 "Люди прибегают сюда даже на 15 минут": россияне третью неделю пикетируют администрацию Путина в поддержку Сенцова. ФОТО

Об этом сообщает "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

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"Она названа активистами "тематической": со среды по пятницу здесь будут стоять ученые, писатели и муниципальные депутаты", - отмечается в сообщении.

Сегодня двое активистов спели песню "Свобода" на стихи Николая Огарева под гитару, пишет издание.

"Когда они уже закончили, вдруг пришла полиция, спросила, откуда у вас разрешение. Мы объяснили, что разрешения не нужно, если мы не собираем денег. Они проверили документы и забирать не стали. Люди прибегают сюда даже на 15 минут, с семинаров. Ученое сообщество неравнодушно", - рассказала научный журналист Наталия Демина.

С одиночным пикетом встала и магистр Высшей школы экономики Ника Кочековская. Она рассказывает, что впервые вышла на 14-й день голодовки Сенцова.

"Я стала автором самого короткого пикета — 40 секунд. Это был первый день введения ограничений в связи с Чемпионатом мира. Мне назначили штраф в размере 15 тысяч рублей за одиночный пикет. Сейчас я стою здесь уже в третий раз. Важно, чтобы ты стоял не один. Бояться не надо", - рассказала она.

"Новая газета" отмечает, что инициативная группа с 6 сентября начала серию одиночных пикетов у АП. С 10 до 19 часов они стоят у приемной, сменяя друг друга каждые полчаса. По выходным, когда АП закрыта, они стоят в других частях города. Ранее одиночные пикеты состоялись у памятника Булату Окуджаве на Арбате и на Манежной площади. Там задержали двух человек в связи с тем, что они стояли слишком близко к Красной площади.

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.