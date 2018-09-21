 Фейковое видео о "разоружении базы "Правого сектора" было снято наемниками РФ в оккупированном Донецке, - лаборатория цифровой криминалистики Atlantic Council. ФОТОрепортаж

Вызывающая подозрение видеозапись предполагаемого рейда была сфабрикована пророссийскими сепаратистами. Об этом говорится в расследовании лаборатории цифровой криминалистики "Атлантического совета" (DFRLab), передает Цензор.НЕТ.

"В июле 2018 года появились видео, на котором предположительно была запечатлена спецоперация Украинской службы безопасности (СБУ) против проукраинского вооруженного формирования правого толка. СБУ и уважаемые украинские СМИ заявили, что это видео - фальшивка. Мы, сотрудники проекта @DFRLab (Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab) сделали аналогичный вывод, написав в августе, что "нет никаких оснований верить этому подозрительному видео", и что "наиболее приемлемым способом окончательно разоблачить этот видеоролик будет (...) определение места, где он был снят". Именно это и произошло спустя почти два месяца после его публикации в сети", - говорят авторы исследования.

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"11 сентября пользователю Твиттера @ 666_mancer удалось определить географическое положение места съемки видеоролика о "рейде СБУ" и выяснить таким образом, что видео было фактически снято в неподконтрольном украинским властям Донецке.

"Согласно данным Wikimapia, данная местность находится на территории химического завода Донецк-Реактив. Несмотря на отсутствие в сети фотографий зданий, сделанных с поверхности земли, сравнение снимков этого места, сделанных со спутника, с местом, изображенным на видео, не оставляет никаких сомнений, что это одна и та же местность. Дополнительные подробности и фотографии, имеющие отношение к видеоролику о "рейде СБУ", всплыли в Интернет-сообществах Россиян и так называемых "сепаратистов", а именно в популярном блоге пользователя Colonel Cassad. Не смотря на то, что на видео здание почти полностью покрывает растительность, на фотографиях, опубликованных в блоге Colonel Cassad, видны несколько вертикально расположенных окон продолговатой формы. Окна такой же формы можно увидеть на спутниковых снимках 2015 года на сервисе Google Earth. Ниже белая стрелка указывает на ракурс съемки, а грунтовая дорога (выделенная желтым маркером) и крыша здания (выделенная красным маркером) отмечены как на фото, сделанных с поверхности земли, так и на спутниковых снимках", - отмечает издание.

(Фото слева: Google Earth / Фото справа: Colonel Cassad)

"В этой местности множество заброшенных цехов химического завода и административных зданий. В 2010 году, задолго до войны, исследователи города бродили по этой территории и фотографировали заброшенные здания советской эпохи. Силы подконтрольных России сепаратистов так называемой "ДНР" уже много лет занимают этот район, о чем свидетельствует отрывок из видео 2015 года под названием "Суть Времени", на котором боец "ополчения" проводит экскурсию по заброшенным химзаводам. Будучи давно заброшенными, эти заводы стали идеальной съемочной площадкой для сфабрикованного сюжета, на подобии того, как еще в 2014 году силы подконтрольных России сепаратистов захватили арт-центр, а затем использовали его для создания сфабрикованных пропагандистских фото- и видеоматериалов", - говорится в исследовании.

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"Географическое положение места съемки было не единственной деталью, почерпнутой из видео - ряд исследователей открытых источников также обнаружили возможное сходство БТРа на видео с БТРом, который используют росийско-сепаратистские войска. Со всех сторон корпуса БТРа из видеоролика про "рейд СБУ" присутствует характерная зеленая решетка. @ 666_mancer указывал, что на видео, распространенном так называемым "Министерство информации ДНР" в апреле 2018 года, был показан БТР с точно такой же решеткой и резиновыми накладками над колесами. Например, боковые решетки на обоих фото состоят из пяти горизонтальных прутьев, расположенных между верхним и нижним краями, переплетенными с двадцатью пятью вертикальными прутьями. Если сравнить два фото с одинакового ракурса, становится ясно, что боковые накладки и решетки на бортах БТРов идентичны", - выяснили авторы.

Скриншот с изображением БТРа из видеоролика про "рейд СБУ" (Источник: YouTube / Pavlo Pablo)

Фото из блога Colonel Cassad

Скриншот, с изображением решетки на БТРе. (Источник: YouTube / "Министерство информации ДНР")

Сравнение фотографий БТРа с одинакового ракурса (Источники: слева- Colonel Cassad; справа - YouTube / "Министерство информации ДНР")

"Расследователи из InformNapalm тоже обнаружили этот БТР, все еще оборудованный боковыми решетками и накладками, в Донецке в сентябре 2018 года. У этого видео слишком низкое разрешение, чтобы можно было с уверенностью сказать, что это один и тот же БТР, но судя по характерным боковым решеткам и накладкам, вполне вероятно, что это именно он", - отмечается в исследовании.

Сравнение фотографий БТРа из разных источников. (Источники сверху вниз: YouTube / WarDoc; YouTube / "Министерство информации ДНР"; Colonel Cassad)

"Этот свежий разоблачительный материал дает нам возможность утверждать об очередном сфабрикованном видео, состряпанном в Донецке, которое стало очередным провалом в информационной войне против Украины. Используя весьма реальную напряженность между украинским правительством и подразделениями, состоящими из членов организаций правого толка, которые дислоцируются возле линии фронта на Донбассе и непосредственно на передовой, подконтрольные России сепаратисты пытались воспользоваться существующими в украинском обществе разногласиями. Однако всего один крупный украинский новостной сайт Страна.UA посчитал это видео достоверным, по той причине, что оно было достаточно неуклюже снято. Не смотря на то, что Донецким сепаратистам, которые подчиняются приказам России, удалось распространить ряд сфабрикованных сюжетов касающихся Украины и ультранационалистов, все они выглядели крайне неправдоподобно и не вызвали большого доверия, а лишь незначительный резонанс в украинском обществе", - резюмировали авторы исследования.

Перевод Цензор.НЕТ