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 Политика Украины
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Все про:ВР (22314) Ляшко (1440) Гройсман (4315)

 "Тщеславие - не моя черта!" - Гройсман в Раде ответил Ляшко на обвинение в "высокомерии" к украинцам. ФОТО

Премьер во время Часа вопросов к правительству в ВР эмоционально отреагировал на призыв лидера Радикальной партии Олега Ляшко "снять розовые очки" и перестать быть высокомерным в отношении украинского народа.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

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"Я родился в простой семье, и тщеславие - это не моя черта! И я просил бы это учитывать, когда вы обращайтесь ко мне. Я понимаю проблемы людей и стараюсь их решать. При этом в центральной политике я нахожусь только два года, а не так, как другие, по 10-12 лет сидят здесь и произносят одни и те же речи", - сказал Гройсман.

Тщеславие - не моя черта! - Гройсман в Раде ответил Ляшко на обвинение в высокомерии к украинцам 01

Фото - Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ

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Он заверил, что готов отвечать за все свои действия и слова.

"И поэтому я здесь. И это не райская должность, а шанс сделать все возможное для того, чтобы жизнь в стране менялись к лучшему", - подытожил Премьер.

Источник: https://censor.net.ua/p3087390
 
 
 Топ комментарии
 
"Тщеславие - не моя черта!" Я ей живу и упиваюсь, как любовник молодой невинной девушкой Украиной.
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Гросік, ти б продовжив: "Головна моя риса - жадібність і цинізм".
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- Может вы антисемит? Евреев не любите?
- Я интернационалист! Я никого не люблю!

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"Тщеславие - не моя черта!" Я ей живу и упиваюсь, как любовник молодой невинной девушкой Украиной.
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Да они друг друга стоят... Только в отличие от Ляшка, занимающегося "демагогией" и "трепологией", Гройсман что-то реально делать пытается...
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Ну насчет молодой и невинной - это преувеличение. "Марнославство - не моя риса!" - Гройсман у Раді відповів Ляшку на звинувачення в "зверхності" щодо українців - Цензор.НЕТ 7713
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- Что это за чижик? -- шептал он Ипполиту Матвеевичу. -- Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования, Киса! (с)
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Некоторые особи в ВР проталкивают для населения, политику курса Украины к полной независимости. Имеется ввиду, независимости от США, России, ЕС - короче сами по себе и сами для себя. Эта политика проталкивается либо полными идиотами, либо кремлевскими прихвостнями. Не имея солидного бюджета, собственного производства, солидной армии и рынков сбыта, страна будет обречена на нищету, как бомж - без дома, без семьи, без денег, без работы и который окружен врагами. Оказавшись в таких условиях, Украина не станет независимой, так как нищим легко управлять, попросту показав миску с едой. Именно на это и рассчитывает Россия и именно этот план, планируют осуществить кремлевские прихлебатели в Украине. Будьте бдительны с теми депутатами, которые стремятся погрузить украинцев в нищету, для осуществления планов кремля.
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А ти сам на пєдєрацію ,чи на піндостан працюєш? "Марнославство - не моя риса!" - Гройсман у Раді відповів Ляшку на звинувачення в "зверхності" щодо українців - Цензор.НЕТ 6488
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Чья бы коро́ва мыча́ла, а Ляшка бы молчала.
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Мордас в гносі такий прилизаний, мабуть, як яник - теж мінімум пару годин в день на косметичних процедурах "Марнославство - не моя риса!" - Гройсман у Раді відповів Ляшку на звинувачення в "зверхності" щодо українців - Цензор.НЕТ 1865
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Гросік, ти б продовжив: "Головна моя риса - жадібність і цинізм".
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- Может вы антисемит? Евреев не любите?
- Я интернационалист! Я никого не люблю!

🤑
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Сьогодні бачив таку картину: темний підземний перехід. Поруч сидить і торгують маленька українська жінка і чорношкірий 2м зростом. І ніякого антисемітизму👫
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А Ви десь траліку з портретами вальцмана, яйценюха чи цього штиря поїздіть, розширите кругозір та лексикон.
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Вони мені не потрібні, заберіть їх собі.
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- Пожалуйста, не думайте, что я расист. Я убиваю поровну людей всех рас. (c) Postal 2
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У негров должны быть три вещи белыми: зубы, ладошки и хазяева.
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Там темний перехід і я в темряві спочатку його не побачив🤗
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Когда Порошенко пообещал 1000 гривен в день участникам АТО, пуйло отключило Украине газ. Когда Порошенко пообещал закончить войну за 2 недели, пуйло ввело свою армию. Пуйло сделало все чтобы Порошенко лоханулся но не тут то было - Порошенко сделал правильный выбор отказавшись от обещаний во имя выполнения клятвы перед народом Украины, а именно - защищать суверенитет Украины. Если бы вместо того, чтобы защищать Украину от агрессора, Порошенко занимался продажей бизнеса, и выплатой 1000 гривен участникам АТО, то гарантированно произошёл бы Майдан 3, для которого уже были подготовлены лидеры такие как Саакашвили, Тимошенко, Семенченко. Население Украины, требовало бы тепла, соцвыплат, зарплат и пенсий. Это бы привело к расколу в обществе, которым должны были воспользоватся войска России и именно таким был план России по захвату Украины. Умное решение Порошенко, спасло Украину от кровавых замыслов кремля, за что ему огромное Спасибо! Он оказался умнее чем русская ДУРА во всем составе. Рассудительный человек, с хорошо обдуманными решениями и главное - не паникер.
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Угу. Украинцы в это "верят".
И потому каждый пятый !!!! работяга уже свалил из страны от этого счастья!!!
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Украинцы уезжают только потому, что появилась такая возможность. Это будет хорошим уроком тем бизнесменам, кто когда то самодовольно говорил людям - Незаменимых работников нет.
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Украинцы уезжают, потому что тут их власть держит за скот если не хуже и не оставила другого выбора.
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За скот украинцев держат бизнесмены - Будут платить больше, украинцы не будут уезжать.
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Ти хочеш сказати, що бізнесмени - негідники, а на держ.підприємствах все в шоколаді? Так на держ.підпреємствах ще гірше, бо нема доплати в конвертах, і зарплата ледве перевищує мінімалку
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Биснесмены тоже негодяи, так как скрываясь от уплаты налогов в государство, они умудрялись урезать на зарплатах. Я знаю на 100% что скоро эти особи будут вынужденны платить больше или закрыть свои богодельни.
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Тобто, Ахметов буде вимушений зупинити Метінвест, тому, що бригадами звільнюються і хто в Португалію, хто в Чехію, хто в Польщу. Що робітники, коли й керівники вже тікають. А піднімати зарплату не буде, бо ті, хто приходять мають набагато меншу кваліфікацію. Якщо надумає продавати, хто купить Метінвест? Коломойський? Новинський? Пінчук? Чи лижний інструктор на гроші Кремля?
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Многие бизнесмены будут платить не меньше чем в Германии и Португалии, кроме того, в Украину придут инвесторы из Германии, Франции и Испании и дадут людям нормальные зарплаты как это случилось в Польше. Нашему бизнесу, уже сейчас необходимо думать о перспективах, иначе они обречены.
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Поставлю лайк, якщо скажеш, в якому році так буде, і при якому прем'єрі з президентом? "Марнославство - не моя риса!" - Гройсман у Раді відповів Ляшку на звинувачення в "зверхності" щодо українців - Цензор.НЕТ 3629
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"И поэтому я здесь. И это не райская должность, а шанс сделать все возможное для того, чтобы жизнь в стране менялись к лучшему", - подытожил Премьер.

Жизнь в Украине все время, последние пять лет, с приходом этой власти, меняется к худшему, причем не просто к худшему, а жизнь стала очень плохой и судя по планам правительства будет еще хуже.
Если по мнению Гройсмана, это к лучшему, тогда Гройсман врет и такую власть нужно менять.
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Гройсман живёт в квартире за 600 тысяч баксов и не заплатил за неё налоги потому, что её "купила" его тёща-пенсионерка.
Жити воровати по новому...
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***
И нимб одев - не вознесешься...
"торгаш" сквозь мантию народу виден!
твой титул «вор», и просто «вошь»,
без гос. казны - обычный злыдень.

Омар Хайям
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При этом в центральной политике я нахожусь только два года, а не так, как другие...", - сказал Гройсман.

Гройсман держит людей за безмозглых скотов и нагло врёт в лицо всей стране.
Ибо Гройсман не два года в центральной власти и политике. А больше, уже почти 5 лет на высших должностях в центральной власти и политике.
Гройсман с 27 февраля 2014 года - вице премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
с 27 ноября 2014 - глава Верховной Рады Украины
с 14 апреля 2016 года - премьер министр Украины.
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Тільки за вигляд того, що у людей є обличчям, гройсман гіден палі, а за кожен день керування кабміном гіден по гілляці (за кожен день).
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призыв лидера Радикальной партии Олега Ляшко "снять розовые очки"

...во рту Ляшка эти слова приобретают какой-то геистый привкус )))
Противное фото:

"Марнославство - не моя риса!" - Гройсман у Раді відповів Ляшку на звинувачення в "зверхності" щодо українців - Цензор.НЕТ 6826
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напрочуд гарний і страшенно розумний, але не марнославний, а ще дуже скромний "Марнославство - не моя риса!" - Гройсман у Раді відповів Ляшку на звинувачення в "зверхності" щодо українців - Цензор.НЕТ 6546
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Потому ежели человек ученый так ему уже свет переворачивается вверх ногами.
Пардон, вверх дыбом.
И тогда, когда тому, одному, которому не ученому, будет белое так уже ему, ученому, которому, будет уже как...
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зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ
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Ляшко уже привык сидеть на бутылке несколько лет и подавать одни и те же речи
скоро мемуары начнёт писать"Марнославство - не моя риса!" - Гройсман у Раді відповів Ляшку на звинувачення в "зверхності" щодо українців - Цензор.НЕТ 5524
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"Я родился в простой еврейской семье........ и я люблю украинцев...... да как же их не любить когда на каждом украинце я имею небольшую толику.....
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Тщеславие - не моя черта!" - Гройсман в Раде ответил Ляшко на обвинение в "высокомерии" к украинцам. ФОТО
 
 
 
 
 
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