 Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Таким образом они хотят заставить Президента Порошенко выполнить свои обещания.

В частности, среди тех, кто себя приковывает к забору, представители Беларуси. Хорватии, России, которые еще с 2014 года ждут получения гражданства. Они опасаются, что их могут депортировать.

Как сообщает корреспондент, к Банковой подтягиваются дополнительные подразделения правоохранителей (в том числе и в шлемах) в связи с тем, что к митингу присоединяется все больше представителей "Нацкорпуса".















































Напомним, с утра, 20 сентября, активисты "Национального корпуса" пикетируют здание Верховной Рады с требованием усилить защиту добровольцев-иностранцев, которые помогают Украине в войне с Россией.

Основное требование митингующих рассмотрение и принятие парламентом законопроекта №3433, предусматривающего упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности России) и миграционную амнистию. Также митингующие настаивают на увольнении работников ГПУ, ответсвенных за экстрадицию в РФ Тумгоева, а также увольнения членов Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины из-за промедлений с предоставлением гражданства учстникам боевых действий.

Митингующие держат в руках флаги с надписями "Национальный корпус", плакаты с изображением Президента Петра Порошенко и надписью "#ПрезидентОбещал", и портретом спикера Верховной Рады Андрей Парубий и надписью "ПарубийВноси3433". Также на митинге присутствуют активисты, одетые в футболки Нацдружин. Кроме того, митингующие жгут "дымовухи".

Под ВР дежурят усиленные наряды правоохранителей.

Позже, в ходе митинга, произошли столкновения протестующих и правоохранителей. Митингующие прорвали оцепления и ограждение под Радой, в ответ правоохранители оттеснили протестующих за периметр. В ходе стычек также были взорваны несколько взрывпакетов.