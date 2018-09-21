 В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая. ФОТОрепортаж

В пятницу, 21 сентября в оккупированном Донецке произошел взрыв. Мужчина взорвал гранату на входе в хлебный магазин недалеко от остановки транспорта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Депо.юа.
Взрыв произошел около 15.00 рядом с остановкой "Шахта №19". На место происшествия сразу прибыли врачи скорой помощи. Женщину доставили в городскую больницу № 24 с осколочным ранением, рваными ранами и ожогами.
Пользователи соцсетей активно обсуждали случившееся.
Взрывы в оккупированном Донецке – не редкость. Так, 9 марта произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – мужчина и женщина.
3 марта в Донецке прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
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Бывшие кормильцы Украины ....
Покупатель всегда прав.
- вам батон нарезной?
- нет, бля...гладкоствольный
Хиппи:
- Нет, нет... Там же люди!
Металлюга:
- Давай блть сюда! Там же люди!!!
\\\\\\\Взрывы в оккупированном Донецке - не редкость. Так, 9 марта произошел взрыв, в результате которого погибли два человека - мужчина и женщина. Источник: https://censor.net.ua/p3087468\\\\\\\\\\
А какого года то? Ах да, раз "не редкость" то наверное не раньше 2016-го?)
Интересно, и что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шума.
И где, интересно знать,
мой воздушный шарик(моя любимая гранатка)?
И откуда, интересно, взялась эта тряпочка (кровавая)? (с)
- Ты чё творишь, дебил?! Она же ёпнет!
- Да пох, у меня ещё две есть.
Интересно сравнить
Каждый четвертый-пятый житель России имеет ту или иную проблему с психикой. Об этом рассказал доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович, пишет газета «Известия».
По словам специалиста, распространенность всей возможной психопатологии в РФ колеблется от 20% до 25%.
Напомним, осенью прошлого года в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского назвали регионы с самым большим количеством больных шизофренией. Наиболее высокий показатель заболеваемости отмечался в Центральном федеральном округе. В 2016 году на 100 тысяч населения ЦФО приходилось 370,9 больных шизофренией.
Бо від теплого лампового канабісу більше користі, аніж шкоди.
Или пенсию гранатами выдали?
Или чёрствый батон был, решил расколоть?