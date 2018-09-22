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 Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве состоялась церемония прощания с сержантом 72-й отдельной механизированной бригады Владимир Матвиенко, который погиб 18 сентября около 23:00 в районе поселка Луганское Донецкой области в результате осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела наемниками РФ позиций ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 01
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 02Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 03Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 04
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 05
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 06Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 07
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 08
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 09
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 10
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 11
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 12
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 13
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 14
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 15
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 16
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 17Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 18
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 19Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 20
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 21
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 22
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 23
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 24
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 25
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 26
Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября 27

Фото/видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

22 сентября объявлен в Киеве Днем траура. В знак скорби по погибшему воину будут приспущены государственные флаги с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Владимир Анатольевич Матвиенко родился 12.12.1982 года в Киеве. Учился в школе №55, последний год находился в составе ВСУ.

Похоронят Героя на Берковецком кладбище Киева. У него остались родители, у которых он был единственным сыном.

Источник: https://censor.net.ua/p3087548
 
 
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Тао та мамо героя, спасибі вам, що виростили чудового хлопця та правильну людину. Співчуття всіеї України. Ми будемо пам,ятати за що і де загинув. Пам,ятати будемо....
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На Бонч-Бруевича жил,недалеко от моих друзей.РИП-вечная слава Герою.Смерь кацапским фашистам!
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Идет пятый год войны, гибнут наши Герои и к этому НИКОГДА не привыкнешь... Київ попрощався з воїном 72-ї ОМБр Володимиром Матвієнком, загиблим на Донбасі 18 вересня - Цензор.НЕТ 8286

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Світла пам'ять Герою України .... сумно і боляче від таких втрат !!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиКиев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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