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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Госбюджет-2019, "горячий" Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября. ФОТОрепортаж

21 сентября в Верховной Раде состоялся час вопросов к правительству, на котором был представлен проект Госбюджета-2019. Кроме того Премьер Владимир Гройсман рассказал об успехах медицинской реформы, субсидиях, обслуживании внешних долгов и прочих моментах.

Объектив парламентского корреспондента Цензор.НЕТ запечатлел некоторые моменты сегодняшнего заседания ВР.

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 01Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 02

Члены правительства готовятся к часу вопросов

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 03

Нардепы готовятся к представлению проекта Госбюджета-2019 в полупустом зале

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 04

Лидер "радикалов" Ляшко просит соратника Лозового не мешать

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 05

Олег Кулинич ("Відродження") наводит красоту

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 06

Оксана Билозир (БПП) приветствует коллегу Тимиша

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 07

Егор Соболев ("Самопомич") читает прессу, слушая соратницу Острикову

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 08

Сектор фракции БПП

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 09

Татьяна Рычкова (БПП) общается с коллегой

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 10

Председатель фракции БПП Артур Герасимов что-то объясняет коллегам

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 11

Внефракционный нардеп Кишкарь пришел к спикеру Парубию

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 12
Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 13

"Радикалы" против представления Госбюджета-2019 до часа вопросов к Кабмину

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 14
Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 15Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 16

Олег Ляшко обменивается с Премьером репликами о "розовых очках" и "тщеславии"

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 17

И любезничает с и.о. министра финансов Оксаной Маркаровой

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 18

Александр Абдуллин ("Батькивщина") остужает пыл лидера "радикалов"

Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 19
Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 20Госбюджет-2019, горячий Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября 21

После часа вопросов к правительству Премьер Гройсман у трибуны рассказывает об особенностях Госбюджета-2019

Источник: https://censor.net.ua/p3087415
 
 
 Топ комментарии
 
Отож! Любовь нечаянно нагрянет тады кады яё ня ждёшь... А вокруг одни импотенты!
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та то кошелка жены...вытащил что подошло
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Закрыть их всех там и пустить газ.
Надо было это делать, когда сам ПАП приходил.
Страна гуляла бы неделю!
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Газ еще на них тратить....
Надюху выпустить и все. Госбюджет-2019, "гарячий" Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября - Цензор.НЕТ 1502
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он ему там дрочит оказывает сексуальные услуги?
Госбюджет-2019, "гарячий" Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября - Цензор.НЕТ 5186
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Отож! Любовь нечаянно нагрянет тады кады яё ня ждёшь... А вокруг одни импотенты!
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Вася Шевченко f77d76ba

добавил комментарий в тему Госбюджет-2019, "гарячий" Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября. ФОТОрепортаж
Держбюджет-2019, "гарячий" Ляшко і реаліст Гройсман: засідання Ради 20 вересня - Цензор.НЕТ 4811 довели страну)))))))

21 сентября, в Киеве, на ул. Елены Телиги обнаженная женщина легла посередине шоссе. Она выбрала место напротив Кирилловской церкви. Девушка сначала просто лежала на дороге, а потом решила попробовать попасть в один из автомобилей в пробке. Когда у нее это не получилось, она решила просто забраться на крышу машины.
Водитель авто вызвал полицию. Кроме правоохранителей на место прибыли медики. Виновница инцидента объяснила свое поведение тем, что она "искала любовь".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГосбюджет-2019, "горячий" Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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