 С воином 72-й ОМБр Владимиром Ткачевым, погибшим на Донбассе 18 сентября, простились на Черкасщине. ФОТО

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил председатель Черкасской РГА Анатолий Яриш, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 21 сентября, в селе Вергуны Черкасского района Черкасской области состоялась церемония прощания с Владимиром Викторовичем Ткачевым, 1970 года рождения, младшим сержантом, гранатометчиком 1-й роты 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев" 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 18 сентября около 23.00 в районе поселка Луганское Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, которые он получил во время минометного обстрела наших позиций.

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Владимир Ткачев родился 19.02.1970 года в Вергунах. С 2016 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины. Рано потерял отца, а в конце прошлого года умерла его мать.

У него осталась сестра.

Владимир Ткачев