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 Уничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие. ФОТО

В сети опубликован снимок сирийского завода в Латакии, который производил боеприпасы и был уничтожен налетом израильской авиации, когда сирийские ПВО сбили российский самолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Directorate 4

В сообщении говорится: "Уничтоженный ракетным ударом ВВС Израиля завод в сирийской провинции Латакия. По версии Израиля на нем изготавливались ракеты для ливанской "Хезболлы".

Уничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие 01

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: https://censor.net.ua/p3087071
 
   
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Вже двічі приємно..
І завод знищений і кацапський літачок ганебно впав від рідної ракети )))
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Сьогодні гарні новини
Дякую Богу за те що карає кацапів
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Навіть у Львівській області сьогодні мокшан дрюкнули зачьотно))) Хана русні у Сирії ))
Уничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие - Цензор.НЕТ 701
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кстати, "в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20

а израильтяне отбомбились в период 22.05...22.10, т.е. фактически за час до того как расеяне сбили свой ИЛ)). Отсюда вывод - кацапам нужно около часа, чтобы привести свои "на боевом дежурстве" ПВО в состоянии возможности выстрелить.
Куда выстрелить - это уже другой вопрос.. Возможно нужно еще пару часов чтобы "словить вражескую цель". Но за час кацапы могут пальнуть.. и таки даже попасть))
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та то вони годину кричали в рупор :" Ты свой или чужой?" )))
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По часовым поясам все верно 22:00 Израиля = 23:00 мск
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неа. в том и дело что Израиль отбомбился в 22.05 по московскому.. Просто шойгу настолько дебилен, что сам орал об этом
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так вроде московское летнее и израильское совпадают?
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Безсумнівно. Навіть дерева по периметру цілі залишились. Тільки корпус заводу як корова язиком злизала. )
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Что сейчас происходит в Кабардино-Балкарии?
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титульні рішают хто главний. я К-Б на Ельбрус часто їздив, вони ще тоді не вважали себе россією
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Беспорядки в Нальчике! москальня пишет на своих ресурсах, что, якобы, одним местным не понравился парад других местных... вот и интересно, насколько это правда
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Фотомонтаж!! Сирийцы и засРашкинцы сбили все ракеты израильтян и даже дорогую игрушку ВВХ Уничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие - Цензор.НЕТ 8538
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так на него кацапский ИЛ упал? ЯКЕ ЧУДОВЕ САМОГУБСТВО
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тут явно амери томагавком впердолили, точно так виглядав путінський хімзавод в Дамаску
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Подлые израильтяне спрятались за российский самолёт и разбомбили завод где производили фоторужья. - М. Захарова.
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Рузьке отжигають )))))
Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A

"Израильский фашизм". Начало. И не забываем, что именно евреи первыми распяли в одних трусиках русского мальчика Иисуса, а во время Второй мировой войны бросали в концлагеря и расстреливали "дидов" и безвинных нацистов - соратников друга и союзника Москвы Адольфаhttps://twitter.com/Vitauskas_A/status/1042470406953857024
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А кто же сирийцам тот завод построил? Пенсионеры параши. Деньги на ветер, а пенсионерам приятно.
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И завод - в хлам, и с российским самолётом как-то некрасиво получилось...
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да и поцаны расстроились поди..................
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Интересное кино...... четыре израильских Ф-16 спрятались (подло) за рузким летающим металлоломом . А сколько ракет сирийских ПВО было выпущено ?
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Писали, что вели беспорядочный огонь.😄
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Сегодня еще 15 российских семей вспомнят, что мы можем тренироваться в Сирии без ущерба для бюджета:
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Правильно писать - уничтожен, а не уничтоженный. Хотя один хрен.
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Кстати, боевой расчет асадитов С-200, сбивший Ил-20 в Сирии, состоит из русских
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И еще одна деталь ночной атаки с уничтожением российского Ил-20. Несмотря на то, что еврейские самолеты и ракеты летали практически над базой Хмеймим хваленные русские С400 так и не смогли сбить ни одной ракеты или самолета, и не смогли защитить свой собственный самолет.😂😂😂
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Сегодня второй день подряд щелкаю на РашаТВ послушать их завывания и что ещё смогут сбрехать!
Так вот у сцолавьева ыксперды рассказывали, что израильские бомбачки ничего сильно не повредили!
А тут завод сдуло! ))))
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По засРашкинским меркам так и есть - это же не их любимые ковровые бомбардировки бомбами, сконструированными в 40-х годах 20 века Уничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие - Цензор.НЕТ 6401
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о, от на "After" хоть на завод похож стал, а то стоял тока пейзаж портил.
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Прикрываясь русским ИЛом от асадовской ракеты
Над сирийской мирной хатой гордо реет Ф-16
Принадлежность самолёта выдает еврейский профиль.
То стрелой взмывая в небо, то крылом волны касаясь,
Он кладёт свой хер с обрезом
На российскую систему ПВО непобедимой...
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Глупый пингвин робко прячет,
Умный - смело достает. )))
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Насколько точно и профессионально нанесен удар!
Уничтожили то что надо, никакой лишней работы.
И кацапы на сру-тв еще вякают про нанесение ударов по заводам в Израиле...
Да после таких ударов, Моссад будет охотится на хуйло, как охотился на боевиков из "Черного сентября" (пока не грохнул всех)!
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Ихтамнетных вагнерцев перемололи на фарш(возле Ленинграда тутже безымянное кладбище появилось, а терпилы даже не возмутились, даже на уровне муйла, мол их элиту в пол часа покромсали... А завод и подавно проглотят, да и своим самолетам они счет потеряли... Кацапы, сознавайтесь , шо вам ще надоть заподiяти, шобы вы свое муйло посвятили в Каддафи... терпилы, ешкин корень, ягелеядные, бо импортозамещение...
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"Выпивайте и закусывайте,и пусть вас не волнует этих глупостей"...(с)
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомУничтоженный израильской авиацией завод в Сирии, производивший оружие. ФОТО
 
 
 
 
 
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