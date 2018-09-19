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 Чиновник Гослекслужбы попался на взятке $2,4 тыс на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили на взятке одного из руководителей Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Черновицкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщли в пресс-центре СБУ

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 2,4 тысячи долларов США от предпринимателя, который занимается реализацией лекарственных средств в регионе.

За эту сумму злоумышленница пообещала не включать коммерсанта в план проверок на 2019 год. Правоохранители задержали чиновницу при получении всей суммы неправомерной выгоды в собственном рабочем кабинете.

Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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Чиновник Гослекслужбы попался на взятке $2,4 тыс на Буковине, - СБУ 01
Чиновник Гослекслужбы попался на взятке $2,4 тыс на Буковине, - СБУ 02
Чиновник Гослекслужбы попался на взятке $2,4 тыс на Буковине, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086986
 
 
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Цензор, может хватит постить эту показуху?! Пиши про приговоры.
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Сами воруют миллионами, а ловят мелкоту с тысячью...
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