 Правоохранители задержали в Киеве торговца оружием и боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Столичные сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками следственного управления получили оперативную информацию, что на территории города мужчина занимается сбытом опасных предметов: в его арсенале были различные виды оружия и боеприпасов.

С целью документирования противоправных действий фигуранта, полицейские, под видом потенциального покупателя, договорились с ним о продаже оружия. На встречу злоумышленник принес пистолет и 8 боевых патронов. В дальнейшем, по выводам экспертов, было установлено, что это самозарядный пистолет, изготовлен путем переработки. Кроме того, "оружейник" предложил для продажи еще три ручные гранаты. Однако вскоре объяснил, что в наличии этих боеприпасов уже нет, поэтому принес для сбыта 102 патрона калибром 5,45 мм. В момент передачи патронов, полицейские задержали его на месте совершения уголовного преступления", - сказано в сообщении.

При проведении обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли патроны калибром 9 мм, которые он хранил с целью сбыта.

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"Установлено, что правонарушитель - это 42-летний уроженец Винницкой области, в последнее время проживал в столице. Ранее в поле зрения правоохранителей подозреваемый не попадал. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

В настоящее время в рамках уголовного производства, которое возбуждено по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.



