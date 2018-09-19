 Усиление наших оборонительных позиций - это усиление обороноспособности и безопасности Европы, - Турчинов на встрече с эстонскими депутатами. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
Во время встречи стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на востоке Украины в результате агрессии РФ, вопросы информационной, энергетической и кибернетической агрессии России.
"Мы не видим ни одной попытки Путина остановить вооруженный конфликт на востоке, наоборот, увеличивая свое военное присутствие вдоль российско-украинской границы, РФ делает все для того, чтобы эскалация конфликта продолжалась", - сказал Секретарь СНБО Украины.
По словам Турчинова, Россия - это страна, где терроризм стал формой внешней политики государства. "Доказательством этого является не только агрессия против Украины, но и химическая атака в Солсбери и гибридные технологии влияния на политическую ситуацию во многих странах Запада", - отметил он, добавив, что любое смягчение отношения к России Кремль сочтет победой.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что для нашего государства важна последовательная и единая позиция ЕС в продлении санкций против РФ. "Вместе с тем, продолжение строительства Северного потока наносит значительный ущерб экономике и безопасности Украины, полностью противоречит санкционной политике, ослабляя энергетическую и экономическую безопасность Европы", - добавил он.
Также собеседники обсудили вопросы интенсификации военно-технического сотрудничества со странами ЕС, в частности, совместные проекты в оборонно-промышленном комплексе. "Украина - это щит Европы, поэтому усиление наших оборонительных позиций - это, фактически, усиление обороноспособности и безопасности Европы", - подчеркнул А. Турчинов.
В свою очередь, М. Михкельсон отметил, что Эстония - надежный друг Украины, "всегда будет полностью поддерживать вашу страну как на европейском уровне, так и на уровне Североатлантического альянса".
У консульстві Угорщини в Берегові громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства й інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.
Відео, на якому громадяни України вголос присягають на вірність Угорщині, отримуючи новий документ, опублікував "Укрінформ", посилаючись на власні джерела.
"Клянуся, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищати і служити Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - тричі повторюють громадяни текст клятви на фоні угорського прапора.Зазначається, що після гімну власники нових угорських паспортів отримують інструкції від угорських дипломатів. "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства", - сказав угорський дипломат.
Журналісти попросили консульство Угорщини в місті Берегово у встановленому законом порядку прокоментувати цю інформацію, а саме - підтвердити або спростувати факт видачі паспортів Угорщини українським громадянам, а також факт надання відповідних рекомендацій.
"Наш письмовий запит поки залишився без відповіді, а спроба зв'язатися по телефону з установою була безуспішною: абонент, із яким нас з'єднав оператор, не розуміла української мови, а інший наданий номер не відповідав", - йдеться у повідомленні.https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/ugorschina-nishkom-rozdae-pasporti-na-zakarpatti-zyavivsya-videodokaz.htm