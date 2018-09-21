 Один из руководителей патрульной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке в 7800 грн, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал 7800 гривен от жителя областного центра. За указанную сумму чиновник обещал содействие в оформлении документов, необходимых для выдачи водительского удостоверения категории В и С в обход установленных правил.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядос с рабочим местом во время получения всей суммы взятки.

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Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.



Фото: пресс-служба СБУ

В рамках досудебного расследования по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.