 Усиление наших оборонительных позиций - это усиление обороноспособности и безопасности Европы, - Турчинов на встрече с эстонскими депутатами. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Во время встречи стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на востоке Украины в результате агрессии РФ, вопросы информационной, энергетической и кибернетической агрессии России.



"Мы не видим ни одной попытки Путина остановить вооруженный конфликт на востоке, наоборот, увеличивая свое военное присутствие вдоль российско-украинской границы, РФ делает все для того, чтобы эскалация конфликта продолжалась", - сказал Секретарь СНБО Украины.



По словам Турчинова, Россия - это страна, где терроризм стал формой внешней политики государства. "Доказательством этого является не только агрессия против Украины, но и химическая атака в Солсбери и гибридные технологии влияния на политическую ситуацию во многих странах Запада", - отметил он, добавив, что любое смягчение отношения к России Кремль сочтет победой.











Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что для нашего государства важна последовательная и единая позиция ЕС в продлении санкций против РФ. "Вместе с тем, продолжение строительства Северного потока наносит значительный ущерб экономике и безопасности Украины, полностью противоречит санкционной политике, ослабляя энергетическую и экономическую безопасность Европы", - добавил он.



Также собеседники обсудили вопросы интенсификации военно-технического сотрудничества со странами ЕС, в частности, совместные проекты в оборонно-промышленном комплексе. "Украина - это щит Европы, поэтому усиление наших оборонительных позиций - это, фактически, усиление обороноспособности и безопасности Европы", - подчеркнул А. Турчинов.



В свою очередь, М. Михкельсон отметил, что Эстония - надежный друг Украины, "всегда будет полностью поддерживать вашу страну как на европейском уровне, так и на уровне Североатлантического альянса".