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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22300) протест (4313) Национальный корпус (106) Нацдружины (7)

 Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции. ФОТОрепортаж

Участники митинга под Верховной Радой, которые требуют усиления защиты добровольцев-иностранцев, приковывают себя к металлическому забору.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Таким образом они хотят заставить Президента Порошенко выполнить свои обещания.

В частности, среди тех, кто себя приковывает к забору, представители Беларуси. Хорватии, России, которые еще с 2014 года ждут получения гражданства. Они опасаются, что их могут депортировать.

Как сообщает корреспондент, к Банковой подтягиваются дополнительные подразделения правоохранителей (в том числе и в шлемах) в связи с тем, что к митингу присоединяется все больше представителей "Нацкорпуса".

Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 01

Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 02


Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 03

Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 04
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 05

Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 06

Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 07
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 08
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 09
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 10
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 11
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 12
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 13
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 14
Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции 15

Напомним, с утра, 20 сентября, активисты "Национального корпуса" пикетируют здание Верховной Рады с требованием усилить защиту добровольцев-иностранцев, которые помогают Украине в войне с Россией.

Основное требование митингующих рассмотрение и принятие парламентом законопроекта №3433, предусматривающего упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности России) и миграционную амнистию. Также митингующие настаивают на увольнении работников ГПУ, ответсвенных за экстрадицию в РФ Тумгоева, а также увольнения членов Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины из-за промедлений с предоставлением гражданства учстникам боевых действий.

Митингующие держат в руках флаги с надписями "Национальный корпус", плакаты с изображением Президента Петра Порошенко и надписью "#ПрезидентОбещал", и портретом спикера Верховной Рады Андрей Парубий и надписью "ПарубийВноси3433". Также на митинге присутствуют активисты, одетые в футболки Нацдружин. Кроме того, митингующие жгут "дымовухи".

Под ВР дежурят усиленные наряды правоохранителей.

Позже, в ходе митинга, произошли столкновения протестующих и правоохранителей. Митингующие прорвали оцепления и ограждение под Радой, в ответ правоохранители оттеснили протестующих за периметр. В ходе стычек также были взорваны несколько взрывпакетов.

Источник: https://censor.net.ua/p3087172
 
 
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 Топ комментарии
 
Та не. Не похожи. Это ж на фотке геи, а то - тридварасы.
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Требования правильные. Похоже, что и методы уже более правильные.

Отсосы, строчащие тут "мочите ментов", сами почему-то никого мочить не спешат.
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Смотреть хрен то будет. В казарму - собак.
Хлопці дадуть лисим ради.
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прибыли дополнительные подразделения полиции. (фото)

Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции - Цензор.НЕТ 6305
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Та не. Не похожи. Это ж на фотке геи, а то - тридварасы.
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Судя по обилию шерсти на лице, то больше на активистов с фото новости смахивают.
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клоуны в том что твою жопу прикрывали на войне пока ты по клаве стучал???
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та йому то шо.. в нього як у пєті.. кому война, кому мати родна
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посмотрим, чего они добьются такими методами, посмотрим сколько людей проголосуют за такое..
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Смотреть хрен то будет. В казарму - собак.
Хлопці дадуть лисим ради.
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с титушней все понятно, сомнения берут, что кто-то будет напрягаться искать их, что бы в армию забрать, такие там и на не на, а вот политики, которые такое устраивают, наверное надеются, что люди посмотрев на этот цирк, проголосуют за них..
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Біліать. На фронт скотиняк закидувати треба. ДЕ ВОЄНКОМАТИ? Де СЕРЖАНТИ? ДЕ ОФІЦЕРИ?
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Ага, бєркутаських пєтухів на фронт бульдозером не затягнеш.
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а прочитать новину скотиняка не осилила? хто мітингує, за що?
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Требования правильные. Похоже, что и методы уже более правильные.

Отсосы, строчащие тут "мочите ментов", сами почему-то никого мочить не спешат.
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Согласен, такие демонстрации - раздолье для провокаций и присутствие полиции оправдано на 100%.
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Пархатый кондитер просто так от власти не уйдёт
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А какая альтернатива?
ВОНА или скорее ВОНО?
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Ты уже и так на х.ю у пархатого кондитера , медведчука и путина - не суетись .
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баба гуля прийде порядок наведе,или ворюга гриценко
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Порохосос , ответь , что украл Гриценко и куда он конвертировал украденое ?
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я служил при нем!и лично видел как технику эшелонами вывозили за бугор
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Во-первых , это наверное был приказ президента-ющенко ли РНБО , которым руководил поросенко .
Во-вторых , Украина и Укрспецэкспорт производят и продают много вооружения и это не преступление , а экспорт продукции с высокой добавочной стоимостью .
В-третих , за какой бугор это оружие вывозилось ? - но не за северный бугор это точно.

Так я и не услышал , что украл Гриценко и куда он эти деньги вложил .?

Вот у пархатого кондитера куча вилл по всему миру , офшорные компании , бизнес в россии .
У ляшка - больше 10 дорогущих квартир в киеве , офисы , жена-росита носит платишка за 100тыс гривень , несколько десятков дорогущих машин .

А что имеет Гриценко такого , чего он не мог купить на свою зарплату ?
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Ни кто и не пишет, что Гриценко вор. Просто он там был и это характеризует его с определённым образом
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Как это кто - тот кто написал коментарий вверху и на который я ответил , а именно юрий иванов .
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Убогенько. Здоровые мужики,а приковывают себя.Вместо ментов их бъющих.
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Так выйди и хотя бы раз сам покажи, как надо.
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Неугамонный ,херхард )) Правильно я расшифровал твой ник ? )) Тяжелый хер.
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Ты скажим хули ты все движняки пересидел в тырнетах, подбивая кого-то огребать вместо себя?

Ты в курсе, что с такими суками, как ты, по итогам делают и свои, и чужие?
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Так и за яныка подбивал.Шо не так,херхард ?
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Да все с тобой не так. Все тебе не так.

Но шото ты свою возмущенную сраку держишь подальше от неприятностей, требуя, шоб люлей за интересы твоей злополучной сраки получал кто-то другой.
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Ну я же не ты )) Шоб грязные намеки про сраку даже в свой ник вставлять )) И вообще,прекращай ругаться.Некрасиво.
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Да ты вобще никто.

Поэтому я тебе и говорю - либо завали свой дамбасяцкий хлебальник, либо иди и бодайся с полицией сам.

Бо пока одни погибают на фронте, другие чего-то требуют, ты в Крым и баблишко за тролло от сепаров получаешь
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Вот видишь,какой ты паскудник. Знаешь прекрасно,что я за Запад и Украину,а мелешь обратное. Так поступают провокаторы. Ты провокатор,херхард.
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Я знаю, что ты сепар из Донецка и ездишь в оккупированный Крым.

И ты сам не раз уже прокалывался на этом. То, что ты подчищал свои откровения, не значит, что ничего в кеше не осталось или в виде скринов. Учасники мітингу під Радою приковують себе наручниками до огорожі, стягуються додаткові підрозділи поліції - Цензор.НЕТ 5779
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Вечерком по приходу домой обязательно в очередной раз выложу твои откровения про поездки в Крым через российскую границу.
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Шпионы не рткровенничают )) Это аксиома. А мои мысли вслух,лишь мысли. Касающиеся моего эгоистичного характера. Ничем не оправданные и недоказанные.И мыслить не значит,делать. Все остальное - чистая отсебятина,лишь унижающая тебя самого.
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депутанги в угаре от предвыборной горячки, просто позабыли про тех, кто 4,5 года, не щадя жизни, защищает их на войне... вспомнишь тут, когда столько всего еще надо отнять и поделить...
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О, так поліції залишилося лише забрати ключі від наручвників, і нехай сидять під Верховною Радою. Буде безкоштовна охорона.
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Ну я просто видел их 40 минут назад, группирующимися у въезда в АП.
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На смітник їх разом з огорожею!
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Для чого "полумєри"?
Та одразу їх пєтіним друзякам-фсбешникам віддати.
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добровольцы- иностранцы це пята колона хуйла. А что вы хотели? Гибридная война. З зовни не получается, так хоть з середыны
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В добробаты набирали всех подряд -- теперь проблемы.
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бо добробати перші хто зупинив ворога, чи коротка пам'ять?
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ті що захищають "владу" - воші, а гниди ті хто сидить в вр, треті мітингувальники, ще питання будуть?
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"Они опасаются, что их могут депортировать."

Украина экстрадировала в Россию 100 человек
из отчета агента фсб "Югик"

Учасники мітингу під Радою приковують себе наручниками до огорожі, стягуються додаткові підрозділи поліції - Цензор.НЕТ 5590
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стадо дибилоидов
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теперь они будут идти в комплекте вместе с заграждениями.
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ча приедет подъёмный кран зацепит забор и будет катать по Киеву
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в Украине сейчас модно набивать тату, ходить с бородой так горилла и носить сумку через плечо в которой как правило носят фаеры, газ балончики и травматы, ну и остальное по мелочам
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчастники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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