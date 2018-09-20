 Обращение Порошенко, пристальный взгляд Вилкула и летучка "радикалов": утреннее заседание Рады 20 сентября. ФОТОрепортаж

Объектив парламентского корреспондента Цензор.НЕТ запечатлил некоторые моменты утреннего заседания ВР.
Мустафа Найем (БПП) фотографирует коллег в футболках с надписью "відкриті списки"
В секторе "радикалов" проходит летучка
"Оппоблоковец" Кивалов весьма экстравагантен сегодня
Владимир Литвин ("Воля народа") что-то достает из коробочки
Президент Петр Порошенко прибыл в Верховную Раду
Обращение Президента к парламенту
Ложа правительства
Кто-то смотрит вверх, а кто-то - вниз
Некоторые смотрят в смартфоны
Сергей Власенко ("Батькивщина") повернулся к коллегам
Василий Петевка ("Воля народа") предпочитает просматривать прессу
Сопредседатель фракции "Оппоблока" Юрий Бойко беседует с соратником Иоффе
Игорь Грынив и Алексей Порошенко из БПП слушают обращение Президента
Слушает и пристально смотрит "оппоблоковец" Вилкул
Петр Порошенко продолжает свое обращение к нардепам
Закончив выступление, глава государства покидает сессионный зал