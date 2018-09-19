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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4075) обыск (1192) Одесса (5112) таможня (1325)

 У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Во время обысков у руководителя управления Одесской таможни, накануне задержанного на взятке, правоохранители обнаружили коллекцию картин и монет, а также наличные средства в иностранной валюте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура 01

В квартире чиновника и на чердаке над ней изъяли около 1000 монет разных номиналов и металлов, датируемые ХVII-XX веками, почти 70 картин, иконы, а также 63 тыс. долларов и 50 тыс. грн.

У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура 02

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У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура 03

Сейчас в рамках расследования по ст. 366-1 УК Украины по факту декларирования недостоверной информации проверяются данные о возможном уклонении от представления сведений о приобретении указанных ценностей.

У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура 04

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У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура 05

Напомним, 18 сентября руководитель одного из управлений Одесской таможни вместе с подчиненным были задержаны при получении 3 тыс. долларов взятки.

Источник: https://censor.net.ua/p3087037
 
   
 Топ комментарии
 
понять и простить, как обычно
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Чергова реформа - будемо ставити нового баригу, цей не ділився із керіництвом)))), чому на горищі не було червоної стрічки, петрусь би перед обшуком її перерізав)))))
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зараз знавці-іксперди розкажуть, що усе це добро йому Саакашвілі підкинув.
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зараз знавці-іксперди розкажуть, що усе це добро йому Саакашвілі підкинув.
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Чергова реформа - будемо ставити нового баригу, цей не ділився із керіництвом)))), чому на горищі не було червоної стрічки, петрусь би перед обшуком її перерізав)))))
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у простого чиновника...
коррупция? не-не... с аткудава?
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Реформа барыг - грабь награбленное... У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1872
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правоохранители обнаружили коллекцию картин и монет, а также наличные средства в иностранной валюте. Теперь это все добро перекочует на чердак следователя.

В чем новость не пойму?
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кто-то из денег цветочек соорудил - видно тоже любят ... раскладывать
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а этот не на детской площадке надрочил (намастурбировал)
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Где-то был заголовок "Главный одесский борец с контрабандой сам оказался контрабандистом". Это про него что ли? У чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9108
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Какие декларации?! Невольно возникает вопрос: есть ли предел человеческой жадности?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ чиновника Одесской таможни при обыске обнаружены коллекции картин и старинных монет и 65 тыс. долл. наличными, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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