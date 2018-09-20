 СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок "санкционировали" использования коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

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В рамках начатого досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица коммерческих структур, задействованных в схеме, использовали в документации поддельные аттестаты производства асфальтобетонных смесей.

"Разрешения" предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе по добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП "Дорожный контроль качества". Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие в них соответствующей материально-технической базы, в частности асфальтобетонных заводов, необходимых для прохождения квалификационного отбора и победы в открытых конкурсных торгах.

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Досудебное следствие установило, что необходимо сертификация заводов фактически не производилась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались. Из-за отсутствия реальных аттестованных асфальтобетонных заводов работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

Зато, по утвержденным актами выполненных работ материалы оплачивались по нормативам высокого качества. В рамках начатого уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят санкционированные следственные действия".

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