 Чиновники исполнительной службы на Одесчине брали взятки за непринятие мер по взысканию задолженностей, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что государственные исполнители наладили противоправный механизм получения неправомерной выгоды от граждан за закрытие исполнительного производства и непринятие мер по взысканию задолженностей.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками пяти с половиной тысяч гривен от местного жителя за непринятие принудительных действий по взысканию задолженности перед коммерческим банком, которое предусматривало описание и изъятия имущества.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на рабочем месте после получения второй части неправомерной выгоды в размере двух с половиной тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления другие возможных фактов противоправной деятельности должностных лиц.



