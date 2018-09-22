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 Взрыв повредил имущество во дворе депутата Виноградовского горсовета Сидей на Закарпатье. ФОТО

Полиция Закарпатской области разыскивает неизвестного, который бросил взрывное устройство во двор жительницы города Виноградов, депутата городского совета Элисы Сидей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области, около 4:30 утра на линию "102" поступило сообщение о повреждении имущества в Виноградове. Прибывшая на место вызова следственно-оперативная группа установила, что во дворе 48-летней жительницы Виноградова взрыв повредил фасад дома и бетонные ступеньки.

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Следователь Виноградовского отделения полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем взрыва). Взрывотехники изъяли вещественные доказательства и направят их на экспертизу.

По информации местного издания Mukachevo.net, в этом доме проживает депутат Виноградовского горсовета Элиса Сидей (избрана от местной организации партии "Відродження").

Взрыв повредил имущество во дворе депутата Виноградовского горсовета Сидей на Закарпатье 01

На своей странице в "Фейсбуке" Сидей разместила объявление с просьбой к жителям соседних улиц поделиться записями с камер наблюдения и сообщить (если есть) информацию о "мужчине в черной толстовке или о ком-то подозрительном".

Взрыв повредил имущество во дворе депутата Виноградовского горсовета Сидей на Закарпатье 02

Источник: https://censor.net.ua/p3087544
 
 
 Топ комментарии
 
И это следы попадания взрывчатки? Невідомий на Закарпатті кинув вибухівку у двір депутата Виноградівської міськради Сідей - Цензор.НЕТ 510 То хтось случайно цеглину жбурнув в собаку. И не попал
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а менты уже всех душегубцев поймали - начали депутан защищать от любви народа Невідомий на Закарпатті кинув вибухівку у двір депутата Виноградівської міськради Сідей - Цензор.НЕТ 925
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И это следы попадания взрывчатки? Невідомий на Закарпатті кинув вибухівку у двір депутата Виноградівської міськради Сідей - Цензор.НЕТ 510 То хтось случайно цеглину жбурнув в собаку. И не попал
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а менты уже всех душегубцев поймали - начали депутан защищать от любви народа Невідомий на Закарпатті кинув вибухівку у двір депутата Виноградівської міськради Сідей - Цензор.НЕТ 925
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Ага, осколки бетона бы отбросило. Х-ня какая-то.
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А як краще, без депутатів? Без виборів? Царя тобі потрібно, чи кого?
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с партиями а не с бандами - без панамских поцреотов
партия у нас пока одна Свобода
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Забудь. Свобода - це не партія, це мета народу. А те, про що ти казав - це "свобода", тобто ніщо, маріонетки.
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Якщо змістити верхівку,може й була б партія,бо опустилися до рівня "Братства" Корча.
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типова декларація українського чиновника
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Террааааакт!!!!1111адын Блин, такая статья страшная была, пока не дошёл до фотки. Следаку в помощь - нужно проверить все точки, где продают петарды, хлопушки и шарики.
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партія відродження, гидка, з хламом...
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если петарды на праздник во дворе не взрывают.
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Мне от этой новости Витренчихой потянуло.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрыв повредил имущество во дворе депутата Виноградовского горсовета Сидей на Закарпатье. ФОТО
 
 
 
 
 
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