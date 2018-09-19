 У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

В квартире чиновника и на чердаке над ней изъяли около 1000 монет разных номиналов и металлов, датируемые ХVII-XX веками, почти 70 картин, иконы, а также 63 тыс. долларов и 50 тыс. грн.

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Сейчас в рамках расследования по ст. 366-1 УК Украины по факту декларирования недостоверной информации проверяются данные о возможном уклонении от представления сведений о приобретении указанных ценностей.

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Напомним, 18 сентября руководитель одного из управлений Одесской таможни вместе с подчиненным были задержаны при получении 3 тыс. долларов взятки.