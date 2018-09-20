 На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер "Кентавр" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
Катер построен на Киевском судостроительном заводе ПАО "Завод" Кузница на Рыбальском "по заказу Министерства обороны Украины для Военно-Морских Сил ВС Украины.
"Кентавр" - это уже второй проект отечественных катеров, который был разработан и построен именно независимой Украиной, - отметил начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов. - Этот катер начал серию таких боевых единиц, мы уже имеем два спущенных на воду катера и ожидаем продолжения, - добавил он.
Спуск катеров в этом году является продолжением строительства серии катеров в рамках Государственной целевой программы развития вооружения и военной техники на период до 2021 года для Военно-Морских Сил ВС Украины с целью наращивания сил обороны Украины приморских направлении.
"В Киеве состоялся спуск на воду еще одного десантно-штурмового катера проекта 58503 ( "Кентавр"). Источник: https://censor.net.ua/p3087289"
это построенно за деньги ответственных украинцев, которые платят налоги
А вот с шампанским это они зря - этой тяжелой бутылкой можно малютки и борт пробить...
Подколы у тебя как у 5-ти классника....
Было бы что то забористое и взрослое не ответил бы...., а так жалко тебя - за небольшие деньги от Минстеца, так позорится...
если у тебя завелся Минстець, сходи к венерологу.. гыгыгы
Ах, еще и ПВО Киева сделали как новое(чем восстанавливали то? в Параше что ли покупали новые комплектующие?)
Багатомільйонні витрати на розваги вказують на всезростаючі прибутки компанії. Згідно з документиами, які потрапили до Слідства.Інфо - доходи бізнесу Порошенко і справді зросли більш ніж удвічі у порівнянні з 2013 роком, тобто за часи президентства власника. Журналістам Слідства.Інфо вдалося потрапити на закриту вечірку та дізнатись більше деталей про організацію свята.
Много чего нужно, но эти катера являются показателем того, что процесс идёт
Пентагон.
- Как вы обнаружили координаты японской субмарины ?
- У них сломался гальюн, и лодка экстренно всплыла для ремонта...
- Хорошо. А как вы обнаружили координаты подлодки русских?
- У них так же сломался гальюн...
- И лодка экстренно всплыла?
- Нет, сэр, не лодка....
Вики 2 - Вики 2
А як там поживає корвет"Володимир Великий".?Дочекаємся?
Есть же пушка "Богана", скорая помощь "Богдан"...
Ну, что мешало назвать катер "Богдан", блдь !?
Нельзя же так...