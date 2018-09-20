 Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Таким образом они хотят заставить Президента Порошенко выполнить свои обещания.
В частности, среди тех, кто себя приковывает к забору, представители Беларуси. Хорватии, России, которые еще с 2014 года ждут получения гражданства. Они опасаются, что их могут депортировать.
Как сообщает корреспондент, к Банковой подтягиваются дополнительные подразделения правоохранителей (в том числе и в шлемах) в связи с тем, что к митингу присоединяется все больше представителей "Нацкорпуса".
Напомним, с утра, 20 сентября, активисты "Национального корпуса" пикетируют здание Верховной Рады с требованием усилить защиту добровольцев-иностранцев, которые помогают Украине в войне с Россией.
Основное требование митингующих рассмотрение и принятие парламентом законопроекта №3433, предусматривающего упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности России) и миграционную амнистию. Также митингующие настаивают на увольнении работников ГПУ, ответсвенных за экстрадицию в РФ Тумгоева, а также увольнения членов Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины из-за промедлений с предоставлением гражданства учстникам боевых действий.
Митингующие держат в руках флаги с надписями "Национальный корпус", плакаты с изображением Президента Петра Порошенко и надписью "#ПрезидентОбещал", и портретом спикера Верховной Рады Андрей Парубий и надписью "ПарубийВноси3433". Также на митинге присутствуют активисты, одетые в футболки Нацдружин. Кроме того, митингующие жгут "дымовухи".
Под ВР дежурят усиленные наряды правоохранителей.
Позже, в ходе митинга, произошли столкновения протестующих и правоохранителей. Митингующие прорвали оцепления и ограждение под Радой, в ответ правоохранители оттеснили протестующих за периметр. В ходе стычек также были взорваны несколько взрывпакетов.
Клоуны резвятся
Хлопці дадуть лисим ради.
Отсосы, строчащие тут "мочите ментов", сами почему-то никого мочить не спешат.
ВОНА или скорее ВОНО?
Во-вторых , Украина и Укрспецэкспорт производят и продают много вооружения и это не преступление , а экспорт продукции с высокой добавочной стоимостью .
В-третих , за какой бугор это оружие вывозилось ? - но не за северный бугор это точно.
Так я и не услышал , что украл Гриценко и куда он эти деньги вложил .?
Вот у пархатого кондитера куча вилл по всему миру , офшорные компании , бизнес в россии .
У ляшка - больше 10 дорогущих квартир в киеве , офисы , жена-росита носит платишка за 100тыс гривень , несколько десятков дорогущих машин .
А что имеет Гриценко такого , чего он не мог купить на свою зарплату ?
Ты в курсе, что с такими суками, как ты, по итогам делают и свои, и чужие?
Но шото ты свою возмущенную сраку держишь подальше от неприятностей, требуя, шоб люлей за интересы твоей злополучной сраки получал кто-то другой.
Поэтому я тебе и говорю - либо завали свой дамбасяцкий хлебальник, либо иди и бодайся с полицией сам.
Бо пока одни погибают на фронте, другие чего-то требуют, ты в Крым и баблишко за тролло от сепаров получаешь
И ты сам не раз уже прокалывался на этом. То, что ты подчищал свои откровения, не значит, что ничего в кеше не осталось или в виде скринов.
Та одразу їх пєтіним друзякам-фсбешникам віддати.
Украина экстрадировала в Россию 100 человек
из отчета агента фсб "Югик"