 СБУ поймала на $1,5 тыс. взятки чиновника Нацполиции в Одессе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что майор полиции наладил противоправный механизм получения взяток от водителей импортных автомобилей с двойными номерами, так называемых "двойников". Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от местного жителя 1,5 тыс. долларов США. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать к ответственности за управление автомобилем марки "BMW Х6" с измененными номерами агрегатов транспортного средства.

Правоохранители задержали чиновника полициӥ в центре города во время получения всей суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления возможной причастности к незаконной деятельности других должностных лиц Национальной полиции.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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