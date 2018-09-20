 Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка "радикалов": утреннее заседание Рады 20 сентября. ФОТОрепортаж

Объектив парламентского корреспондента Цензор.НЕТ запечатлил некоторые моменты утреннего заседания ВР.

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Мустафа Найем (БПП) фотографирует коллег в футболках с надписью "відкриті списки"

В секторе "радикалов" проходит летучка

"Оппоблоковец" Кивалов весьма экстравагантен сегодня

Владимир Литвин ("Воля народа") что-то достает из коробочки









Президент Петр Порошенко прибыл в Верховную Раду

Обращение Президента к парламенту

Ложа правительства

Кто-то смотрит вверх, а кто-то - вниз

Некоторые смотрят в смартфоны

Сергей Власенко ("Батькивщина") повернулся к коллегам

Василий Петевка ("Воля народа") предпочитает просматривать прессу

Сопредседатель фракции "Оппоблока" Юрий Бойко беседует с соратником Иоффе

Игорь Грынив и Алексей Порошенко из БПП слушают обращение Президента

Слушает и пристально смотрит "оппоблоковец" Вилкул





Петр Порошенко продолжает свое обращение к нардепам

Закончив выступление, глава государства покидает сессионный зал