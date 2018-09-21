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 Задержан организатор поставок в РФ комплектующих военного назначения по заказу ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с военной прокуратурой задержали одного из организаторов канала поставки в Россию комплектующих военного назначения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы в начале 2018 г. установили, что группа дельцов переправляла в страну-агрессор детали, которые используются для производства оружия и систем радиолокационного защиты. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по заказу представителей ФСБ злоумышленники через курьеров передавали комплектующие, в частности для ракет, систем связи, навигации и управления реактивными снарядами", - сказано в сообщении.

По информации СБ Украины, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированиям "Д/ЛНР".

Задержан организатор поставок в РФ комплектующих военного назначения по заказу ФСБ, - СБУ 01

"Во время ряда санкционированных следственных действий по местам работы и месту жительства фигурантов дела в нескольких регионах Украины правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронная переписка с заказчиками из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждем в гости "настоящего полковника". С учетом "взрывной" карьеры в ОРДЛО, за украинской решеткой будет безопаснее", - СБУ объявила в розыск "премьер-министра" террористов из "ЛНР"

Оперативники СБУ также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальных комплекса "Топаз-2000"", - отметили в ведомстве.

Задержан организатор поставок в РФ комплектующих военного назначения по заказу ФСБ, - СБУ 02

Оперативники спецслужбы также установили, что один из фигурантов дела пытался восстановить противоправные поставки товаров двойного назначения в РФ.

В настоящее время один из организаторов задержан с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, другой - объявлен во всеукраинский розыск.

Задержан организатор поставок в РФ комплектующих военного назначения по заказу ФСБ, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3087362
 
   
 Топ комментарии
 
Боже, какие идиоты. Вся страна сплошная показуха и бутафория.
Ну неужели в главке СБУ нет и одного нормального, адекватно мыслящего человека, который бы наконец набрался смелости и сказал: "Ребята, давайте заканчивать этот маразм, во первых эти детали как минимум 30 лет не производятся в Украине, а большинство их никогда не производилось, во вторых они нигде сейчас не используются, в третьих их ценность ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за наличия драг металов, которые во времена СССР наносились на контакты". Не мля, террориста они нашли.
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Не,на радиорынке таких релюшек 70х годов уже не осталось
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Не верю! Как раз недавно ходил по рынку (надо было кондеров под новый движок на бетономешалке купить) и все в наличии есть.
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Лайк за безумие ?
Наберите в гугле "продать радиодетали" там сотни "террористических организаций", ну к примеру
Покупка радиодеталей, РЭК и приборов в Украине. Высокие цены на радиодетали
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Саша! а вы на растоянии диагнозы определяете?..
Скажите, уже можно ставить банки и заряжать воду, возле ваших комментариев?
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Если ума нет (а судя по "Конторе лайк", его таки нет) то можете ставить, заодно самоотключитесь от интернета, а то знаете всякое бывает, завтра могут прийти к Вам, и сказать: "У него есть ПК и интернет, точно такой же как на предприятиях где производят рос.военную технику" или: "у него был интернет, который он мог использовать для получения информации о технологии производства ракет, а мог конечно и для просмотра порнухи".
Так и здесь реле можно поставить в инкубатор, а можно в ракету 60-х годов, т.к. с 70-х уже на полупроводниках.
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если у вас одна, две таких релейки - вопросов нет..
но если у вас забит склад такими релейками, и Кантора задокументировала ваши переговоры и россйиским посредниками о продаже этого склада, то Саша! ваша ирония закончится после первой ночи в ИВС перед судом..
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А Вас не смущает, что у нас тысячи террористов ?

https://newauction.com.ua/listing/offer/search_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
Или то что завтра им можете оказаться Вы, сдав на металлолом свой старый телевизор, или чугунную батарею из которой при переплавке можно отлить десяток пистолетов.
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у вас какое-то предвзятое отношение к СБУ!?.. вас чем то обидели?.. хотите персонального психолога в кабинете на Владимерской?
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потому что они должны заниматься Безопасностью Украины, а они занимаются никому не нужной херней, которая никакого отношения к БУ не имеет, ну абсолютно никакого, даже при КГБ и тоталитарном режиме, люди занимались радиолюбительством, торговали деталями и т.п. Но никому в голову не приходило, что "такие ж детали в танке", посему можно 10 лет лагерей получить.
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У меня знакомый добился того, что в Харькове начали опять РЕС9 релюшки выпускать. (широко используется в наших ПВО) Я в своих руках вертел такое чудо 2016 года выпуска.
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Да коллеги по ФСБ им аплодируют стоя, одна гебневая школа - сплошной пиар и никакого толка, реальные террористы на свободе, а айтишники бегут из Украины из-за этих гебистских полудурков.
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Транзисторы...Это для ИЛ-20 пятидесятилетней давности, который кацапы завалили в Сирии?
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это все проклятые евробляхеры организовали. правильно соевые?
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самое интересное, что говно на полках казанское - завод Элекон
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Боже, какие идиоты. Вся страна сплошная показуха и бутафория.
Ну неужели в главке СБУ нет и одного нормального, адекватно мыслящего человека, который бы наконец набрался смелости и сказал: "Ребята, давайте заканчивать этот маразм, во первых эти детали как минимум 30 лет не производятся в Украине, а большинство их никогда не производилось, во вторых они нигде сейчас не используются, в третьих их ценность ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за наличия драг металов, которые во времена СССР наносились на контакты". Не мля, террориста они нашли.
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Саша! а вас не посящала мысль, что бОльшая часть российской военной технике, всё ещё эксплуатирует вот эти самые детали?!
или вы думаете, что у них "Арматы" и "Бумеранги" с "Искандерами" в каждой части стоят?..
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А Вас не посящала мысль, что "бОльшая часть российской военной технике" всё ещё окрашена зеленой краской и заправляет точно такую же солярку как автобус "Богдан" ?
А вот с рэле Вы очень глубоко ошибаетесь, вся действующая техника давно переведена на полупроводники и цифровую связь, даже у нас в ВСУ.
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Впрочем Вас даже не посетила мысть, а зачем этот весь хлам именно ФСБ (как указано в статье), ведь ФСБ никогда в принципе не занималось ремонтом военной техники 60-х годов, да и какой дибил будет ремонтировать АТС на рэле, если на новая микросхеме в 1000000 раз меньше и дешевле.
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Странно а почему чмошники из СБУ не задержали террориста Ахметова который напрямую поставляет в РФ под видом гумконвоев? Или они только простых смертных способны вязать под видом террористов? Это дело дойтет до суда? Или как сотни подобных будут закрыты или переквалифицированы в статьи несвязанные с терором или РПД?
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Есть, они просто людей за идиотов снимают, и вместо того чтобы ловить реальных террористов и шпионов, они снимают постановочное кино, и терроризируют бизнес.
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Ещё в свободной продаже есть зеленая краска, люди ей обычно заборы красят, но если подойти с подходом СБУ, то это краска для покраски танком и прочей военной продукции.
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фСБ(у)шники іпанулись - зкупка виробів радянського часу з вмістом дорогоцінних металів процвітає в будь-якому місті країни, де в радянські часи була хоч якась промисловість. А виловлювати, а не "кришувати" (!!!) скупників - це справа ментів, ажніяк не фСБ(у)шників.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан организатор поставок в РФ комплектующих военного назначения по заказу ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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