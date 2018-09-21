 Аваков единственный из Кабмина, кто не аплодировал стоя после выступления Порошенко в Раде. ФОТО

Об этом пишет Главком, передает Цензор.НЕТ.

Когда Порошенко закончил произносить послание к парламенту, все члены правительства встали и приветствовали президента аплодисментами. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который также присутствовал в парламенте вместе со всеми другими членами Кабмина во время выступления президента Петра Порошенко, не сдвинулся с места и остался сидеть.

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст послания Порошенко к ВР: "Проблеми виявилися глибшими, спротив – сильнішим, рішення – складнішими".