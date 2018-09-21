 "Тщеславие - не моя черта!" - Гройсман в Раде ответил Ляшко на обвинение в "высокомерии" к украинцам. ФОТО

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
"Я родился в простой семье, и тщеславие - это не моя черта! И я просил бы это учитывать, когда вы обращайтесь ко мне. Я понимаю проблемы людей и стараюсь их решать. При этом в центральной политике я нахожусь только два года, а не так, как другие, по 10-12 лет сидят здесь и произносят одни и те же речи", - сказал Гройсман.
Фото - Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
Он заверил, что готов отвечать за все свои действия и слова.
"И поэтому я здесь. И это не райская должность, а шанс сделать все возможное для того, чтобы жизнь в стране менялись к лучшему", - подытожил Премьер.
- Я интернационалист! Я никого не люблю!
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https://www.youtube.com/watch?v=S727AvKfP-Y
И потому каждый пятый !!!! работяга уже свалил из страны от этого счастья!!!
Жизнь в Украине все время, последние пять лет, с приходом этой власти, меняется к худшему, причем не просто к худшему, а жизнь стала очень плохой и судя по планам правительства будет еще хуже.
Если по мнению Гройсмана, это к лучшему, тогда Гройсман врет и такую власть нужно менять.
Житиворовати по новому...
И нимб одев - не вознесешься...
"торгаш" сквозь мантию народу виден!
твой титул «вор», и просто «вошь»,
без гос. казны - обычный злыдень.
Омар Хайям
Гройсман держит людей за безмозглых скотов и нагло врёт в лицо всей стране.
Ибо Гройсман не два года в центральной власти и политике. А больше, уже почти 5 лет на высших должностях в центральной власти и политике.
Гройсман с 27 февраля 2014 года - вице премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
с 27 ноября 2014 - глава Верховной Рады Украины
с 14 апреля 2016 года - премьер министр Украины.
...во рту Ляшка эти слова приобретают какой-то геистый привкус )))
Противное фото:
Пардон, вверх дыбом.
И тогда, когда тому, одному, которому не ученому, будет белое так уже ему, ученому, которому, будет уже как...
скоро мемуары начнёт писать