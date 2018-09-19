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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, один человек в реанимации. ФОТОрепортаж

В Киеве на улице Антоновича произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате ДТП водитель "Фольксвагена" получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

Отмечается, что на месте происшествия работают экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей "Тойота" и "Фольксваген", которые двигались в попутном направлении. При этом немецкая иномарка перевернулась на крышу и ударила еще три припаркованные на обочине машины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД начинает онлайн-кампанию ради повышения ответственности участников дорожного движения

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель "Фольксвагена", которого госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм ДТП, с целью дальнейшей правовой квалификации этой аварии.

Как сообщает ДТП.kiev.ua, водитель "Фольксвагена" находится в критическом состоянии без сознания в 17 реанимации.

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, один человек в реанимации 01
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, один человек в реанимации 02
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, один человек в реанимации 03
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, один человек в реанимации 04
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, один человек в реанимации 05
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, один человек в реанимации 06
Фото: ДТП.kiev.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3086978
 
 
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И ни одного евробляхера? Порохососы очень расстроятся...
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Кстати ДТП спровоцировал водила Прадика, который подрезал Фолькс. Прадики нужно запретить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, один человек в реанимации. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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