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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка "радикалов": утреннее заседание Рады 20 сентября. ФОТОрепортаж

20 сентября в первой половине дня в Верховной Раде состоялось выступление Президента Петра Порошенко, в котором он обратился к народным избранникам по случаю новой сессии парламента. Кроме того нардепы поддержали направление в Конституционный суд президентского законопроекта (№9037) о внесении изменений в Конституцию в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Объектив парламентского корреспондента Цензор.НЕТ запечатлил некоторые моменты утреннего заседания ВР.

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Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 01

Мустафа Найем (БПП) фотографирует коллег в футболках с надписью "відкриті списки"

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 02

В секторе "радикалов" проходит летучка

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 03

"Оппоблоковец" Кивалов весьма экстравагантен сегодня

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 04

Владимир Литвин ("Воля народа") что-то достает из коробочки

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 05
Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 06
Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 07
Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 08Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 09

Президент Петр Порошенко прибыл в Верховную Раду

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 10

Обращение Президента к парламенту

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 11Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 12

Ложа правительства

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 13Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 14Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 15

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 16

Кто-то смотрит вверх, а кто-то - вниз

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 17

Некоторые смотрят в смартфоны

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 18

Сергей Власенко ("Батькивщина") повернулся к коллегам

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 19

Василий Петевка ("Воля народа") предпочитает просматривать прессу

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 20

Сопредседатель фракции "Оппоблока" Юрий Бойко беседует с соратником Иоффе

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 21

Игорь Грынив и Алексей Порошенко из БПП слушают обращение Президента

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 22

Слушает и пристально смотрит "оппоблоковец" Вилкул

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 23
Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 24

Петр Порошенко продолжает свое обращение к нардепам

Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка радикалов: утреннее заседание Рады 20 сентября 25

Закончив выступление, глава государства покидает сессионный зал

Источник: https://censor.net.ua/p3087164
 
 
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОбращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка "радикалов": утреннее заседание Рады 20 сентября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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