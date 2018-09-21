 Задержан организатор поставок в РФ комплектующих военного назначения по заказу ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы в начале 2018 г. установили, что группа дельцов переправляла в страну-агрессор детали, которые используются для производства оружия и систем радиолокационного защиты. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по заказу представителей ФСБ злоумышленники через курьеров передавали комплектующие, в частности для ракет, систем связи, навигации и управления реактивными снарядами", - сказано в сообщении.
По информации СБ Украины, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированиям "Д/ЛНР".
"Во время ряда санкционированных следственных действий по местам работы и месту жительства фигурантов дела в нескольких регионах Украины правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронная переписка с заказчиками из России.
Оперативники СБУ также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальных комплекса "Топаз-2000"", - отметили в ведомстве.
Оперативники спецслужбы также установили, что один из фигурантов дела пытался восстановить противоправные поставки товаров двойного назначения в РФ.
В настоящее время один из организаторов задержан с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, другой - объявлен во всеукраинский розыск.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Наберите в гугле "продать радиодетали" там сотни "террористических организаций", ну к примеру
Покупка радиодеталей, РЭК и приборов в Украине. Высокие цены на радиодетали
Скажите, уже можно ставить банки и заряжать воду, возле ваших комментариев?
Так и здесь реле можно поставить в инкубатор, а можно в ракету 60-х годов, т.к. с 70-х уже на полупроводниках.
но если у вас забит склад такими релейками, и Кантора задокументировала ваши переговоры и россйиским посредниками о продаже этого склада, то Саша! ваша ирония закончится после первой ночи в ИВС перед судом..
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Или то что завтра им можете оказаться Вы, сдав на металлолом свой старый телевизор, или чугунную батарею из которой при переплавке можно отлить десяток пистолетов.
Ну неужели в главке СБУ нет и одного нормального, адекватно мыслящего человека, который бы наконец набрался смелости и сказал: "Ребята, давайте заканчивать этот маразм, во первых эти детали как минимум 30 лет не производятся в Украине, а большинство их никогда не производилось, во вторых они нигде сейчас не используются, в третьих их ценность ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за наличия драг металов, которые во времена СССР наносились на контакты". Не мля, террориста они нашли.
или вы думаете, что у них "Арматы" и "Бумеранги" с "Искандерами" в каждой части стоят?..
А вот с рэле Вы очень глубоко ошибаетесь, вся действующая техника давно переведена на полупроводники и цифровую связь, даже у нас в ВСУ.