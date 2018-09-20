 Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Симоненко допросили в СБУ (обновлено)

"Интересные опыты: дневник наблюдений за живой природой. Петр Симоненко летит в город-герой Москву", - написал адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото с коммунистом.





Как сообщалось, 10 мая П.Симоненко допросили в СБУ. По информации спикера СБУ Елены Гитлянской, П.Симоненко допрашивали в рамках уголовного производства по ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 мая СБУ провела обыски у П.Симоненко, у него изъят предмет, похожий на пистолет Стечкина. Обыск прошел в рамках уголовного производства по ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 УК Украины. Во время обыска вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем, и 120 патронов к нему.

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Ранее в тот день сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировалось по заказу российских кураторов распространять 9 мая с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.