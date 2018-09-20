 Разоблачили жителя Черкасской области, который незаконно продавал спирт и фальсифицированный алкоголь через мобильные мессенджеры. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины был установлен житель Черкасской области, который осуществлял незаконное приобретение с целью сбыта, хранение и транспортировку с этой целью и сбыт спирта и незаконно изготовленных фальсифицированных алкогольных напитков через созданные им закрытые группы в мобильных мессенджерах.

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По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 740 литров фальсифицированных алкогольных напитков, разлитых в пластиковые бутылки, общей ориентировочной стоимостью 118,4 тыс. грн. и 2 транспортных средства, которыми осуществлялись перевозки фальсификата, ориентировочной стоимостью 600 тыс. гривен.







Проводятся следственные действия.