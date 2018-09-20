 СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок "санкционировали" использования коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.
В рамках начатого досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица коммерческих структур, задействованных в схеме, использовали в документации поддельные аттестаты производства асфальтобетонных смесей.
"Разрешения" предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе по добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП "Дорожный контроль качества". Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие в них соответствующей материально-технической базы, в частности асфальтобетонных заводов, необходимых для прохождения квалификационного отбора и победы в открытых конкурсных торгах.
Досудебное следствие установило, что необходимо сертификация заводов фактически не производилась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались. Из-за отсутствия реальных аттестованных асфальтобетонных заводов работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.
Зато, по утвержденным актами выполненных работ материалы оплачивались по нормативам высокого качества. В рамках начатого уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят санкционированные следственные действия".
Пояснюю чому:
За 27 років незалежності облавтодори постійно пи*дили гроші і ділились з усіма "контролерами". Внаслідок бурхливої діяльності цих паразитів в Україні геть знищено дорожну інфраструктуру. Внтажівки Олігархів з нарощеними бортами гетьт вбили дороги на селі. А ці пдрси зараз когсь "разоблачілі". Гоніть їх нах з бізнесу,
Бо якщо ви завтра свторите в СБУ підрозділ по виявленню інопланетян, то вони точно через день вам їх продемонструють ))))
берем любого купившего кватиру и яовую машияу
за исключением 10 мах 20 % населения доходы в тени и еще хорошо если только несплачени налоги а там треть чисто коррупция взятки и серьезная уголовщина
за 27 лет те кто сверху КПСС КГБ мусора сумели повязать половину населения криминалом
тросман ????
так гросмана пасадили сбушники,
в турму кинули???
нет???
а каго пасадили ??
снова бедного стрелочника-украдателя асвальта васю-тракториста
как бедного плакулол луценко пасадил рюкзакошителя вместо сынка авакова??
А гойсман говорит что с дорогами все замечательно...