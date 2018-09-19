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 ФСБ задержала в Азовском море следовавший из Мариуполя болгарский сухогруз, - журналист Клименко. КАРТА

Береговая охрана ФСБ задержала в Азовском море болгарский сухогруз, направляющийся из Мариуполя в Италию

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналиста Андрея Клименко, мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских Стратегических Исследований" и blackseanews.net сообщает: "19.09.2018 около 11:00 местное время береговая охрана ФСБ РФ задержала в Азовском море болгарский сухогруз PATRA 3, IMO: 8000836; Deadweight: 11990 t. Судовладелец: Болгария. Flag: Bulgaria. Место задержания: 46 ° 05ь51 "N 36 ° 48ь02" E - 32 миль / 59 км к югу от Бердянской косы. Судно идет из Мариуполя в Монфальконе, Италия. На пути к Азовскому морю это судно ожидало в Керченском проливе 60 часов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ за неделю не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна, - журналист Клименко. ФОТО

Отмечается, что это четвертое задержание судна непосредственно в Азовском море в сентябре 2018 года и 104 (непосредственно в море во время движения) - с начала спецоперации ФСБ.

Также указывается, что район действий кораблей береговой охраны ФСБ, в котором происходят задержания, сместился на юг - подальше от береговой линии Украины, ближе к оккупированному Керченскому полуострову.

ФСБ задержала в Азовском море следовавший из Мариуполя болгарский сухогруз, - журналист Клименко 01

Также смотрите: ФСБ повторно задержала турецкий сухогруз Able, шедший из Бердянска в Египет, - журналист Клименко. КАРТА

ФСБ задержала в Азовском море следовавший из Мариуполя болгарский сухогруз, - журналист Клименко 02

Напомним, СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-морская база появится до конца года в Азовском море, - Кабмин

Источник: https://censor.net.ua/p3087068
 
 
 Топ комментарии
 
то не ФСБ. а руцькие пираты. И их место на реи
ФСБ задержала в Азовском море следовавший из Мариуполя болгарский сухогруз, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 7289
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никто азовское море не забирал! кацапы ухуели досматривать все суда, без разбора! ссутся, что ненароком, какой-нибудь Ашот, снесёт в Средиземье их мостик
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Когда уже Украина разведёт низкий ФСБ задержала в Азовском море следовавший из Мариуполя болгарский сухогруз, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 8115 Керченский мост?
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неужели это всего лишь дешевый пиар...


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Кацапы забрали у нас Крым, потом - Донбасс, а теперь забрали еще и Азовское море.
Шо следующее захотят отобрать у нас кацапы? И шо от нас останется, с таким вялым сопротивлением и такой легкой нашей покорностью?
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https://charter97.org/ru/news/2018/9/19/305909/

Можешь это прочитать ?
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никто азовское море не забирал! кацапы ухуели досматривать все суда, без разбора! ссутся, что ненароком, какой-нибудь Ашот, снесёт в Средиземье их мостик
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Ну так сопоставь два факта:
- там полностью командуют кацапы, досматривая наши(!) суда и давая им или не давая разрешение на проход через пролив;
- наши рыбаки не могут нормально ловить рыбу в наших же(!) водах, бо их отлавливают кацапские пограничники и топят их или угоняют в рабство.
И где там наши ответки?

Шо, мало таких фактов мелькало в прессе давным-давно? А соевая кодла токо зачесалась, когда уже яйца отгорают.
Так чье же Азавское море?
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Видеофакт: В РФ жители Кабардино-Балкарии забросали силовиков камнями .

https://charter97.org/ru/news/2018/9/19/305909/
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хорошее видео, жители мордора бунтуют все активней
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Байдарочний флот не зміг перешкодити пануванню на морі параші. І де гідна відповідь???
Одні балачки та обіцянки.
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Да и олигархи жмутся на бабки для Украинской армии
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то не ФСБ. а руцькие пираты. И их место на реи
ФСБ задержала в Азовском море следовавший из Мариуполя болгарский сухогруз, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 7289
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Дати відповідь нічим, а балачки на агресора не діють.
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Ну и где эти два катера, нахрена их туда перевозили спрашивается.
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А в Болгарії так працює російська пропаганда, що повно вати. Можливо тепер їм ці моряки щось будуть пояснювати?
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В Польше появится постоянная американская военная база. Польский президент Дуда называет это решение единственной гарантией безопасности его страны против российской агрессии
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Крутят яйца Ахмету..за то что не хочет с Xyйлокумом дружить ..
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І що? Може болгарський сухогруз скаргу написаа? - багато шуму но ні однієї письмової претензії від власників суден в України немає!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФСБ задержала в Азовском море следовавший из Мариуполя болгарский сухогруз, - журналист Клименко. КАРТА
 
 
 
 
 
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