 На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины на линии государственной границы с Румынией, было обнаружено и изъято 26,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога Украины, подготовленных для перемещения в Румынию.
Общая стоимость изъятых товаров составляет 850 тыс. грн.
Проводятся следственные действия.
были бы цены в киеве и румынии были одинаковые-еврорыночные,
никто бы катрабанду не гнал - не рисковал здоровием.
шото неравноценно -
газ-товар - цена рыночная как на немецком хабе,
сигареты -цена нерыночгая -пачему ????
торговцы газом явно лучшее устроились, чем торговцы сигаретами,
а енто несправедливо,
вся тарговля должны быть в адинаковых условиях по трудности палучения доходов.