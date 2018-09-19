 Преступные группы, эксплуатировавшие инвалидов, разоблачены в Запорожской области и на Житомирщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Нацполиции.

В сообщении отмечается: "В обоих случаях руководители учреждений для лиц с инвалидностью вместе со своими сообщниками заключали с третьими лицами соглашения о трудовой эксплуатацию воспитанников. Пострадавшие выполняли хозяйственные и сельскохозяйственные работы, а работники заведений получали за это финансовое и другое материальное вознаграждение. Сейчас подозреваемые задержаны. Об этом сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБППТЛ) Нацполиции Артем Крищенко.

По его словам, на Житомирщине сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прекратили трудовую эксплуатацию воспитанников детского дома-интерната, а в Запорожье - людей, помещенных в дом инвалидов.

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"На Житомирщине директор детского дома-интерната совместно с воспитателем этого заведения, который является его зятем, а также с другими лицами, используя уязвимое состояние воспитанников, передавали их третьим лицам для выполнения работы различного рода. Пострадавших использовали для переноса порубленных дров и уборки бытового мусора, перенос мешков со строительными материалами, старой мебели, реализации продукции на рынке ", - рассказал глава Департамента, добавив, что за это работники заведения получали деньги для собственного обогащения.

Полицейские задокументировали более 10 фактов трудовой эксплуатации воспитанников этого дома-интерната. В то же время жертвами злоумышленников стали более 10 человек с инвалидностью в возрасте 25-30 лет.

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68-летнего директора и его зятя задержали. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во время санкционированных обысков полицейские изъяли вещественные доказательства. Устанавливаются все заказчики "услуг" от работников интерната.

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В то же время Артем Крищенко рассказал, что в Запорожье полицейские разоблачили преступную деятельность директора одного из домов инвалидов и его подчиненных. Они на протяжении длительного времени использовали физический труд подопечных учреждения. Под видом "трудовой реабилитации" злоумышленники систематически привлекали пострадавших в различных работ, используя их уязвимое состояние.

В частности, речь идет о сельскохозяйственных, строительных и другие тяжелые работы, во время которых не учитывались возраст, психологический и физический состояние здоровья подопечных учреждения. Зато сами злоумышленники получали за это денежные средства.

Сейчас задокументировано более пяти фактов трудовой эксплуатации, жертвами которой стали подопечные дома инвалидов в возрасте 35-50 лет.

Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 500 000 гривен. Что касается других задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.

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