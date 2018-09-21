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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2556) ВР (22314) Порошенко (15437)

 Аваков единственный из Кабмина, кто не аплодировал стоя после выступления Порошенко в Раде. ФОТО

В четверг, 20 сентября, президент Петр Порошенко выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде. Вместе стем, по завершению его речи члены Кабмина, кроме главы МВД Арсена Авакова, аплодировали ему стоя.

Об этом пишет Главком, передает Цензор.НЕТ.

Когда Порошенко закончил произносить послание к парламенту, все члены правительства встали и приветствовали президента аплодисментами. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который также присутствовал в парламенте вместе со всеми другими членами Кабмина во время выступления президента Петра Порошенко, не сдвинулся с места и остался сидеть.

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Аваков единственный из Кабмина, кто не аплодировал стоя после выступления Порошенко в Раде 01
Аваков единственный из Кабмина, кто не аплодировал стоя после выступления Порошенко в Раде 02

Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст послания Порошенко к ВР: "Проблеми виявилися глибшими, спротив – сильнішим, рішення – складнішими".

Источник: https://censor.net.ua/p3087330
 
 
 Топ комментарии
 
наверное первый раз сабаков поступил как личность, а не так, как остальное стадо ублюдочных прихлебателей.
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Вы главное забыли сказать - он таки аплодировал сидя или уже нет?)))
При сталине он уже однозначно был врагом народа, а сейчас к чему эта информация? Есть уголовная ответственность за такой проступок?
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кто знает, кроме того он командует мусорами
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аваков более чем спорная фигура, но думаю его можно
поставить в пример в данном случае,
никто не обязан мольдивскому патриоту,
он не слабо нажился на крови сограждан
и его ложь не повод для оваций
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Есть такая штука - этикет. Можно забыть, можно не знать, что нужно встать. Но когда все с подхалимскими улыбками хлопают в ладошки, под камеры, иначе как толстый троллинг демарш это не зовёшь. Кароч, чой-та намечается, язапопкорном.
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Это первый за всю историю Украины министр МВД имеющий такую силу и власть. Порошенко проиграл. Слишком много воровал и лгал что народ его больше ненавидит чем ростовского беглеца.
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Знает сколько на его место метит,вот и побоялся встать,а то враз займут.
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Аваков от народного фронта по квоте а "фронт" пролетает на выборах, тому хлопает дверью просто рановато.
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"...и пацак должен два раза приседать, и чатланин ку делать, ... а ты почему не радуешься?"
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не можу згадати, що б за всю історію Незалежності України, якомусь Президенту аплодувала вся Рада. однозначно Петро Олексійович найкращий Президент і мій голос на виборах лише за нього
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Аваков личный враг Путина а Порошенко торговый партнер то кого больше народ поддержит ?
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На пустом месте из подонка сделали ,героя )) А люди настолько глупы,что следуют своим эмоциям .а не судят по делам. Ну,а если бы обезьяна почесалась в этот момент или зевнула - тоже молодец ? ))
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Він якраз курірував протест нац жон по ватсапу.
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для пЭци это черная метка.
Есть на Лб.юа фото,где гройсмойша пожимает руку попрошенки в ВР,улыбочки у них такие иезуитские...….я тебя на..ал…….я тебя тоже)))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков единственный из Кабмина, кто не аплодировал стоя после выступления Порошенко в Раде. ФОТО
 
 
 
 
 
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