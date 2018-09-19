 На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.





В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины на линии государственной границы с Румынией, было обнаружено и изъято 26,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога Украины, подготовленных для перемещения в Румынию.

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Общая стоимость изъятых товаров составляет 850 тыс. грн.

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Проводятся следственные действия.