 Схема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что в течение 2018 года на таможенную территорию Украины ввозились из Китая товары хозяйственного назначения (кухонные изделия, посуда, инструменты и бытовая техника), которые растаможивались с занижением таможенной стоимости и последующей неуплатой таможенных платежей в полном объеме. При этом в схеме использовались подконтрольные злоумышленникам предприятия-импортеры и компания-нерезидент.

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Ввозимые таким образом товары реализовывали от имени физического лица-предпринимателя оптом и в розницу конечным потребителям, в т. ч. через интернет-магазин, за наличные без отражения в отчетности и уплаты налогов.

На основании постановления суда проведены обыски в складских и торгово-складских помещениях, где хранились и реализовывались незаконно ввезенные товары. По результатам обысков из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 71 тыс. 554 единицы товаров хозяйственного назначения (кухонные изделия, посуда, инструменты и бытовая техника) стоимостью 18,5 млн грн, 47 648 долларов США и 109 039 грн наличными, документы и компьютерную технику.

На изъятые ТМЦ общей ориентировочной стоимостью 20 млн грн наложен арест.









