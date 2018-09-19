 Чиновник Гослекслужбы попался на взятке $2,4 тыс на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщли в пресс-центре СБУ

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 2,4 тысячи долларов США от предпринимателя, который занимается реализацией лекарственных средств в регионе.

За эту сумму злоумышленница пообещала не включать коммерсанта в план проверок на 2019 год. Правоохранители задержали чиновницу при получении всей суммы неправомерной выгоды в собственном рабочем кабинете.

Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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