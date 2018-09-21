 Один из руководителей патрульной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке в 7800 грн, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что майор полиции требовал 7800 гривен от жителя областного центра. За указанную сумму чиновник обещал содействие в оформлении документов, необходимых для выдачи водительского удостоверения категории В и С в обход установленных правил.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядос с рабочим местом во время получения всей суммы взятки.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках досудебного расследования по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Вот ЭТО кидалово клоуном луцика https://www.youtube.com/watch?v=z0EpAf6V7AI
Всех нас как маленьких....
А мо' хто вже встиг взяти собі на пиво...
надо как андруша кобельов - 40 лимонов баксов. тогда это премией назовут, а не взяткой.
Якщо за ним і надалі призначати суми внесків, то недовго і прогоріти.