 Суд вернул государству санаторий, незаконно отчужденный в пользу окружения Януковича, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Сегодня Верховный суд поддержал принципиальную позицию ГПУ относительно похищением у государства 6000 кв. м детского санатория, расположенных в живописном уголке Киевщины на берегу Каневского водохранилища.
Все интриги и маневры преодолены. Любовь Полежай и К - на выход. Государство вернуло законные права".
Эта старая история с "отбиранием" наворованного майна - уже набила оскомину. Нихто не хочет брать на свой баланс это майно. Оно быстро разворовывается и разрушается, а потом продается за копейки порошенкам, кононенкам... и прочей человеческой дребедени, которой там много сосется.
Пошукай шо-то более значительное из своих "подвигов", югиК.