 Суд вернул государству санаторий, незаконно отчужденный в пользу окружения Януковича, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сегодня Верховный суд поддержал принципиальную позицию ГПУ относительно похищением у государства 6000 кв. м детского санатория, расположенных в живописном уголке Киевщины на берегу Каневского водохранилища.

Все интриги и маневры преодолены. Любовь Полежай и К - на выход. Государство вернуло законные права".



