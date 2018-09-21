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 Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Наглядный пример

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции - кадры конфликта. ВИДЕО

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Кабельщик

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий заявил о новой прослушке со стороны НАБУ: кабель тянули с "Охматдета"

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Новый шеврон ПВО России

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Тот самый пилот

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Ковер для кума

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Оккупационная политика

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Неопровержимые доказательства

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Медведь и F16

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Дадим зрелищ!

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Тренинг

Новый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Шавка режима

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3087439
 
   
 Топ комментарии
 
Про війська ППО росії не смішно, тому що на гіфці правда🤗
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Какцапы кроме того что обдрестались со сбитием своего самолета допотопного, так еще и весь мир насмешили результатами их "расследования" - кто виноват.
Уж если лажать то по полной
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им главное, чтоб вата не искрила и в вяличии не усомнилась.
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Настоятельно прошу поддержал эту петицию на сайте ВР https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060. От вас требуется всего один раз «нажать на спусковой крюч@к» в контр информационной войне, которую ведёт Украина с российским агрессором!

Текст петиции.

Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.

В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.

На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.

Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)

У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!!
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Про війська ППО росії не смішно, тому що на гіфці правда🤗
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и пополнее надо было нарисовать Так как там у них ПОЛНАЯ ....
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Нарисовать ручкой доказательства - тож так хотел сделать
Тетрадный лист в клетку был бы зачетней как по мне.
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Ссора набу и сап задумывалась с самого начала их создания. Казнокрады и коммуняцкие вылупки, которые в 90х стали миллиардерами ни при каких условиях не будут бороться с тем, что является основой их благополучия. Но при поддержке "сми" создали легенду о сап и набу которые начнут бороться с коррупцией, иначе "революция достоинства" была бы уж совсем антидостойной. Как ни печально Юрий Бутусов принимал в этом непосредственное участие и как бы там ни была его репутация подмочена. Увы
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Елкин круче всех борцунов с путинским режимом, вместе взятых... Что не каррикатура, то в точку)))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНовый шеврон ПВО России, шавка режима, ковер для кума. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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