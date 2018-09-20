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 Разоблачили жителя Черкасской области, который незаконно продавал спирт и фальсифицированный алкоголь через мобильные мессенджеры. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области разоблачили местного жителя, который наладил схему незаконной продажи спирта и фальсифицированного алкоголя через мобильные мессенджеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины был установлен житель Черкасской области, который осуществлял незаконное приобретение с целью сбыта, хранение и транспортировку с этой целью и сбыт спирта и незаконно изготовленных фальсифицированных алкогольных напитков через созданные им закрытые группы в мобильных мессенджерах.

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По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 740 литров фальсифицированных алкогольных напитков, разлитых в пластиковые бутылки, общей ориентировочной стоимостью 118,4 тыс. грн. и 2 транспортных средства, которыми осуществлялись перевозки фальсификата, ориентировочной стоимостью 600 тыс. гривен.

Разоблачили жителя Черкасской области, который незаконно продавал спирт и фальсифицированный алкоголь через мобильные мессенджеры 01
Разоблачили жителя Черкасской области, который незаконно продавал спирт и фальсифицированный алкоголь через мобильные мессенджеры 02
Разоблачили жителя Черкасской области, который незаконно продавал спирт и фальсифицированный алкоголь через мобильные мессенджеры 03

Проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3087233
 
 
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а шо було б. ежели он таким образом шоколад торговал?да и не спирт это был вовсе. а растворитель шоколада
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Цензор.НЕТФотоОбществоРазоблачили жителя Черкасской области, который незаконно продавал спирт и фальсифицированный алкоголь через мобильные мессенджеры. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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