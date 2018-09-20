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Все про:Путин (24232) экспертиза (216) психиатрия (68) Марин Ле Пен (39)

 Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу. ФОТО

Суд назначил ей освидетельствование за публикацию в соцсетях фотографий казней, которые устраивает ИГИЛ.

Суд во Франции обязал лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу. Об этом сама политик сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу 01

Судья принял такое решение в рамках дела, возбужденного из-за того, что в 2015 году Ле Пен опубликовала три фотографии с казнями людей, убитых террористами "Исламского государства". В марте Марин Ле Пен обвинили в распространении изображений со сценами насилия. В публикации политика суд увидел "распространение сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера", которое в том числе доступно несовершеннолетним.

Напомним, в ноябре 2017 года Национальное собрание по запросу прокуратуры Нантера лишило Ле Пен парламентского иммунитета. Если суд признает ее виновной, ей может грозить до трех лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.

Согласно решению суда, экспертиза должна определить, может ли Ле Пен понимать высказывания и отвечать на вопросы. В частности в списке содержится восемь пунктов, в том числе "действовала ли Ле Пен под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы", "находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии, и каков прогноз" и прочее.

Сама Марин Ле Пен заявила, что ее отправили к психиатру за то, что она осудила действия террористов. В интервью BFM TV она сказала, что откажется проходить психиатрическую экспертизу. "За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в твиттере "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?" - написала Ле Пен в твиттере, сопроводив пост возмущенным смайликом.

Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу 02

Марин Ле Пен в мае 2017 года принимала участие в выборах президента Франции, но проиграла во втором туре Эмманюэлю Макрону. Через месяц после этого на нее было заведено дело о финансовых махинациях: Ле Пен обвинили в том, что она платила зарплату членам своей партии из денег Европарламента.

СМИ называют Марин Ле Пен "французской подругой Путина". Она открыто признает оккупированный Крым частью Российской Федерации и не раз выступала за снятие с России санкций.

Источник: https://censor.net.ua/p3087236
 
   
 Топ комментарии
 
Я просто ограничусь смайликом: Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу - Цензор.НЕТ 4752
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На дурку лярву. І електрошокову терапію тричі на добу. Після лоботомії.
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Кто общается с Х**лом может плохо кончить. Трамп уже полал.
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На дурку лярву. І електрошокову терапію тричі на добу. Після лоботомії.
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еще хорошо помогают от рузькава мира мокрые холодные полотенца и уколы серой в сочетании с галоперидолом.
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Після лоботомії на рузькє мір їй буде начхати.
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После лоботомии , электрошоковая терапия не нужна.Пациент смирный , ласковый.
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Нездорова на голову КУРВА!)))
именно с такими и дружит Хуило 1
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На экспертизу? Эту тётю? А этого, который Наполеон, суд не попытался отправить? А шо ш такое? Надо попробовать.
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"СМИ называют Марин Ле Пен "французской подругой Путина".
Источник: https://censor.net.ua/p3087236"

Интересная информация.
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все правильно, по сравнению с такими тетками те, кто по сту раз говорит остаточне пращевай абсолютно нормальные люди
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Володька что сталось с Ле Пен?
- она еб...сь!))))
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Агенты ГРУ отравили
Скрипалей новичком...
А Ле Пен...дурачком))))
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Я навіть знаю який тип коментаторів Цензора підтримує Ле Пен☺
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Дійсно, що частинакоментаторів з них це росіяни, але є також подібні їм в Україні.
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20 кубов галаперидола, три раза в день.
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правильно, любов до путіна це психіатричне захворювання.
може і наших не завадило би перевірити ?
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Правильно!
Только (ОЙ)бнутое на всю голову создание может хотеть дружить с плешивым гомункулом и его выгребной ямой...)))
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...хуйла забули,це ж її духовний підер... Марін Ле Пен відправили на психіатричну експертизу - Цензор.НЕТ 8082
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Справедливая судебная власть - она из основ существования государства. А не манипулирование судьями и т.д. властью.
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Убогі порохоботи, чого ви розверещалися як нечисть болотяна, придурки? Тьолка робить країні щеплення від ісламу. Якщо не вжити заходів, то голови різатимуть французам. Втім, уже ріжуть. Згадайте Шарлі Ебдо.
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Нехай її відправлять до своїх братів з Московії.
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"Если суд признает ее виновной, ей может грозить до трех лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро" - если бес путлер потратил на неё уже миллионы, что что ему стоит оплатить 75 тысяч евро, не смешите мои помидоры.
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у них там репутация имеет бОльшую цену..)))
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Під дурочку буде косити,щоб бабло не віддавати...
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І Жулю заодно, було б з чим порівнювати
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це животноє ветеринару надобно показати, можливо доведеться усипляти
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Жду ее фото с плакатом "Путин, введи галоперидол!"
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Она хотела бы жить на Манхеттене
И с Наполеоном делиться секретами Марін Ле Пен відправили на психіатричну експертизу - Цензор.НЕТ 583
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На нужно тоже проверять всех кандидатов в президенты подоным образом
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Путин допонтовался, что теперь его не пинают, только ленивые и проститутки которые на содержании.
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прикидывается сучка, скоро и хуило будет головой трести и скажет - ничего не понимаю, кто обидел братскии народ.
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НИЧЕГО В ЭТОМ ДЛЯ МЕНЯ, КАК ДЛЯ ВРАЧА - ПСИХИАТРА, НЕТ УДИВИТЕЛЬНОГО.
ЧИТАЙТЕ СТАРИКА ЧЕЗАРЕ ЛОМБРОЗО И СРАВНИВАЙТЕ. ДИАГНОЗ НА ЛИЦО, ТОЧНЕЕ НА ЛИЦЕ.
Марін Ле Пен відправили на психіатричну експертизу - Цензор.НЕТ 4450
Марін Ле Пен відправили на психіатричну експертизу - Цензор.НЕТ 2721

Марін Ле Пен відправили на психіатричну експертизу - Цензор.НЕТ 8110
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомМарин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу. ФОТО
 
 
 
 
 
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