 СБУ изъяла у жителя Виннитчины амфетамина на полмиллиона гривен. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Во время санкционированного обыска по месту жительства ранее судимого за аналогичные преступления винничанина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина и полкилограмма каннабиса. По предварительным оценкам стоимость изъятого товара составляет на "черном" рынке почти пятьсот тысяч гривен.

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Обнаруженные наркотические средства и вещества переданы на экспертизу.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307 и 309 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры.

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