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 В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая. ФОТОрепортаж

Ранения получила женщина, ее посекло осколками.

В пятницу, 21 сентября в оккупированном Донецке произошел взрыв. Мужчина взорвал гранату на входе в хлебный магазин недалеко от остановки транспорта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Депо.юа.

В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая 01

Взрыв произошел около 15.00 рядом с остановкой "Шахта №19". На место происшествия сразу прибыли врачи скорой помощи. Женщину доставили в городскую больницу № 24 с осколочным ранением, рваными ранами и ожогами.

В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая 02
В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая 03

Пользователи соцсетей активно обсуждали случившееся.

В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая 04

Взрывы в оккупированном Донецке – не редкость. Так, 9 марта произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – мужчина и женщина.

3 марта в Донецке прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Читайте на Цензор.НЕТ: На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста

Источник: https://censor.net.ua/p3087468
 
   
 Топ комментарии
 
***
- вам батон нарезной?
- нет, бля...гладкоствольный
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Хлеба хватало не всем...
Бывшие кормильцы Украины ....
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Зараз кацапи швидко з'ясують що то укроДРГ.
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Может хлеб не свежий был? Мало ли че в том лугандоне происходит?
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Главное - тряпку дээнэратскую над каждым ларьком поднять.
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Хлеба хватало не всем...
Бывшие кормильцы Украины ....
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Да-да, помним. "Дамбас всю Украину ко-ко-ко-ко-кормит! Квох-пок-пок! Без нас у вас голодомор будет! Ку-ка-ре-ку!" 🐔 🐔 🐔
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Честно говоря, там такие гранатки должны взрываться почаще. Можэ комендантский час их пока выручал и выручает. Не знаю. Но, реально- как-то редко.
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Правильно, нет социального хлеба - вот вам социальная граната.
Покупатель всегда прав.
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***
- вам батон нарезной?
- нет, бля...гладкоствольный
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ОРДЛО. Из инструкции для новобранцев: "Гранату нужно кидать так, чтобы кроме вас еще кого-нибудь убило".

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не-не... не кидать... - упустить (итить) .. и далее по тексту )))))
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Война. Отражение атаки. В окопе сидят хиппи и death-металлист. Притаскивают им гранаты.
Хиппи:
- Нет, нет... Там же люди!
Металлюга:
- Давай блть сюда! Там же люди!!!
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\\\\\\\Взрывы в оккупированном Донецке - не редкость. Так, 9 марта произошел взрыв, в результате которого погибли два человека - мужчина и женщина. Источник: https://censor.net.ua/p3087468\\\\\\\\\\

А какого года то? Ах да, раз "не редкость" то наверное не раньше 2016-го?)
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Із статті зрозуміло що в динирійцев ще є швидка і громадський транспорт, з хлібом не дуже зрозуміло.
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Понять и простить. Он это не специально В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая - Цензор.НЕТ 9460
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Интересно, и что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шума.
И где, интересно знать, мой воздушный шарик (моя любимая гранатка)?
И откуда, интересно, взялась эта тряпочка (кровавая)? (с)
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Сидит сепар, ножовкой пилит гранату. К нему подходит "отпускник-ихтамнет":
- Ты чё творишь, дебил?! Она же ёпнет!
- Да пох, у меня ещё две есть.
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Собирает где то на рассее мать сына-ихтамнета в Украину пострелять . "А вдруг убьют ? Да пох , у меня еще два есть ! "
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для аутистов...россии там нет ква ква но за то форма российская и мчс россии..это даже мой кот заметил аххахх В оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая - Цензор.НЕТ 684
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На место происшествия сразу прибыли врачи скорой помощи.

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ЭТО ЗАРАЗНО!
Каждый четвертый-пятый житель России имеет ту или иную проблему с психикой. Об этом рассказал доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович, пишет газета «Известия».

По словам специалиста, распространенность всей возможной психопатологии в РФ колеблется от 20% до 25%.
Напомним, осенью прошлого года в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского назвали регионы с самым большим количеством больных шизофренией. Наиболее высокий показатель заболеваемости отмечался в Центральном федеральном округе. В 2016 году на 100 тысяч населения ЦФО приходилось 370,9 больных шизофренией.
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Дурумбас развлекается по полной программе!
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Спайсуху, мабуть.
Бо від теплого лампового канабісу більше користі, аніж шкоди.
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Грабил хлебный магазин?
Или пенсию гранатами выдали?
Или чёрствый батон был, решил расколоть?
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Мабудь це був жидо-фашисто-біндровец. З ігіла.Терміново всесь особовий склад мобілізувати на пошук візіток Правого Сектора.Хоча,ні,бо малоВата постраждалих...
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Номер авто на останньому авто просто ШИКАРНЕ - В135нахуй Лугандонія
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ оккупированном Донецке мужчина взорвал гранату у входа в хлебный магазин: есть пострадавшая. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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