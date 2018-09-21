 Порошенко принял верительные грамоты от послов пяти стран. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время беседы с послом Словацкой Республики президент выразил благодарность за помощь в реабилитации украинских военнослужащих, раненых в Донбассе. Речь шла также об усилении взаимодействия двух стран на евроатлантическом направлении и в рамках регионального формата "Вышеградская четверка плюс".

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В разговоре с послом Малайзии Порошенко подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с целью привлечения к ответственности виновных в гибели самолета малайзийских авиалиний МН17.

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С послом Новой Зеландии речь шла о перспективах начала диалога по либерализации визового режима для граждан Украины. Также были обсуждены вопросы привлечения новозеландских инвестиций в экономику Украины.

Президент и посол Республики Панама в Украине обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая углубление инвестиционного сотрудничества. Глава государства выразил признательность за неизменную поддержку Панамой территориальной целостности и суверенитета Украины.

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В ходе встречи с послом Королевства Таиланд (по совместительству) Порошенко положительно оценил решение руководства Таиланд о назначении посла в Украине по совместительству с резиденцией в Республике Польша, а не в Российской Федерации.