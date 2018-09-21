 Задержан организатор поставок в РФ комплектующих военного назначения по заказу ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы в начале 2018 г. установили, что группа дельцов переправляла в страну-агрессор детали, которые используются для производства оружия и систем радиолокационного защиты. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по заказу представителей ФСБ злоумышленники через курьеров передавали комплектующие, в частности для ракет, систем связи, навигации и управления реактивными снарядами", - сказано в сообщении.

По информации СБ Украины, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированиям "Д/ЛНР".

"Во время ряда санкционированных следственных действий по местам работы и месту жительства фигурантов дела в нескольких регионах Украины правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронная переписка с заказчиками из России.

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Оперативники СБУ также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальных комплекса "Топаз-2000"", - отметили в ведомстве.

Оперативники спецслужбы также установили, что один из фигурантов дела пытался восстановить противоправные поставки товаров двойного назначения в РФ.

В настоящее время один из организаторов задержан с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, другой - объявлен во всеукраинский розыск.



Фото: пресс-служба СБУ

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.