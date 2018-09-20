EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  402  2
Материалы по теме:
Все про:взятка (4080) коррупция (7218) Одесская область (1578) СБУ (12823)

 Чиновники исполнительной службы на Одесчине брали взятки за непринятие мер по взысканию задолженностей, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке руководителя и должностное лицо одного из межрайонных подразделений Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Смотрите также: СБУ поймала на $1,5 тыс. взятки чиновника Нацполиции в Одессе. ФОТО

Правоохранители установили, что государственные исполнители наладили противоправный механизм получения неправомерной выгоды от граждан за закрытие исполнительного производства и непринятие мер по взысканию задолженностей.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками пяти с половиной тысяч гривен от местного жителя за непринятие принудительных действий по взысканию задолженности перед коммерческим банком, которое предусматривало описание и изъятия имущества.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на рабочем месте после получения второй части неправомерной выгоды в размере двух с половиной тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления другие возможных фактов противоправной деятельности должностных лиц.

Чиновники исполнительной службы на Одесчине брали взятки за непринятие мер по взысканию задолженностей, - СБУ 01
Чиновники исполнительной службы на Одесчине брали взятки за непринятие мер по взысканию задолженностей, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3087214
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...брали взятки????…..ТАМ такая клоака,это днище из днищ.
 показать весь комментарий
 
такое везде а в Киеве вообще полная хурма
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновники исполнительной службы на Одесчине брали взятки за непринятие мер по взысканию задолженностей, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх