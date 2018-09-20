 Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу. ФОТО

Суд во Франции обязал лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу. Об этом сама политик сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Судья принял такое решение в рамках дела, возбужденного из-за того, что в 2015 году Ле Пен опубликовала три фотографии с казнями людей, убитых террористами "Исламского государства". В марте Марин Ле Пен обвинили в распространении изображений со сценами насилия. В публикации политика суд увидел "распространение сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера", которое в том числе доступно несовершеннолетним.

Напомним, в ноябре 2017 года Национальное собрание по запросу прокуратуры Нантера лишило Ле Пен парламентского иммунитета. Если суд признает ее виновной, ей может грозить до трех лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.

Согласно решению суда, экспертиза должна определить, может ли Ле Пен понимать высказывания и отвечать на вопросы. В частности в списке содержится восемь пунктов, в том числе "действовала ли Ле Пен под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы", "находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии, и каков прогноз" и прочее.

Сама Марин Ле Пен заявила, что ее отправили к психиатру за то, что она осудила действия террористов. В интервью BFM TV она сказала, что откажется проходить психиатрическую экспертизу. "За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в твиттере "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?" - написала Ле Пен в твиттере, сопроводив пост возмущенным смайликом.

Марин Ле Пен в мае 2017 года принимала участие в выборах президента Франции, но проиграла во втором туре Эмманюэлю Макрону. Через месяц после этого на нее было заведено дело о финансовых махинациях: Ле Пен обвинили в том, что она платила зарплату членам своей партии из денег Европарламента.

СМИ называют Марин Ле Пен "французской подругой Путина". Она открыто признает оккупированный Крым частью Российской Федерации и не раз выступала за снятие с России санкций.