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 С воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко простятся 22 сентября в Киеве. ФОТО

Сержант 72-й отдельной механизированной бригады Владимир Матвиенко погиб 18 сентября около 23.00 в районе поселка Луганское Донецкой области в результате осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела наемниками РФ позиций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 22 сентября, в 12.00 по адресу: г. Киев, жилмассив Новобеличи, улица Владимира Дурдуковского, дом №3 состоится прощание с Владимиром Анатольевичем Матвиенко, 1982 года рождения, сержантом 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 18 сентября около 23.00 в районе поселка Луганское Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, которые он получил во время минометного обстрела наших позиций.

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С воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко простятся 22 сентября в Киеве 01

Владимир Анатольевич Матвиенко родился 12.12.1982 года в Киеве. Учился в школе №55, последний год находился в составе ВСУ.

Похоронят Героя на Берковецком кладбище Киева. У него остались родители, у которых он был единственным сыном.

Источник: https://censor.net.ua/p3087218
 
 
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиС воином 72-й ОМБр Владимиром Матвиенко простятся 22 сентября в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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