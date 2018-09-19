 СБУ изъяла у жителя Виннитчины амфетамина на полмиллиона гривен. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Во время санкционированного обыска по месту жительства ранее судимого за аналогичные преступления винничанина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина и полкилограмма каннабиса. По предварительным оценкам стоимость изъятого товара составляет на "черном" рынке почти пятьсот тысяч гривен.
Обнаруженные наркотические средства и вещества переданы на экспертизу.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307 и 309 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры.