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 Один из руководителей патрульной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке в 7800 грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности руководителя одного из подразделений Управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал 7800 гривен от жителя областного центра. За указанную сумму чиновник обещал содействие в оформлении документов, необходимых для выдачи водительского удостоверения категории В и С в обход установленных правил.

Один из руководителей патрульной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке в 7800 грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядос с рабочим местом во время получения всей суммы взятки.

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Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Один из руководителей патрульной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке в 7800 грн, - СБУ 02
Фото: пресс-служба СБУ

В рамках досудебного расследования по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/p3087400
 
 
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Взятка хер-я
Вот ЭТО кидалово клоуном луцика https://www.youtube.com/watch?v=z0EpAf6V7AI
Всех нас как маленьких....
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У хабарників також маркетинґові штучки Одного з керівників патрульної поліції Івано-Франківської області впіймали на хабарі в 7800 грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7003
А мо' хто вже встиг взяти собі на пиво...
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нищеброд-крохобор какой-то, а не начальник.
надо как андруша кобельов - 40 лимонов баксов. тогда это премией назовут, а не взяткой.
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За старим курсом 300 доларів.
Якщо за ним і надалі призначати суми внесків, то недовго і прогоріти.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин из руководителей патрульной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке в 7800 грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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