 Киев простился с воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко, погибшим на Донбассе 18 сентября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Фото/видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

22 сентября объявлен в Киеве Днем траура. В знак скорби по погибшему воину будут приспущены государственные флаги с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Владимир Анатольевич Матвиенко родился 12.12.1982 года в Киеве. Учился в школе №55, последний год находился в составе ВСУ.

Похоронят Героя на Берковецком кладбище Киева. У него остались родители, у которых он был единственным сыном.