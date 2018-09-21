 Автобус, перевозивший детей, загорелся на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ЧП произошло в пятницу около 14 часов.

"В салоне автобуса в сопровождении двух педагогов находились двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

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Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса. Дети и педагоги направлялись в одно из местных санаторных учреждений. Они успели покинуть автобус до того, как огонь распространился в салон и на оставленные в спешке вещи.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства пожара.