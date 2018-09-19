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 На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного перемещения через Государственную границу Украины крупной партии контрафактных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 01
На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 02

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины на линии государственной границы с Румынией, было обнаружено и изъято 26,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога Украины, подготовленных для перемещения в Румынию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба. ФОТО

На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 03
На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 04

Общая стоимость изъятых товаров составляет 850 тыс. грн.

На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 05

Также смотрите: Партия сигарет на 1,9 млн грн, предназначенная для контрабанды в Румынию, изъята на Буковине, - ГФС. ФОТОрепортаж

На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 06

Проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3087016
 
 
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непонятно, пачему они не установят рыночные цены на сигореты в украине??

были бы цены в киеве и румынии были одинаковые-еврорыночные,
никто бы катрабанду не гнал - не рисковал здоровием.

шото неравноценно -
газ-товар - цена рыночная как на немецком хабе,

сигареты -цена нерыночгая -пачему ????

торговцы газом явно лучшее устроились, чем торговцы сигаретами,
а енто несправедливо,
вся тарговля должны быть в адинаковых условиях по трудности палучения доходов.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНа Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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