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Все про:Москва (2534) Новиков (159) Симоненко (1618)

 Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву. ФОТО

Главу запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко заметили в аэропорту, в очереди в самолет на Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Симоненко допросили в СБУ (обновлено)

"Интересные опыты: дневник наблюдений за живой природой. Петр Симоненко летит в город-герой Москву", - написал адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото с коммунистом.

Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву 01
Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву 02

Как сообщалось, 10 мая П.Симоненко допросили в СБУ. По информации спикера СБУ Елены Гитлянской, П.Симоненко допрашивали в рамках уголовного производства по ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 мая СБУ провела обыски у П.Симоненко, у него изъят предмет, похожий на пистолет Стечкина. Обыск прошел в рамках уголовного производства по ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 УК Украины. Во время обыска вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем, и 120 патронов к нему.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы агент СБУ, $5 млн получили за то, что сдали Спиридона", - сторонники "русского мира" в Украине Марков и Симоненко выясняют в эфире росТВ, кто кого предал. ВИДЕО

Ранее в тот день сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировалось по заказу российских кураторов распространять 9 мая с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/p3087215
 
 
 Топ комментарии
 
Туда и отправить гниду.
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За инструкциями "православные коммунисты против Томоса" полетел .
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Туда и отправить гниду.
Упаковав в чемодан.
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Владимир Ильич к стенке бы Симона давно поставил, за сближение с капиталистами и предательство мировой революции Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву - Цензор.НЕТ 3365
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Не поставил бы.
Потому как и ленин и его соратники, были точно таким д-мом, как и симоненко.
И не сближайся они с капиталистами, то не увидел бы ссср американских автомобильных и тракторных заводов, электростанций и прочих приятных мелочей.
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Та ладно, Ильич у империалистов денюшки на леварюцию брал - и не жужжал.
Но Симоненина расстрелял бы всенепременно и архисрочно, потому шо у него на ипале написано, шо он предатель и немецкий шпион.
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краще б в аеропорту помітили тільки його голову, в урні наприклад..)
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Крыса поняла что ему не место в Украине!
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ну так - по3.14здят и разойдутся. а он как жил в шоколаде так и будет, бабушки его любят.
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такова нелегкая доля коми, скитаться по свету Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву - Цензор.НЕТ 754
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та де там... живе в своє задоволення
не те що обдурені ним пенси..
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Но "лучшую жизнь" пытается строить в Украине.
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у него столько денег, что он может и в леса боливии, как че гевара, на выходные съездить.
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За инструкциями "православные коммунисты против Томоса" полетел .
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на мацкву за деньгами все летают, то симона то другие зятья)
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Я смущен. А каким образом летит этот деятель тудой? Шо, из Киева можно вылететь в Мацкву??? Даже если ты не Медведчук??? А это как?
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Это- иное дело.Однако! В статье об этом- ни словечка!
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В любом случае, в статье упомянуто про пистолет, патроны и т.п.
Но, это не мешает разъезжать туда-сюда: никаких претензий наши правопохоронные органы к Симоненко не имеют.
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Прошу прощения, но я много летаю. Потому- знаю проблемы о маршруте Киев-Мацква-Киев. Я вот ни в чем ином- замечен не был. Однако! Я- никого не интересую, так же как и этот крендель. А мне- обидно, например! Тут шо-то не то. Или- стоит подправить статью.
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он за кокаином к поставщику полетел )))
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Так то ж упомянуто про похожие предметы. А так зброї там не було
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Может он в Минск на переговоры по освобождению заложников
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Может быть! Тогда, почему, в статье, номинирована Мацква???
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Черт к дъяволу в мавзолей причастится )) Старый упырь. Нигде не перетрудился.Всю жизнь пробездельничал.Катается,значит...
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летит в город-герой Москву"\\\\\\\

Разве что город-петух)
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випустили - навіть пику не набили?)))
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головне,що б це не повернулось в україну)
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А Ковтуна, Корасева, Трюхана совершенно случайно не заметили?
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То и хай пиз...ет! В чем проблема?
Главное - этого паразита обратно не впускать! Хай, как Том Хэнкс (в одноименном фильме) пару лет поживет в аэропорте. Може затоскует и, вдруг, полюбит Неньку?
Для Миши Саакашвили смогли найти причины выкинуть его из страны как пса и закрыть ему въезд, а на этого комуняцкого слизняка у порошенки нет рычагов?! Так оно этого хочет...
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из какого это аэропорта летают самолеты на Москву? Зачем гнать волну?
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Что за бред, где конкретно снято, из Украины нет рейсов в Москву.
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так он туда постоянно летает на токшоу.
вместе с бондаренчихой и другими ватниками.
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Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву - Цензор.НЕТ 2658

Плакат із зображенням українських олігархів і президента Росії Володимира Путіна під час акції «Медведчук під арешт». Перший у шерензі - Віктор Медведчук. Київ, 4 вересня 2018 року

https://www.radiosvoboda.org/a/29494996.html
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Смотри среди людей, без охраны... Никто ему пиздюлей на навешал?
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Я не понял, вроде бы самолеты в мордор запрещены? Главу КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву - Цензор.НЕТ 6797
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А в статье разве написано, что аэропорт киевский?
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Лень про эту гниду всю статью читать, по этому и спросил...
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Сам после Вашего вопроса просмотрел статью по диагонали. ))) Искал буквосочетание "киев" -- не нашел.
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Полетел баллотироваться в губернаторы Приморья Голову КПУ Симоненка помітили в аеропорту дорогою в Москву - Цензор.НЕТ 4498
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кп всех стран исторически были агентами москальской империи!
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полетел с отчётом "о проделанной диверсионной работе" в надежде получить бабло и за новыми инструкциями и методичками (фсб)!
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Может человек разведчиком работает.Вот и приходится ездить туда сюда.
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ага из "командировки" за суточными!
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ха ха ха, а адвокат за каким хреном на рассию летатет????
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скоро симон у пети 5 канал прикупит???)))))
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симона полетела к мордве за новой пайкой вонючих щей и пузырьком боярки.

коммуняку на гилляку.
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***
- Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран заморских... дальних?
- Зашибись! То есть... мы не едем?
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а внутренний паспорт надо было бы отобрать как и загранпаспорт. Нех@й шастать Голову КПУ Симоненка помітили в аеропорту дорогою в Москву - Цензор.НЕТ 2024
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Скорее всего у главаря запрещённых в Украине продажных коммунофашистов закончились кровавые кремлёвские сребреники )(уйла для своих верных холуёв продажных Иуд.
И видно пошуровал он в паРашу выклянчивать их у кремлёвских фашистов перед выборами.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлаву КПУ Симоненко заметили в аэропорту по дороге в Москву. ФОТО
 
 
 
 
 
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