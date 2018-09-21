 Госбюджет-2019, "горячий" Ляшко и реалист Гройсман: заседание Рады 20 сентября. ФОТОрепортаж

Объектив парламентского корреспондента Цензор.НЕТ запечатлел некоторые моменты сегодняшнего заседания ВР.

Члены правительства готовятся к часу вопросов

Нардепы готовятся к представлению проекта Госбюджета-2019 в полупустом зале

Лидер "радикалов" Ляшко просит соратника Лозового не мешать

Олег Кулинич ("Відродження") наводит красоту

Оксана Билозир (БПП) приветствует коллегу Тимиша

Егор Соболев ("Самопомич") читает прессу, слушая соратницу Острикову

Сектор фракции БПП

Татьяна Рычкова (БПП) общается с коллегой

Председатель фракции БПП Артур Герасимов что-то объясняет коллегам

Внефракционный нардеп Кишкарь пришел к спикеру Парубию





"Радикалы" против представления Госбюджета-2019 до часа вопросов к Кабмину





Олег Ляшко обменивается с Премьером репликами о "розовых очках" и "тщеславии"

И любезничает с и.о. министра финансов Оксаной Маркаровой

Александр Абдуллин ("Батькивщина") остужает пыл лидера "радикалов"





После часа вопросов к правительству Премьер Гройсман у трибуны рассказывает об особенностях Госбюджета-2019