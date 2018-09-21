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 Контрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Военной прокуратурой во время реализации боеприпасов и взрывчатых веществ задержан военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины в рамках осуществления процессуального руководства в уголовном производстве, совместно с сотрудниками ВБКОЗ ГУ СБУ в АРК, на реализации боеприпасов и взрывчатых веществ разоблачен военнослужащий одной из воинских частей на Херсонщине. Досудебным расследованием установлено, что в четверг, 20.09.2018 г., 43-летний солдат, находясь в с. Раденск Цюрупинского района Херсонской области, продал гражданину Д. боеприпасы и взрывчатые вещества (пластид и тротил в количестве около 600 гр., 1 РГД и 2 самодельных взрывных устройства, изготовленных из ВОГ-17). Кроме того, правоохранителями уже задокументирован факт предварительной реализации этим военным 3,4 кг пластида за денежное вознаграждение в сумме 5200 грн", - говорится в сообщении.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, проводится осмотр места происшествия и места проживания задержанного.

Контрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура 01
Контрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура 02
Контрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура 03

Военной прокуратурой Херсонского гарнизона планируется сообщение военному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3087402
 
 
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Ой ржу не могу......
Не в тему, но как раскрывает всю гниль клоуна луцика https://www.youtube.com/watch?v=z0EpAf6V7AI
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Цензор.НЕТФотоОбществоКонтрактник ВСУ задержан при продаже боеприпасов, пластида и самодельных взрывных устройств на Херсонщине, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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