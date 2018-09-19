 ФСБ задержала в Азовском море следовавший из Мариуполя болгарский сухогруз, - журналист Клименко. КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналиста Андрея Клименко, мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских Стратегических Исследований" и blackseanews.net сообщает: "19.09.2018 около 11:00 местное время береговая охрана ФСБ РФ задержала в Азовском море болгарский сухогруз PATRA 3, IMO: 8000836; Deadweight: 11990 t. Судовладелец: Болгария. Flag: Bulgaria. Место задержания: 46 ° 05ь51 "N 36 ° 48ь02" E - 32 миль / 59 км к югу от Бердянской косы. Судно идет из Мариуполя в Монфальконе, Италия. На пути к Азовскому морю это судно ожидало в Керченском проливе 60 часов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ за неделю не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна, - журналист Клименко. ФОТО

Отмечается, что это четвертое задержание судна непосредственно в Азовском море в сентябре 2018 года и 104 (непосредственно в море во время движения) - с начала спецоперации ФСБ.

Также указывается, что район действий кораблей береговой охраны ФСБ, в котором происходят задержания, сместился на юг - подальше от береговой линии Украины, ближе к оккупированному Керченскому полуострову.

Также смотрите: ФСБ повторно задержала турецкий сухогруз Able, шедший из Бердянска в Египет, - журналист Клименко. КАРТА

Напомним, СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-морская база появится до конца года в Азовском море, - Кабмин