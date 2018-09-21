 Аваков единственный из Кабмина, кто не аплодировал стоя после выступления Порошенко в Раде. ФОТО

Об этом пишет Главком, передает Цензор.НЕТ.
Когда Порошенко закончил произносить послание к парламенту, все члены правительства встали и приветствовали президента аплодисментами. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который также присутствовал в парламенте вместе со всеми другими членами Кабмина во время выступления президента Петра Порошенко, не сдвинулся с места и остался сидеть.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст послания Порошенко к ВР: "Проблеми виявилися глибшими, спротив – сильнішим, рішення – складнішими".
поставить в пример в данном случае,
никто не обязан мольдивскому патриоту,
он не слабо нажился на крови сограждан
и его ложь не повод для оваций
толстый троллингдемарш это не зовёшь. Кароч, чой-та намечается, язапопкорном.
Есть на Лб.юа фото,где гройсмойша пожимает руку попрошенки в ВР,улыбочки у них такие иезуитские...….я тебя на..ал…….я тебя тоже)))))
значит будет сидеть