 В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая. ФОТОрепортаж

В пятницу, 21 сентября в оккупированном Донецке произошел взрыв. Мужчина взорвал гранату на входе в хлебный магазин недалеко от остановки транспорта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Депо.юа.

Взрыв произошел около 15.00 рядом с остановкой "Шахта №19". На место происшествия сразу прибыли врачи скорой помощи. Женщину доставили в городскую больницу № 24 с осколочным ранением, рваными ранами и ожогами.





Пользователи соцсетей активно обсуждали случившееся.

Взрывы в оккупированном Донецке – не редкость. Так, 9 марта произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – мужчина и женщина.

3 марта в Донецке прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

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