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 Автобус, перевозивший детей, загорелся на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Сумской области во время движения загорелся автобус, в котором ехали 20 детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Автобус, перевозивший детей, загорелся на Сумщине, - Нацполиция 01

ЧП произошло в пятницу около 14 часов.

"В салоне автобуса в сопровождении двух педагогов находились двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Автобус, перевозивший детей, загорелся на Сумщине, - Нацполиция 02

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Автобус, перевозивший детей, загорелся на Сумщине, - Нацполиция 03

Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса. Дети и педагоги направлялись в одно из местных санаторных учреждений. Они успели покинуть автобус до того, как огонь распространился в салон и на оставленные в спешке вещи.

Автобус, перевозивший детей, загорелся на Сумщине, - Нацполиция 04

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства пожара.

Источник: https://censor.net.ua/p3087484
 
 
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самое главное - все живы!
пусть спецы разбираются что и как...
а теперь автобус с детьми не сопровождают копы?
(как это требовалось несколько лет назад)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус, перевозивший детей, загорелся на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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