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 Кусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Николаевской области у 57-летнего местного жителя на приусадебном участке обнаружили 3-метровые кусты элитных сортов конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Кусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция 01

В ходе проверки оперативной информации полицейские провели обыск у жителя Веселиновского района Николаевской области, в ходе которого на приусадебном участке обнаружили насаждения конопли высотой три метра.

Кусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция 02

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Мужчина тщательно ухаживал за своими насаждениями, культивировал, обеспечивая специальную систему полива, чтобы не допустить пересыхания корней. По словам злоумышленника, наркосодержащие растения выращивал для собственных нужд. Правоохранители изъяли 36 кустов элитной конопли, стоимость которой, по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен.

Кусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция 03

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Кусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция 04

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины "Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли", что наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.

Смотрите также: Житель Калуша вырастил конопли в огороде на полмиллиона гривен, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3087515
 
 
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Блин, да узаконьте вы вконце концов траву, лучше водку запретите.
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да и герыч заодно в придачу,верно?)))
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Они сидят на потоках- узаконить или использовать в медицине и науке им невыгодно. Вопрос в одном - выгодно или нет вот и все, а левых пенсионеров и студентов будут крутить по своим ТВ как супер преступников, так сегодня это работает.Кусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7179
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Вот так вот легко глотнул масла и вуаля!?
Ну тупые медики!
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Кусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5034https://www.youtube.com/watch?v=nPaGiWM0WSI
Учёный Рафаэль Мешулам - кандидат на Нобелевскую премию, он является профессором, биохимиком, почётным доктором Испании, США и Израиля.
Фильм рассказывает удивительную историю открытия и синтеза ТГК - который впервые был выделен Рафаэлем Мешуламом из гашиша (ТГК - основной активный компонент конопли (каннабиса), который связывается с самой большой системой рецепторов в организме человека - эндоканнабиноидной системой).
Рассказано как команда учёных под его руководством впервые выделила анандамид (эндогенный каннабиноидный нейротрансмиттер).
В фильме показана подлинная история открытия полезных свойств конопли и замалчивания исследований Мешулама властями крупнейших стран, а также рассказано о лечении с помощью марихуаны - эпилепсии и рака.
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А то, что планокуры тупеют после этих "полезных" сеансов, не хочешь написать. Конопля не только лечит мозг, но и отнимает его.
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А из конопли что, морехуану делают? Извиняюсь за глупый вопрос😳
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Это одно и то же, только на разных языках.
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У неё ещё и элитные сорта есть, блть! Прямо виноград какой-то.
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Головне слово в цій новині : "елітна"☺
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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