурная слава-все равно слава
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Mitsubishi Pajero - это внедорожник (типа) либо SUV, а джип Jeep єто марка авто, но для автора статьи любой внедорожник єто джип))

Вообще когда с женой видим Pajero всегда єто название вызывает улыбку. Pajero на испанском означает персона которая занимается мастурбацией.
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Угу, даже в самом начале статьи на википедии читаем:

Модель Pajero (pəˈhɛroʊ, pɑˈxɛroʊ, пахе́ро)[2] (англ.) была названа так в честь пампасской кошки (Leopardus pajeros), обитающей на плато Патагония, в южной Аргентине.[3] (англ.) Однако, так как слово pajero (пахе́ро) имеет в испанском языке сленговое значение «онанист»[4] (англ.), на некоторых зарубежных рынках было принято иное название. Так, в Испании, Индии и Америке (кроме Бразилии) оно было заменено на Mitsubishi Montero (означающее «воин-горец»), а в Великобритании на Mitsubishi Shogunсёгун»).

Вот ещё подборочка эпичных ляпов с названиями авто.
Ford в Бельгии тоже лоханулись, правда с рекламой. Для своей рекламы в Бельгии Ford использовал слоган «Каждый автомобиль имеет высококачественный корпус», но из-за неточного перевода вышло «В каждом автомобиле находится хорошо сохранившееся тело/труп»



Mercedes-Benz при выходе на китайский рынок испытал ряд затруднений. Изначально компания планировала использовать иероглиф со звучанием bensi, чтобы точно передать название. Но вот незадача: этот иероглиф означал также «смерть». Пришлось Mercedes отказаться от него в пользу менее благозвучного для марки benchi, зато со значением «двигаться со скоростью полета».
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на постсоветском отказались от названия chevrolet kalos, теперь это авео))
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На постсоветском пространстве любой внедорожник джип у 95% людей
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05.02.2014, - Председатель правления общественной организации "Институт реформ города" Иван Сухарьков в свете последних двух коррупционных скандалов в Черкасском городском совете развивает мысль о недопустимости совмещения представительского мандата и должности в исполнительном органе власти накануне заявленных общественных слушаний Общественным советом Черкасс, куда входит и его организация.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Одним из важнейших вопросов предстоящих общественных слушаний является борьба с коррупцией в Черкасском горсовете. Мы последовательно заявляли - депутат не должен быть чиновником. Это позорная коррупционная практика, - пишет Сухарьков. - Как пример - обвинения во взяточничестве и коррупции члена группы «Черкащане», директора КП «Черкасские рынки» Дениса Жмаева. Недавно стало известно, что подозрение в коррупции предъявлено депутату от фракции Партии регионов, бывшему члену фракции Свободных демократов, а до этого - «Фронта перемен» Анатолию Коверскому. С апреля 2008 по сентябрь 2009 года он возглавлял управление земельных ресурсов. И за этот период к нему накопились претензии прокуратуры. То есть, мы опять сталкиваемся с коррупцией депутатов - чиновников.
Вопрос земли - одно из наиболее коррупционных. Хочу сказать, что с сентября по ноябрь 2013 года Черкасский горсовет передал безвозмездно (то есть даром) 99 земельных участков, общей площадью 4,33 га (43,3 тыс. кв. г.). Все эти участки переданы с формулировкой «для строительства и обслуживания жилых домов». Проще говоря, все участки относятся к категории жилой и общественной застройки.
Кроме этого, горсовет за этот период выдала разрешения на разработку проектов землеустройства относительно отвода еще 70 участков (бесплатно).
Какие еще примеры коррупции надо наводить?
Сколько еще депутатов горсовета будут трудоустроены на теплые чиновничьи зарплаты с обязательной предпосылкой к коррупции? Справедливости ради, скажу, что, очевидно, не все из совместителей идут в чиновники за легкими деньгами. Среди них могут встречаться и настоящие профессионалы. Однако, очевидной есть коррупционная составляющая, от которой следует избавляться.
Для размышлений привожу список таких депутатов-совместителей:
1. Шабанов Владимир Иванович, Департамент управления делами и юридического обеспечения, фракция "ВО «Батькивщина»
2. Савин Артур Александрович, Департамент архитектуры, градостроительства и инспектирования, Депутатская группа «Черкащане»
3. Кита Игорь Мечиславович, заместитель начальника управления инспектирования - начальник отдела инспектирования, позафракцийний
4. Гудзенко Владимир Викторович, заместитель Директора Департамента жилищно-коммунального комплекса, фракция Партии регионов
5. Отрешко Сергей Владимирович, управления уличной инфраструктуры, Департамент жилищно-коммунального комплекса, фракция Партии регионов.
6. Дядченко Виталий Николаевич, директор управления транспорта, Департамент жилищно-коммунального комплекса, фракция Партии регионов
7 . Сисоева Ольга Валерьевна , Управление Семьи , молодежи и спорта , Департамент образования и гуманитарной политики, Фракция партии регионов
8. Стадник Олег Михайлович, Департамент здравоохранения и медицинских услуг, внефракционный
9. Радуцкий Александр Романович, КП "Дирекция парков", Депутатская группа «Черкащане»
10. Жмаев Денис Викторович, КП "Черкасские рынки", Депутатская группа «Черкащане» (отстранен в связи со следствием)
11. Валентина Слуцкая, КП "Кинотеатр Украина", фракция "ВО «Батькивщина»
12. Ван Евгений Леонидович, КП "Черкасский городской зоопарк", фракция Партии регионов (написал заявление о сложении депутатских полномочий)
13. Кучер Петр Семенович, КП "Черкассыэлектротранс", фракция Партии регионов
14. Воротник Валерий Леонидович, КП "МИА "Черкассы", депутатская группа «Черкащане»
Фракция ПР - 6 депутатов-чиновников
Депутатская группа «Черкащане» - 4 депутаты-чиновники
Фракция "ВО «Батькивщина» - 2 депутаты-чиновники
Внефракционные - 2 депутаты-чиновники"
*пост на собственной странице в FacebookИсточник: http://provce.ck.ua ... http://topnews.ck.ua/society/2014/02/05/8286.html
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та в фРОТ он Ипипался со своим джипом ....))))
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наші люди на джипах в магазин не їздять, людям на хліб не хватає, не то що на джипи.....а вся його діяльність боротьби з корупцією може бути пов'язана з тим, що не поділились в долях.
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Висловлюю "стурбованість" та "надзвичайну схвильованість".
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коль власть в стране не справедлива- то справедливости огонь сие исправит
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У депутата джип сгорел? Та хай горит синим пламенем.Это ж у депутата.
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Видомого депутата? Кто такой и почему не знаю. Наверно панамский патриот?
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Агов, друзі - серед депутатів бувають і порядні, правда вони підчас виглядають білими воронами серед пройдисвітів і корупціонерів. Я не знаю цього Сухарькова, але чомусь мені здається, що це привладні бандити чинять таким чином тиск на тих, хто здатен боротись проти свавілля чиновницької мафії.
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Как пришёл джип, так и ушёл. Как говорится - Бог дал, Бог взял...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Черкассах сгорел джип депутата горсовета Сухарькова: полиция рассматривает версию поджога. ФОТО
 
 
 
 
 
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