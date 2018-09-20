 Полиция пресекла попытку рейдерского захвата поля одного из агропредприятий на Кировоградщине, задержано 27 человек. ФОТОрепортаж

Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил начальник полиции Кировоградской области Роман Козьяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

Читайте: Экс-руководитель "Східного корпуса" Ширяев и еще 22 человека, подозреваемые в рейдерстве, арестованы на 2 месяца

19 сентября в Петровское отделение полиции поступило сообщение от руководителя фермерского хозяйства о том, что неизвестные лица пытаются собрать урожай на поле. С целью обеспечения публичного порядка на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Одновременно, в полицию поступило сообщение о том, что на другом поле неизвестные в балаклавах повредили сельхозтехнику. Пытаясь скрыться с места происшествия на автомобилях, они создали угрозу жизни и здоровью гражданам, которые находились на месте происшествия, и полицейским, которые выполняли свои служебные обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": События с элеватором в Харьковской области – это первая попытка бандитского захвата имущества агропредприятия за последний год, - советник главы МВД Апостол

С целью остановки транспортных средств на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские применили огнестрельное оружие, повредив колеса двух автомобилей.

Произошедшее следователи полиции квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (Кража), ч. 4 ст. 296 (Хулиганство), ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).







По словам руководителя областной полиции Романа Козьякова, в рамках начатых уголовных производств полицейские проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств событий. Дополнительно осматриваются места происшествий, транспортные средства, которые использовали лица во время совершения преступления, устанавливаются владельцы сельхозтехники, которую использовали лица для сбора чужого урожая.

"К расследованию привлечены наиболее опытные сотрудники следствия, которые по результатам досудебного расследования предоставят надлежащую правовую оценку каждому участнику события", – отметил глава областной полиции.

Он добавил, что сейчас в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны 27 человек. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Следователи будут ходотайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил Роман Козьяков.