 На воду спущен еще один десантно-штурмовой катер "Кентавр" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Катер построен на Киевском судостроительном заводе ПАО "Завод" Кузница на Рыбальском "по заказу Министерства обороны Украины для Военно-Морских Сил ВС Украины.

Смотрите: В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж

"Кентавр" - это уже второй проект отечественных катеров, который был разработан и построен именно независимой Украиной, - отметил начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов. - Этот катер начал серию таких боевых единиц, мы уже имеем два спущенных на воду катера и ожидаем продолжения, - добавил он.





Спуск катеров в этом году является продолжением строительства серии катеров в рамках Государственной целевой программы развития вооружения и военной техники на период до 2021 года для Военно-Морских Сил ВС Украины с целью наращивания сил обороны Украины приморских направлении.

Смотрите также: Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортаж

Первый "Кентавр" был спущен на воду 14 сентября 2018 года.