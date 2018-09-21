 "Тщеславие - не моя черта!" - Гройсман в Раде ответил Ляшко на обвинение в "высокомерии" к украинцам. ФОТО

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

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"Я родился в простой семье, и тщеславие - это не моя черта! И я просил бы это учитывать, когда вы обращайтесь ко мне. Я понимаю проблемы людей и стараюсь их решать. При этом в центральной политике я нахожусь только два года, а не так, как другие, по 10-12 лет сидят здесь и произносят одни и те же речи", - сказал Гройсман.

Фото - Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ

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Он заверил, что готов отвечать за все свои действия и слова.

"И поэтому я здесь. И это не райская должность, а шанс сделать все возможное для того, чтобы жизнь в стране менялись к лучшему", - подытожил Премьер.