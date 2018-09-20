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 СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите объектов транспортной критической инфраструктуры государства разоблачили масштабную противоправную схему присвоения должностными лицами Службы автомобильных дорог средств Дорожного фонда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок "санкционировали" использования коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

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В рамках начатого досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица коммерческих структур, задействованных в схеме, использовали в документации поддельные аттестаты производства асфальтобетонных смесей.

"Разрешения" предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе по добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП "Дорожный контроль качества". Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие в них соответствующей материально-технической базы, в частности асфальтобетонных заводов, необходимых для прохождения квалификационного отбора и победы в открытых конкурсных торгах.

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Досудебное следствие установило, что необходимо сертификация заводов фактически не производилась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались. Из-за отсутствия реальных аттестованных асфальтобетонных заводов работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

Зато, по утвержденным актами выполненных работ материалы оплачивались по нормативам высокого качества. В рамках начатого уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят санкционированные следственные действия".

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СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог 01
СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог 02
СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог 03
СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог 04
СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог 05
СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог 06

Источник: https://censor.net.ua/p3087293
 
   
 Топ комментарии
 
После разоблачения следует замена кадрами БПП и перенаправление потока на шоколадный конвейер
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Противоправную схему хищения! А разве хищения бывают и правовые? Это наверно когда тырят а суд признает невиновным?
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СБУ займається дорогами , горіхами , митницею , а хто тоді займеться бепекою України ? Он повилазили на екрани метвєчуки , жопорилі автогонщики хабаду , шухрики і всі тягнуть Україну до кремлівської стайні. Хто стане цьому на заваді , Супрун , Гриневич чи Рева ? Гідранте де ти !?!?!?
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После разоблачения следует замена кадрами БПП и перенаправление потока на шоколадный конвейер
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о-о-о..пошли сакральные жертвы выборов..мелкота, но, и к выборам фин.прибавка и лохторат слегка реформами реализованными подкормить..
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Был бы в доле - СБУ охраняла бы эту фирму, а не накрывала. Так сказать, намек другим.
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Та невже у нас крадуть при будівництві доріг? От ніколи б не подумав...
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Противоправную схему хищения! А разве хищения бывают и правовые? Это наверно когда тырят а суд признает невиновным?
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Гриша, спасибо за вопрос! Я вот тоже кумекаю - как это - тырить бабки по закону?
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Для этого надо не работу работать а писать законы.
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До речі, може збіг, але у нас у Переяславському районі ті ж самі яйця... Точніше вірмени Просто жах, що воно за люди не знаю, але вони планомірно ЗНИЩУЮТЬ ДОРОГУ. Саме знищують! Поясню - у нас до села було десь 7 км дороги, досить таки сильно покоцаної. Були ямки, було кілька ділянок сплошної ями... Я особисто їздив практично скрізь 5 передачею, обминаючи ями де не де обочиною, в одному місці із 7 км лише приходилось переключатись на 3 швидкість. Як для України - дорога досить таки терпима. Ці ж падли, дорожники, вирізали нахрєн практично всі 7 км, ще місяць назад, порізи впоперек дороги повністю по пів метра, латки 2Х10 м, де були, де не були ямки, чи великі, чи малі - пофіг. І вішенка на пиріг зверху - пройшли вони десь до 3-х км, вивалючи асфальт на дорогу, розвизять тачками і лопатами укладають всі ці гігантські латки, прикотковуючи ТРОТУАРНИМ коточком...
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Друзі, як тільки ви чуєте, що "СБУ разоблачіло..." - так і знайте - справа гівно,
Пояснюю чому:
За 27 років незалежності облавтодори постійно пи*дили гроші і ділились з усіма "контролерами". Внаслідок бурхливої діяльності цих паразитів в Україні геть знищено дорожну інфраструктуру. Внтажівки Олігархів з нарощеними бортами гетьт вбили дороги на селі. А ці пдрси зараз когсь "разоблачілі". Гоніть їх нах з бізнесу,
Бо якщо ви завтра свторите в СБУ підрозділ по виявленню інопланетян, то вони точно через день вам їх продемонструють ))))
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а что , есть еще НЕ противоправная схема хищения средств при строительстве дорог ???
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а разве есть область жизни в уркаине где деньги не пижжать
берем любого купившего кватиру и яовую машияу
за исключением 10 мах 20 % населения доходы в тени и еще хорошо если только несплачени налоги а там треть чисто коррупция взятки и серьезная уголовщина
за 27 лет те кто сверху КПСС КГБ мусора сумели повязать половину населения криминалом
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СБУ займається дорогами , горіхами , митницею , а хто тоді займеться бепекою України ? Он повилазили на екрани метвєчуки , жопорилі автогонщики хабаду , шухрики і всі тягнуть Україну до кремлівської стайні. Хто стане цьому на заваді , Супрун , Гриневич чи Рева ? Гідранте де ти !?!?!?
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а кто главный дорожный страитель -ездитель по дарогам на своем лендровере??

тросман ????

так гросмана пасадили сбушники,
в турму кинули???

нет???

а каго пасадили ??
снова бедного стрелочника-украдателя асвальта васю-тракториста

как бедного плакулол луценко пасадил рюкзакошителя вместо сынка авакова??
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у финансово-экономического спецназа работы непочатый край. имхо.
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Да ну! Не может быть, чтобы так быстро... 30 лет расхищали и вот только...
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Хм...
А гойсман говорит что с дорогами все замечательно...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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