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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1335) Одесская область (1578) торговля (797) ГФС (2782)

 Схема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области ликвидировали схему, по которой товары хозяйственного назначения импортировались в Украину с занижением таможенной стоимости и незаконно реализовывались через интернет-магазин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что в течение 2018 года на таможенную территорию Украины ввозились из Китая товары хозяйственного назначения (кухонные изделия, посуда, инструменты и бытовая техника), которые растаможивались с занижением таможенной стоимости и последующей неуплатой таможенных платежей в полном объеме. При этом в схеме использовались подконтрольные злоумышленникам предприятия-импортеры и компания-нерезидент.

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Ввозимые таким образом товары реализовывали от имени физического лица-предпринимателя оптом и в розницу конечным потребителям, в т. ч. через интернет-магазин, за наличные без отражения в отчетности и уплаты налогов.

На основании постановления суда проведены обыски в складских и торгово-складских помещениях, где хранились и реализовывались незаконно ввезенные товары. По результатам обысков из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 71 тыс. 554 единицы товаров хозяйственного назначения (кухонные изделия, посуда, инструменты и бытовая техника) стоимостью 18,5 млн грн, 47 648 долларов США и 109 039 грн наличными, документы и компьютерную технику.

На изъятые ТМЦ общей ориентировочной стоимостью 20 млн грн наложен арест.

Схема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн 01
Схема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн 02
Схема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн 03
Схема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн 04
Схема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн 05

Источник: https://censor.net.ua/p3087228
 
   
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Не, ребята! После вышибающей новости о Розенблате- это всё- хрень, уж извините. А вот Розенблат!!! Вот это- Новость. Хуле тут скажешь... Да, дела...
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да уж. это не роттердам + и не дюссельдорф +++. тут соевын шныри обдерут продавана как липку.
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даже сковородку купить нельзя для самообороны ? )))


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НАБУ, короче, закрываем, достаём из сундука старую, добрую, проверенную временем налоговую мусарню - и вперед, творити потужні рефоми!
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все нормально, простая схема товар-хлопцы-товар
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Цензор.НЕТФотоОбществоСхема уклонения от уплаты налогов при импорте и дальнейшей реализации товаров хозназначения разоблачена в Одесской области: изъято продукции на 18,5 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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