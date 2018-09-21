 Автобус, перевозивший детей, загорелся на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
ЧП произошло в пятницу около 14 часов.
"В салоне автобуса в сопровождении двух педагогов находились двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса. Дети и педагоги направлялись в одно из местных санаторных учреждений. Они успели покинуть автобус до того, как огонь распространился в салон и на оставленные в спешке вещи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства пожара.
пусть спецы разбираются что и как...
а теперь автобус с детьми не сопровождают копы?
(как это требовалось несколько лет назад)