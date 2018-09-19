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 "Люди прибегают сюда даже на 15 минут": россияне третью неделю пикетируют администрацию Путина в поддержку Сенцова. ФОТО

У приемной администрации президента России продолжается третья неделя бессрочных одиночных пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

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"Она названа активистами "тематической": со среды по пятницу здесь будут стоять ученые, писатели и муниципальные депутаты", - отмечается в сообщении.

Сегодня двое активистов спели песню "Свобода" на стихи Николая Огарева под гитару, пишет издание.

"Когда они уже закончили, вдруг пришла полиция, спросила, откуда у вас разрешение. Мы объяснили, что разрешения не нужно, если мы не собираем денег. Они проверили документы и забирать не стали. Люди прибегают сюда даже на 15 минут, с семинаров. Ученое сообщество неравнодушно", - рассказала научный журналист Наталия Демина.

С одиночным пикетом встала и магистр Высшей школы экономики Ника Кочековская. Она рассказывает, что впервые вышла на 14-й день голодовки Сенцова.

"Я стала автором самого короткого пикета — 40 секунд. Это был первый день введения ограничений в связи с Чемпионатом мира. Мне назначили штраф в размере 15 тысяч рублей за одиночный пикет. Сейчас я стою здесь уже в третий раз. Важно, чтобы ты стоял не один. Бояться не надо", - рассказала она.

"Новая газета" отмечает, что инициативная группа с 6 сентября начала серию одиночных пикетов у АП. С 10 до 19 часов они стоят у приемной, сменяя друг друга каждые полчаса. По выходным, когда АП закрыта, они стоят в других частях города. Ранее одиночные пикеты состоялись у памятника Булату Окуджаве на Арбате и на Манежной площади. Там задержали двух человек в связи с тем, что они стояли слишком близко к Красной площади.

Люди прибегают сюда даже на 15 минут: россияне третью неделю пикетируют администрацию Путина в поддержку Сенцова 01Люди прибегают сюда даже на 15 минут: россияне третью неделю пикетируют администрацию Путина в поддержку Сенцова 02

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/p3087007
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо россияне, за ваше не безразличие к нашим пролеммам. Жаль что вас очень мало таких.
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
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Багато ви бачили протестів проти війни з Україною? ...анексії Крима...Сирія...Грузія...
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Спасибо россияне, за ваше не безразличие к нашим пролеммам. Жаль что вас очень мало таких.
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Воины Владимир Матвиенко и Владимир Ткачев погибли при минометном налете противника на Донетчине, - пресс-центр ООС

чуть ниже на ЦН.

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и при чем тут эта девочка, которая рискуя своей карьерой и может жизнью, за НАШЕГО узника совести?
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А я за Оксану. Кацапы все одинаковые.
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потому чао сам такой. Купи себе айпишник в Ольгино.
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Я и не скрываю, поэтому, как эксперт и написал. Ты прав.)
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мне как-то больше жаль украинских девочек, у которых кацапье отобрало близких, дома, здоровье
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это не мешает видеть нормальных россиян.
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Некоторые замуж выходят в Москве и приобретают. Все разные девочки.
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
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Хоч так...
Вийти на пікет і заявити про свою незгоду з політикою президента це вже для них багато
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Багато ви бачили протестів проти війни з Україною? ...анексії Крима...Сирія...Грузія...
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это только подтержадет мужество тех немногих, кто это делает.
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Для мене вони всі співучасники, а в "сортах г..." мені не цікаво розбиратися.
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Люди, примерно, правильно тебе пишут. Все заняты своими делами. Кто интересуется, тот знает, - кто эти люди с плакатов. Большинству неинтересно.)
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Я за себе і кажу. Якщо завтра замість залісся буде море то не засмучусь ані на трішечки.
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Поддерживаю, как кацап, твою антикацапскую позицию. Визовый режим, границы и прочее.
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Извини, но твое ЛИЧНОЕ мнение здсь мало кого интересует. Мы обсуждаем факты.
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На фоне подавляющего "вжопуязыкозасовывания" - это практически подвиг...
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Бедное ФСБ захекалось втюхивать своего агента...
127 день голодает - рекорды физиологии пали, вместе со здравым смыслом...
ФСБ, имейте совесть, напишите что вы прервали его "голодовку" принудительным кормлением !
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А кто-то винторогого спрашивал? В бан, кацапездолочь.
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С такими пикетами хутин будет при власти лет 3000. Пока не надоест.
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Да вас-то что, у вас свой Президент есть.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Люди прибегают сюда даже на 15 минут": россияне третью неделю пикетируют администрацию Путина в поддержку Сенцова. ФОТО
 
 
 
 
 
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