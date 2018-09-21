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 Наместник Киево-Печерской Лавры Павел попал в черный список "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду". ФОТО

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попал в раздел "чистилище" на украинском сайте "Миротворец".

Об этом со ссылкой на ресурс сообщает Цензор.НЕТ.

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Митрополита называют "антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".

Накануне митрополит Павел опубликовал видеообращение, в котором сообщил об угрозах захвата Киево-Печерской лавры.

"Не делайте из праздника кощунства и насмешки, потому что за все придется в жизни ответить... И не чините друг другу зла, потому что если не получим мы за свои грехи, то получат ваши дети, получат ваши внуки до седьмого поколения. Если вы здравомыслящие люди, вы не пожелаете своей родословной проклятия Божьего", - подчеркнул священнослужитель.

Он отметил, что священники не занимаются политикой и не подстрекают людей восставать друг против друга, они молятся за Украину.

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел попал в черный список Миротворца за антиукраинскую пропаганду 01

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/p3087347
 
   
 Топ комментарии
 
а что он тогда делает в Украине? Ведь Лавра украинская есть, была и будет
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Каков лицемер, а?
C одной стороны чешет
"И не чините друг другу зла",

а с другой обещает проклятие до седьмого колена - истинный московит.

Как будто Богу не все равно, в церкви какого Патриархата и на каком языке ему молятся...
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а что он тогда делает в Украине? Ведь Лавра украинская есть, была и будет
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Срочно надо вернуть название улицы Мазепы вместо Лаврской - при Черновецком и Журавском с рыгами поменяли с Мазепы на Лаврскую
Намісник Києво-Печерської лаври Павло потрапив до чорного списку "Миротворця" за "антиукраїнську пропаганду" - Цензор.НЕТ 8295
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Ну й що, анахрену.. ойц ...анафему ему, шолі??!
🤑
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Каков лицемер, а?
C одной стороны чешет
"И не чините друг другу зла",

а с другой обещает проклятие до седьмого колена - истинный московит.

Как будто Богу не все равно, в церкви какого Патриархата и на каком языке ему молятся...
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Я вообще не понимаю, как оно может быть Наместником Киево-Печерской Лавры ? Там все святие переворачиваются
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Відправити на зустріч до боса або до його ставленика Гундяя. Чорт буде дуже радий, сам сказав. Наместник Киево-Печерской Лавры Павел попал в черный список "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду" - Цензор.НЕТ 2854
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А я все жду, когда уже этого матершинника и хама возьмут за задницу и выбросят нафиг с Украины в родную говень, чтоб небо не коптил, мздоимец лицемерный.
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Миротворец заменил Закон ? Почему на основании враждебных действий не привлекают ? Или это не измена Родине ? - Правительственный бред.Как обычно.
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Они что думают что Бог у них на побегушках? как им самим надо так Бог и сделает Он сам сверху видит ЧТО творит эта братия и все что он говорит ЕМУ же и вернется...
А Киево-Печерская Лавра не его собственность а собственность УКРАИНСКОГО НАРОДА!! А он за мерседесами это забыл
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Паша "Мерседес" недавно послал посылку Кирилке Гуньдяеву (65 000 баксов), а таможня перехватила посылку, + еще и 100% штрафа наложли на перевозчика..
совсем дела у Паши не идут..
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Позором есть каждого православного украинца и Украины то , что Киево-Печерской Лавра находятся в неканонической самозваной Московской секты .
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Скрепный поп о Боге-за гранью...как в анекдоте
- сидит мужик у рпц и плачет
=о чем горюешь ,что печалит сын мой,спрашивает Бог..
-да вот денег нет на свечку купить ,может замолвишь слово...
=да не печалься ты так,Сын мой,меня давно туда самого уже не пускают...
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думала под стволами деревьев, развернула коммент-нет других стальных.
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Італійці за остані 1,5 тис років спецури не мали, крім підводників, а от за американців респект.
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А на лицах читается...
- Як не мама? Як пішов на х...?
)))))
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Молятся за Украину... и за российское воинство!?
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Цей "поп" УГАЛОВНИК початку 90 років. Коротше бандюк в рясі
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Весь московский патриархат в Украине, это филиал ФСБ. Они агитировали своих прихожан голосовать за овоща, они рассказывают, что россиян с оружием на Донбассе нет и т д., и т.п..
Гнать их надо отсюда.
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А кто он ваще такой?
Какой то неканоничный бородатый бомж...служитель секты не во Христе...и окучиватель дебильных бабок)))
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У этого жирного свино-попа (как впрочем и остальных попов кремлевского петухата) только один бог. Это бабло. И он грозится что это бабло кого-то накажет. Ну пусть наказывает, если что
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Я з ним в ліфті їхав. Тоді він ще не був "намісником". Це було в інституті Шалімова, де лікувався мій батько.
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Йомайо, був намісником. З 1994 року! Так це я тоді з намісником Лаври в ліфтє возносілся..
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Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попал в раздел "чистилище"

Не ерепенься еретик!Прийми це як благо Наместник Киево-Печерской Лавры Павел попал в черный список "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду" - Цензор.НЕТ 817
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Вумники а а що це Лайків від вас немає ?
Як коменти строчить, так аж бігом, Порох той-те-не так все пропало... ......... , а Лайк, під новиною поставити, як свічку за упокой бандюка з дев"яностих ЗАСЬ ?
Свій свого... чи не почи... ))).....
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Ну це тіпа як мужик 30 лет кожен день жре горілку і б.є бабу кулаками і сапожищами, а вона на 31-й купила баночку зеленки і сказала "ой, пфольно зе".
Яка величезна радість - лютого ворога кудись там занесли(відкриває шампар за 5000грн.)
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Редкостный подонок в рясе, этот павел - рязанская рожа. И в грехах погряз, в том числе и в смертных, не то что по уши, а на метр выше головы. Вот кого надо гнать метлой золотаря из Украины.
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Того полицейского жрец таки проклял? Намісник Києво-Печерської лаври Павло потрапив до чорного списку "Миротворця" за "антиукраїнську пропаганду" - Цензор.НЕТ 8586

\\\\\\И не чините друг другу зла, потому что если не получим мы за свои грехи, то получат ваши дети, получат ваши внуки до седьмого поколения. Источник: https://censor.net.ua/p3087347\\\\\\\

Вся суть этой заразы - в любой ситуации жрец может выкрутиться или запугать.
Ну и это так по-б*жьему - сам Яхве солгал адамам-евам, сам их такими(по подобию) сотворил, а потом проклял ваще всех потомков.... я х.з. куда там Мойше водил иудеев, но там определенно росли супер-наркотики прямо уже в готовом виде - только жри да пиши такой бред как вся эта "св. писцанина")

\\\\\\\Он отметил, что священники не занимаются политикой и не подстрекают людей восставать друг против друга, они молятся за Украину. Источник: https://censor.net.ua/p3087347\\\\\\

Шаман, а давайте вся ваша кодла помолится за то чтобы Асад завтра два раза чихнул? А как же "вера и горчичное зерно"? Сколько тогда "веры" в самих вас, о лжецы делающие беззаконие? Намісник Києво-Печерської лаври Павло потрапив до чорного списку "Миротворця" за "антиукраїнську пропаганду" - Цензор.НЕТ 8586
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Я предлагаю таким, как этот поп в погонах, вместе с с попаданием в "Миротворец" вручать бесплатный билет на россию (в один конец) от благодарных украинцев!
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Дивне погоняло - "Павел". Агент Павел?
А ім'я та прізвище відомі?
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цей сексот в платті не в "миротворець" має попасти, а вже давно в одиночну камеру суворого режиму
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Кстати кто-то истерил: они могут мощи вывезти и подменить...
Кусочки сушенных полуразложившихся трупов? Да любую собаку засушить и порубить - тот же эффект будет))
Большевики из этих мощехранилищ как-то доставали "мощи": куски кирпича, бомжей, куриные кости, тряпки... Вот и цена такому боху - бОльшего осквернения чем попы сделали, водя стадо за нос и заставляя молиться на всякий мусор вместо "святых", трудно представить. И.... пшик. Стадо опять лижет куски бомжей, попы опять лгут и только те кто показал правду огребли в междоусобицах... хорош же "бог" мля.
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Проект "Миротворец" похоронили - видно по приказу Лолиты - тем что внесли туда Саакашвили.

Сейчас отношение к "Миротворец" - сидит какой то дурачёк и вносит туда что в голову взбредёт.

Хотя начало было правильным и хорошим.

Это и есть информационная война.
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Он наверно точно уверен - Бога нет!
Т.к. распоряжаться проклятиями от его имени - ну это маниакальная мания величия!
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за антигосударственную пропаганду (в номальных странах) попадают не в бумажный список, а тюрьму с решетками
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаместник Киево-Печерской Лавры Павел попал в черный список "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду". ФОТО
 
 
 
 
 
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