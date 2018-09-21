 Наместник Киево-Печерской Лавры Павел попал в черный список "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду". ФОТО

Об этом со ссылкой на ресурс сообщает Цензор.НЕТ.
Митрополита называют "антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".
Накануне митрополит Павел опубликовал видеообращение, в котором сообщил об угрозах захвата Киево-Печерской лавры.
"Не делайте из праздника кощунства и насмешки, потому что за все придется в жизни ответить... И не чините друг другу зла, потому что если не получим мы за свои грехи, то получат ваши дети, получат ваши внуки до седьмого поколения. Если вы здравомыслящие люди, вы не пожелаете своей родословной проклятия Божьего", - подчеркнул священнослужитель.
Он отметил, что священники не занимаются политикой и не подстрекают людей восставать друг против друга, они молятся за Украину.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
🤑
C одной стороны чешет
"И не чините друг другу зла",
а с другой обещает проклятие до седьмого колена - истинный московит.
Как будто Богу не все равно, в церкви какого Патриархата и на каком языке ему молятся...
А Киево-Печерская Лавра не его собственность а собственность УКРАИНСКОГО НАРОДА!! А он за мерседесами это забыл
совсем дела у Паши не идут..
- сидит мужик у рпц и плачет
=о чем горюешь ,что печалит сын мой,спрашивает Бог..
-да вот денег нет на свечку купить ,может замолвишь слово...
=да не печалься ты так,Сын мой,меня давно туда самого уже не пускают...
- Як не мама? Як пішов на х...?
)))))
Гнать их надо отсюда.
Какой то неканоничный бородатый бомж...служитель секты не во Христе...и окучиватель дебильных бабок)))
Не ерепенься еретик!Прийми це як благо
Як коменти строчить, так аж бігом, Порох той-те-не так все пропало... ......... , а Лайк, під новиною поставити, як свічку за упокой бандюка з дев"яностих ЗАСЬ ?
Свій свого... чи не почи... ))).....
Яка величезна радість - лютого ворога кудись там занесли(відкриває шампар за 5000грн.)
наша случьба и апасна и трюдна...
\\\\\\И не чините друг другу зла, потому что если не получим мы за свои грехи, то получат ваши дети, получат ваши внуки до седьмого поколения. Источник: https://censor.net.ua/p3087347\\\\\\\
Вся суть этой заразы - в любой ситуации жрец может выкрутиться или запугать.
Ну и это так по-б*жьему - сам Яхве солгал адамам-евам, сам их такими(по подобию) сотворил, а потом проклял ваще всех потомков.... я х.з. куда там Мойше водил иудеев, но там определенно росли супер-наркотики прямо уже в готовом виде - только жри да пиши такой бред как вся эта "св. писцанина")
\\\\\\\Он отметил, что священники не занимаются политикой и не подстрекают людей восставать друг против друга, они молятся за Украину. Источник: https://censor.net.ua/p3087347\\\\\\
Шаман, а давайте вся ваша кодла помолится за то чтобы Асад завтра два раза чихнул? А как же "вера и горчичное зерно"? Сколько тогда "веры" в самих вас, о лжецы делающие беззаконие?
А ім'я та прізвище відомі?
Кусочки сушенных полуразложившихся трупов? Да любую собаку засушить и порубить - тот же эффект будет))
Большевики из этих мощехранилищ как-то доставали "мощи": куски кирпича, бомжей, куриные кости, тряпки... Вот и цена такому боху - бОльшего осквернения чем попы сделали, водя стадо за нос и заставляя молиться на всякий мусор вместо "святых", трудно представить. И.... пшик. Стадо опять лижет куски бомжей, попы опять лгут и только те кто показал правду огребли в междоусобицах... хорош же "бог" мля.
Сейчас отношение к "Миротворец" - сидит какой то дурачёк и вносит туда что в голову взбредёт.
Хотя начало было правильным и хорошим.
Это и есть информационная война.
Т.к. распоряжаться проклятиями от его имени - ну это маниакальная мания величия!