 Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Интересные опыты: дневник наблюдений за живой природой. Петр Симоненко летит в город-герой Москву", - написал адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото с коммунистом.
Как сообщалось, 10 мая П.Симоненко допросили в СБУ. По информации спикера СБУ Елены Гитлянской, П.Симоненко допрашивали в рамках уголовного производства по ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
8 мая СБУ провела обыски у П.Симоненко, у него изъят предмет, похожий на пистолет Стечкина. Обыск прошел в рамках уголовного производства по ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 УК Украины. Во время обыска вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем, и 120 патронов к нему.
Ранее в тот день сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировалось по заказу российских кураторов распространять 9 мая с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.
Упаковав в чемодан.
Потому как и ленин и его соратники, были точно таким д-мом, как и симоненко.
И не сближайся они с капиталистами, то не увидел бы ссср американских автомобильных и тракторных заводов, электростанций и прочих приятных мелочей.
Но Симоненина расстрелял бы всенепременно и архисрочно, потому шо у него на ипале написано, шо он предатель и немецкий шпион.
Что ему грозит в Украине?
не те що обдурені ним пенси..
Но, это не мешает разъезжать туда-сюда: никаких претензий наши правопохоронные органы к Симоненко не имеют.
Разве что город-петух)
Главное - этого паразита обратно не впускать! Хай, как Том Хэнкс (в одноименном фильме) пару лет поживет в аэропорте. Може затоскует и, вдруг, полюбит Неньку?
Для Миши Саакашвили смогли найти причины выкинуть его из страны как пса и закрыть ему въезд, а на этого комуняцкого слизняка у порошенки нет рычагов?! Так оно этого хочет...
вместе с бондаренчихой и другими ватниками.
Плакат із зображенням українських олігархів і президента Росії Володимира Путіна під час акції «Медведчук під арешт». Перший у шерензі - Віктор Медведчук. Київ, 4 вересня 2018 року
https://www.radiosvoboda.org/a/29494996.html
коммуняку на гилляку.
- Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран заморских... дальних?
- Зашибись! То есть... мы не едем?
И видно пошуровал он в паРашу выклянчивать их у кремлёвских фашистов перед выборами.