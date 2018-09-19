 Уничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Directorate 4
В сообщении говорится: "Уничтоженный ракетным ударом ВВС Израиля завод в сирийской провинции Латакия. По версии Израиля на нем изготавливались ракеты для ливанской "Хезболлы".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
І завод знищений і кацапський літачок ганебно впав від рідної ракети )))
Дякую Богу за те що карає кацапів
а израильтяне отбомбились в период 22.05...22.10, т.е. фактически за час до того как расеяне сбили свой ИЛ)). Отсюда вывод - кацапам нужно около часа, чтобы привести свои "на боевом дежурстве" ПВО в состоянии возможности выстрелить.
Куда выстрелить - это уже другой вопрос.. Возможно нужно еще пару часов чтобы "словить вражескую цель". Но за час кацапы могут пальнуть.. и таки даже попасть))
але влучні
Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 @Vitauskas_A
"Израильский фашизм". Начало. И не забываем, что именно евреи первыми распяли в одних трусиках русского мальчика Иисуса, а во время Второй мировой войны бросали в концлагеря и расстреливали "дидов" и безвинных нацистов - соратников друга и союзника Москвы Адольфаhttps://twitter.com/Vitauskas_A/status/1042470406953857024
Так вот у сцолавьева ыксперды рассказывали, что израильские бомбачки ничего сильно не повредили!
А тут завод сдуло! ))))
Над сирийской мирной хатой гордо реет Ф-16
Принадлежность самолёта выдает еврейский профиль.
То стрелой взмывая в небо, то крылом волны касаясь,
Он кладёт свой хер с обрезом
На российскую систему ПВО непобедимой...
Умный - смело достает. )))
Уничтожили то что надо, никакой лишней работы.
И кацапы на сру-тв еще вякают про нанесение ударов по заводам в Израиле...
Да после таких ударов, Моссад будет охотится на хуйло, как охотился на боевиков из "Черного сентября" (пока не грохнул всех)!