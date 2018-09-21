 Наместник Киево-Печерской Лавры Павел попал в черный список "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду". ФОТО

Об этом со ссылкой на ресурс сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Основатель Pink Floyd Уотерс за высказывания о Крыме попал в базу "Миротворца"

Митрополита называют "антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".

Накануне митрополит Павел опубликовал видеообращение, в котором сообщил об угрозах захвата Киево-Печерской лавры.

"Не делайте из праздника кощунства и насмешки, потому что за все придется в жизни ответить... И не чините друг другу зла, потому что если не получим мы за свои грехи, то получат ваши дети, получат ваши внуки до седьмого поколения. Если вы здравомыслящие люди, вы не пожелаете своей родословной проклятия Божьего", - подчеркнул священнослужитель.

Он отметил, что священники не занимаются политикой и не подстрекают людей восставать друг против друга, они молятся за Украину.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.