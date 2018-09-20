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 СБУ поймала на $1,5 тыс. взятки чиновника Нацполиции в Одессе. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках чиновника управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что майор полиции наладил противоправный механизм получения взяток от водителей импортных автомобилей с двойными номерами, так называемых "двойников". Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от местного жителя 1,5 тыс. долларов США. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать к ответственности за управление автомобилем марки "BMW Х6" с измененными номерами агрегатов транспортного средства.

Правоохранители задержали чиновника полициӥ в центре города во время получения всей суммы взятки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Гослекслужбы попался на взятке $2,4 тыс на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ поймала на $1,5 тыс. взятки чиновника Нацполиции в Одессе 01
СБУ поймала на $1,5 тыс. взятки чиновника Нацполиции в Одессе 02
СБУ поймала на $1,5 тыс. взятки чиновника Нацполиции в Одессе 03

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления возможной причастности к незаконной деятельности других должностных лиц Национальной полиции.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/p3087165
 
 
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Деформированая однако полиция, а взятки берет как и старая.
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поделится и пойдет дальше потрошить лохов
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Лохи їздять на BMW X6? - А на чому ж тоді їздять "не лохи"?
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Щось не пам'ятаю коли в нас була проголошено 5-річка "рибалок браконьєрів". Мальки, мальки, Може тому і мовчать "захисники"..великих сграй...
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там все куплено- потому и зашитникам делать нечего
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ поймала на $1,5 тыс. взятки чиновника Нацполиции в Одессе. ФОТО
 
 
 
 
 
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