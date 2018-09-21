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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Порошенко (15437) посол (1225) дипломаты (322)

 Порошенко принял верительные грамоты от послов пяти стран. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от послов Словацкой Республики, Малайзии, Новой Зеландии, Республики Панама и Королевства Таиланд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко принял верительные грамоты от послов пяти стран 01

Во время беседы с послом Словацкой Республики президент выразил благодарность за помощь в реабилитации украинских военнослужащих, раненых в Донбассе. Речь шла также об усилении взаимодействия двух стран на евроатлантическом направлении и в рамках регионального формата "Вышеградская четверка плюс".

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Порошенко принял верительные грамоты от послов пяти стран 02

В разговоре с послом Малайзии Порошенко подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с целью привлечения к ответственности виновных в гибели самолета малайзийских авиалиний МН17.

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Порошенко принял верительные грамоты от послов пяти стран 03

С послом Новой Зеландии речь шла о перспективах начала диалога по либерализации визового режима для граждан Украины. Также были обсуждены вопросы привлечения новозеландских инвестиций в экономику Украины.

Президент и посол Республики Панама в Украине обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая углубление инвестиционного сотрудничества. Глава государства выразил признательность за неизменную поддержку Панамой территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Порошенко принял верительные грамоты от послов пяти стран 04

В ходе встречи с послом Королевства Таиланд (по совместительству) Порошенко положительно оценил решение руководства Таиланд о назначении посла в Украине по совместительству с резиденцией в Республике Польша, а не в Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/p3087491
 
   
 Топ комментарии
 
Звичайна справа для президента. Тепер чекаємо лайна від зрадоботів.
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Достаточно того, что Порох прозападный политик, который никогда не поменяет свой вектор. А Запад и время сделают свое дело, главное чтобы курс не поменялся. И, кстати, поносят его на РашаТВ на порядок больше чем всех наших остальных политиков. Для меня это индикатор того, что я правильно голосовал на прошлых выборах и правильно проголосую на следующих
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поклонение волхвов ))) классика бессознательного жанра.
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Достаточно того, что Порох прозападный политик, который никогда не поменяет свой вектор. А Запад и время сделают свое дело, главное чтобы курс не поменялся. И, кстати, поносят его на РашаТВ на порядок больше чем всех наших остальных политиков. Для меня это индикатор того, что я правильно голосовал на прошлых выборах и правильно проголосую на следующих
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"Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь" (С) лучше был бы он проукраинским политиком
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Или индикатор того, что он Вову полностью устраивает, а Раша ТВ работает не только на российскую, но и на украинскую аудиторию.
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Франсуа Олланд в своих мемуарах - Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент однажды так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави.

Как это укладывается в твою теорию заговоров, которые кстати очень любит вата?
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Она такая же моя, как и твоя. Исполнять можно, что угодно. А ругать ему Порошенко выгоднее, чем хвалить - и свои хавают, и все Михаилы в Украине на этом основании решат, что Петруха - капец какая кость у Вовы в горле.
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Получается каналы кума Путина в Украине спецом разгоняют зраду и поносят Порошенко и украинскую власть с утра до ночи, чтобы гарантировать высокие рейтинги Порошенко на выборах?) Ты хоть понимаешь на склько все это звучит натянуто и смешно? Даже не представляю кем нужно быть, чтобы верить во весь этот бред
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А что тут смешного? Какой это бред? Очень даже вписывается. А сам факт существования Медведчука и его каналов в Украине во время войны это нормально?
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а возвышая Тимошенко, занижают ее рейтинги? Кино
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Позвольте спросить, а Вова мазохист? Чем Петро устраивает Вову?
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Звичайна справа для президента. Тепер чекаємо лайна від зрадоботів.
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а в Панама, потому что там офшоры
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Эх, еще бы Томос для Панамской церкви, да Петр Алексеевич?!
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пока рашка принимает документы о сбитом самолете, Петро жмет руки за верительные грамоты.
Разница....Да и СМИ порадовали об житомирских спецах на учениях в Германии. А международные СМИ.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко принял верительные грамоты от послов пяти стран. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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