 Суд приговорил к 9 годам тюрьмы военного Балабуху, подозреваемого в убийстве на остановке в Киеве. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сергей Тищенко, передает Цензор.НЕТ.

"Балабух - 9 лет лишения свободы Дмитрию Балабуху за защиту чести офицера. Суд не учел аргументы адвоката о состоянии здоровья подсудимого, его положительную характеристику с места военной службы, правительственные награды, установленный факт, что погибший Юрченко первый начал БИТЬ офицера. Причиной для нападения на офицера Дмитрия Балабуха стали слова о том, что он воевал против России. Дмирий получил тяжелое ранение во время танкового боя под Авдеевкой, вследствие чего имеет металлическую пластину в голове. Полученная травма тяжело отметилась на жизни офицера. Для того чтобы он просто уснул в квартире останавливали все часы", - рассказал он.

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"Приговор суда поразил всех присутствующих:

- 9 лет лишения свободы;

- лишить звания младшего лейтенанта;

- 81299,46 компенсации на погребение;

- 1300 грн компенсации на каждого ребенка погибшего ежемесячно с февраля до совершеннолетия;

- 150000 грн, 200000 грн и 200000 - грн компенсации семье погибшего;

- 60876 грн судебные издержки", - добавил Тищенко.

По его словам, адвокаты будут подавать апелляцию.

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