 Кусты элитной конопли, стоимостью около 1 млн грн, изъяты у жителя Николаевщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе проверки оперативной информации полицейские провели обыск у жителя Веселиновского района Николаевской области, в ходе которого на приусадебном участке обнаружили насаждения конопли высотой три метра.

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Мужчина тщательно ухаживал за своими насаждениями, культивировал, обеспечивая специальную систему полива, чтобы не допустить пересыхания корней. По словам злоумышленника, наркосодержащие растения выращивал для собственных нужд. Правоохранители изъяли 36 кустов элитной конопли, стоимость которой, по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины "Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли", что наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.

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