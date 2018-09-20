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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер "Кентавр" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

В Киеве состоялся спуск на воду еще одного десантно-штурмового катера проекта 58503 ( "Кентавр").

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер Кентавр для ВМС Украины 01

Катер построен на Киевском судостроительном заводе ПАО "Завод" Кузница на Рыбальском "по заказу Министерства обороны Украины для Военно-Морских Сил ВС Украины.

На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер Кентавр для ВМС Украины 02

Смотрите: В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж

"Кентавр" - это уже второй проект отечественных катеров, который был разработан и построен именно независимой Украиной, - отметил начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов. - Этот катер начал серию таких боевых единиц, мы уже имеем два спущенных на воду катера и ожидаем продолжения, - добавил он.

На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер Кентавр для ВМС Украины 03
На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер Кентавр для ВМС Украины 04

Спуск катеров в этом году является продолжением строительства серии катеров в рамках Государственной целевой программы развития вооружения и военной техники на период до 2021 года для Военно-Морских Сил ВС Украины с целью наращивания сил обороны Украины приморских направлении.

Смотрите также: Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортаж

На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер Кентавр для ВМС Украины 05

Первый "Кентавр" был спущен на воду 14 сентября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3087289
 
   
 Топ комментарии
 
А давайте вы умничать не будете. Когда руководство США приняло решение о передаче, а? Вот то-то же - в 2017 году, получив запрос на подобные корабли от Украины когда - правильно в конце 2014... Далее, у нас была готова уже инфраструктура по военные корабли американского стандарта в 2017, вместе с экипажами? Нет. Инфраструктуру в Очакове начали строить американцы в 2017. В середине этого года экипажи направили на обучение в США.
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ага.. привязать тебя к корме, что бы ты своим сероводородом браконьеров травил.. хоть какая-то польза от тебя будет.. а если сможешь мелкими очередями отстреливаться - цены тебе не будет!
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Пане адмін, дайте відповідь, чому слово "порохобот" вживати можна. а "зрадофілітик" ні?
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Но все равно виноваты евроляхеры. Правильно соевые?
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медсестра, АУ!!! или медбрат. Хотя медицина тут наверно бессильна.
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Попроси, щоб тобі прочитали, про що новина:
"В Киеве состоялся спуск на воду еще одного десантно-штурмового катера проекта 58503 ( "Кентавр"). Источник: https://censor.net.ua/p3087289"
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так это ж не за твои деньги сделано, болезный!
это построенно за деньги ответственных украинцев, которые платят налоги
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Между прочим:"Марин Ле Пен отправляют на психиатрическую экспертизу
На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер "Кентавр" для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3498
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За что ее в психушку? Жан Мари ле Пен ( папаня той, которая возле хуйла - она с лева, х - с права) болел грипом. Вот что бывает, когда дочка с дер--мом играет, не моет рук и сразу к папе. Дети, не подавайте руки незнакомым и зкамым п...омидорам.
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Кує таки петіна кузня морський щит України.. На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер "Кентавр" для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6026 А що там з американськими катерами, котрі з 2014 року ніяк не потраплять в Україну для захисту України?
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На них навара нет, одни расходы.))
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А давайте вы умничать не будете. Когда руководство США приняло решение о передаче, а? Вот то-то же - в 2017 году, получив запрос на подобные корабли от Украины когда - правильно в конце 2014... Далее, у нас была готова уже инфраструктура по военные корабли американского стандарта в 2017, вместе с экипажами? Нет. Инфраструктуру в Очакове начали строить американцы в 2017. В середине этого года экипажи направили на обучение в США.
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Не надо привирать, согласие на передачу было получено еще в 2014.
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ну привезли би у 2014 році. Поставили на причалі. Дальше що? У тебе взагалі хоть поганенький катер у власності був?
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Ой да прям космолет, разобрались бы моряки, принцип один и тот-же.
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Согласись, ремонтировать мерс инструментами из жигулей, как то не получится. Базу надо иметь, а не надеяться на авось.Толку будет больше.
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Я так розумію , що для флоту петіної кузні вся інфраструктура в Україні була готова з моменту інавгурації петі?
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А ти хотів щоб була вся інфраструктура мордору була готова для нашого флоту?
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хороший катер браконьеров гонять по речкам...
А вот с шампанским это они зря - этой тяжелой бутылкой можно малютки и борт пробить...
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ага.. привязать тебя к корме, что бы ты своим сероводородом браконьеров травил.. хоть какая-то польза от тебя будет.. а если сможешь мелкими очередями отстреливаться - цены тебе не будет!
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Шрек Баблокат - сколько тебе лет сынок?

Подколы у тебя как у 5-ти классника.... На воду спущено ще один десантно-штурмовий катер "Кентавр" для ВМС України - Цензор.НЕТ 8506
Было бы что то забористое и взрослое не ответил бы...., а так жалко тебя - за небольшие деньги от Минстеца, так позорится...
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правильно кот - работа у тебя такая, не стоит портить свой "имидж"...\да ещё даром...)))\
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я молод душой.. а лет мне, достаточно (у меня дети в школе учатся)..
если у тебя завелся Минстець, сходи к венерологу.. гыгыгы
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Хотел по болеть за Динамо, а хрен там посмотришь в сети, барыги.
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http://sport.newsrbk.ru/eventinfo/698980_dynamo_kiev_astana/#webplayer_alieztv|74320|698980|1011227|265|1|ru смотри тут
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Тільки один катер😴😴😴 Повинно бути 100 катерів😩 Барига!
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Украине позарез нужны ракетные катера. Дешевая платформа для пусковых противокорабельных ракет. С экипажами из отморозков.
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да тут путриотов на 100 таких катеров можно и набрать...\смотри как ... рвут на Мальтийский флаг...)))\
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Ну да их 2 одновременно и делали, как раньше делали по 2 Гюрзы в год а в этом году Кентавры.
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класс!. каждую неделю что-то спускают на воду, испытывают новые образцы оружия, сейчас испытвают "Богдану" и 155мм "рошенку" к ней, десантуре передано 430 новых снайперских комплексов и более 1000 патронов к ним, ... вот такая Украина мне нужна!
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К каждому по тыще патронов - Антиколорадос же писал.
Ах, еще и ПВО Киева сделали как новое(чем восстанавливали то? в Параше что ли покупали новые комплектующие?)
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кацапский "мангуст" побоится бодаться с простым десантым катером "Кентавр" ))
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Пеца за деньги корпорации Рашен построил катер?А нет,деньги идут на веселье-Корпоратив президентської корпорації Roshen, що відбувся у суботу 15 вересня у кінному клубі Equides біля Києва обійшовся організаторам у понад 300 тисяч доларів, тобто більш ніж 8 мільйонів гривень. Самі організатори називають свято - Roshen Music Fest. Про це йдеться у матеріалі Слідства.Інфо Свято подвійного прибутку.
Багатомільйонні витрати на розваги вказують на всезростаючі прибутки компанії. Згідно з документиами, які потрапили до Слідства.Інфо - доходи бізнесу Порошенко і справді зросли більш ніж удвічі у порівнянні з 2013 роком, тобто за часи президентства власника. Журналістам Слідства.Інфо вдалося потрапити на закриту вечірку та дізнатись більше деталей про організацію свята.
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Пане адмін, дайте відповідь, чому слово "порохобот" вживати можна. а "зрадофілітик" ні?
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может потому, что порохоботом быть не обидно? На воду спущено ще один десантно-штурмовий катер "Кентавр" для ВМС України - Цензор.НЕТ 532
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Всім зрозуміло, що слово порохобот, є синонімом патріота українця, а зрадофіл, це нецензурне слово,бо є синонімом 3,14дараса.


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Это синоним не патриота, а дебила, который больше ничего в жизни не умеет, потому, что рукожопый дебил, и ему приходится заниматься прославлением циничного вора за копейки, чтоб не сдохнуть с голоду.
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Хорошие катера, но на них нельзя останавливаться. Нужно пересмотреть программу Украинский корвет и определить ее перспективы. Нужно ещё раз рассмотреть предложение немцев по поводу лодок 214 проекта. Нужно активней работать по американским Айлэндерам. Нужно модернизировать существующие корабли. Нужно совершенствовать береговую оборону, тем более, что есть отличные наработки в ракетостроении и системах ПВО.
Много чего нужно, но эти катера являются показателем того, что процесс идёт
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Деньгу , Бума, деньгу надоть. И немалую.Ты согласен отдавать половину своей зарплаты на обороноспособность страны? Тогда не кизди.
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Нужны МРК в первую очередь, а эти Кентавры ...так себе
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***
Пентагон.
- Как вы обнаружили координаты японской субмарины ?
- У них сломался гальюн, и лодка экстренно всплыла для ремонта...
- Хорошо. А как вы обнаружили координаты подлодки русских?
- У них так же сломался гальюн...
- И лодка экстренно всплыла?
- Нет, сэр, не лодка....
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Анекдот в тему В паРашке сегодня спустили на воду новую подлодку .
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а завод бородатого пидораса при чем ? На воду спущено ще один десантно-штурмовий катер "Кентавр" для ВМС України - Цензор.НЕТ 6415
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Нормальний човник,для дії в Азовському морі потяне.

А як там поживає корвет"Володимир Великий".?Дочекаємся?
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Вертолётные НУРСы на корме вызывают недоумение. Я его слепила из того, что было (с) ?
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Порчему именно "Кентавр"?
Есть же пушка "Богана", скорая помощь "Богдан"...
Ну, что мешало назвать катер "Богдан", блдь !?
Нельзя же так...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа воду спущен еще один десантно-штурмовой катер "Кентавр" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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