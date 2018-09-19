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 Суд вернул государству санаторий, незаконно отчужденный в пользу окружения Януковича, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что суд вернул в собственность государства санаторий, незаконно отчужденный в пользу окружения Януковича

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сегодня Верховный суд поддержал принципиальную позицию ГПУ относительно  похищением у государства 6000 кв. м детского санатория, расположенных в живописном уголке Киевщины на берегу Каневского водохранилища.
Все интриги и маневры преодолены. Любовь Полежай и К - на выход. Государство вернуло законные права".

Суд вернул государству санаторий, незаконно отчужденный в пользу окружения Януковича, - Луценко 01
Суд вернул государству санаторий, незаконно отчужденный в пользу окружения Януковича, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3087069
 
   
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Любовь Полежай и К на выход - женщина 3000 на вход!!!))))
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Юрік - найкращий прокурор України за часів незалежності. Ніколи в ньому не сумнівався..
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У януковича отобрали , а порошенке продадите, за копейки. Делов то...
Эта старая история с "отбиранием" наворованного майна - уже набила оскомину. Нихто не хочет брать на свой баланс это майно. Оно быстро разворовывается и разрушается, а потом продается за копейки порошенкам, кононенкам... и прочей человеческой дребедени, которой там много сосется.
Пошукай шо-то более значительное из своих "подвигов", югиК.
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Тут 12 лет как 2 группа и ни разу не выпал санаторий. А вот и правда пришла. Спасибо прокурору нашему---Робину Гуду-ду-ду. Теперь поеду---в душе Шарко за все годы отмоюсь. У футболиста знакомого возьму(сами знаете что) и шарить в Шарко.
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ЛуЦенко,Сытник и Холодницкий устроили борьбу между собой,а мы ждём борьбы с коррупцией.
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може, він давно не нічейний, просто хтось може знімати з себе відповідальність за те, що там нещодавно відбулося.
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чому саме зараз, а не раніше, що заважало відчудженню? Це, напевно, той санаторій, де нещодавно було масове отруєння дітей, одна дитина впала в кому, а потім померла. Хто на той момент керував санаторієм і хто відповідатиме за злочин?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд вернул государству санаторий, незаконно отчужденный в пользу окружения Януковича, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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