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 Политика Украины, Общество
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Все про:Николаев (1110) СИЗО (1001) Савченко Александр (2)

 Чеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве. ФОТОрепортаж

Мовла Тимаров воевал на Донбассе и занимался волонтерством. На родине его обвиняют в торговле наркотиками.

Из Николаевского СИЗО выпустили гражданина РФ, чеченца Мовла Тимарова, с которого по согласованию Генерального прокурора Украины был снят экстрадиционный арест. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Новости N".

Чеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве 01

Встретить Тимарова, который воевал в АТО за Украину в батальоне Шейха Мансура, пришли лично глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Чеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве 02

"Я пришел помочь вашей стране, потому что вы помогали нашей", – сказал Тимаров, выйдя из СИЗО.

Чеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве 03

По словам Тимарова, он был вынужден бежать с территории РФ из-за политической ситуации. В 2007 году его обвинили по статье о незаконном обороте наркотических средств и объявили в международный розыск. Сам он отрицает свою вину и утверждает, что в России его преследуют из-за оппозиционных политических взглядов.

С 2015 года он в составе батальона Шейха Мансура воевал на Донбассе. С 2017 года по состоянию здоровья уже не мог принимать участие в военных действиях, поэтому последний год занимался волонтерством.

Чеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве 04

Три месяца назад Мовла Тимарова по решению Ленинского суда Николаева взяли под арест по экстрадиционному запросу России. Однако, по словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, российская сторона не предоставила доказательств вины Тимарова по предъявляемой ему уголовной статье. Поэтому было принято решение о снятии экстрадиционного ареста.

Вышедший на свободу после 100 дней заключения Мовла Тимаров поблагодарил Бога и главу Николаевской ОГА за то, что он на свободе.

Сейчас Тимаров надеется, что ему предоставят в Украине статус беженца.

Напомним, 17 сентября у здания Генпрокуратуры произошли столкновения. Участники акции протеста выступали против выдачи России Тимура Тумгоева, которого на родине обвиняют в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства". В ходе беспорядков пострадали семеро полицейских.

Цензор.НЕТ подробо писал о выдаче Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/p3086976
 
   
 Топ комментарии
 
Намагання, хоч трохи знизити тиск суспільства на прокуратуру після видачі кацапам інгуша..
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Вот видите. - Власть испугалась и не стала совершать преступление. И это ваша заслуга. Простого народа. Только вы и можете не только корректировать поступки преступников во власти но и полностью искоренить их. Нужно только быть настойчивее и решительней.
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Александр Кочетков: ПОРОШЕНКО И ДОБРОВОЛЬЦЫ.
Возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и выполняет. А население он никогда всерьез не воспринимал
О том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально спросить, конечно.
Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.
Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и выполняет. А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.
Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во второй раз.
А до тех пор беспредел продолжится. Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.
Александр Кочетков
http://ua24ua.net/aleksandr-kochetkov-poroshenko-i-dobrovoltsi/

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Намагання, хоч трохи знизити тиск суспільства на прокуратуру після видачі кацапам інгуша..
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Ага сами посадили, теперь сами торжественно выпустили.
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Еще и губернатор лично прибежал. подействовало на них собрание под ГПУ
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Власть дрищет народа и это правильно, ибо как украинцы отправили в ссылку в ЛаптеРейх Дважды Несудимого, так могут теперь порушить карму любому одиозному политику...
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а что тот ингуш воевал в зоне АТО?!
насколько известно, ингуш - боец ИГИЛ вернулся из Сирии, отсижывался в Украине и вербовал в ИГИЛ среди наших радикалов и добробатовцев..
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это ФСБ такую мульку запускает?...

КГБ+БПП - дружба навек!
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как там бизнес Парашенки с Медведчуком и Ахметовым?
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Верить порохоботу - себя не уважать!
Ведь насколько всем известно что ты Шрек по мальчикам и собачкам "спец"......
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а зачем мне верить?!.. нука предоставь пруфы в студию, что этот ингуш воевал в зоне АТО.. назови в/ч, побратимов с кем он в окопах сидел, район где находилась его в/ч, ФИО командира в/ч.. Ну хотя бы что-нибудь!
Зато этот ингуш откырто признал, что воевал за ИГИЛ в Сирии, и то что занимался вербовкой наших пацанов в ИГИЛ..
!!! после 2014 года во многих буйных головах, фраза "я был на Майдане" и "Я был в АТО" - стала индульгенцией от ответственности за любые преступления!
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У меня вообще подозрение, что "разгон" "дела Тумгоева" - подготовка "общества" к вопросу освобождения этого "волонтёра"...
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у меня подозрение, что "кто-то из тени" хочет качнуть ситуацию в стране, использовав фальшивого "АТОшника Тумгоева" и направить наших глуповатых радикалов на штурм власти.. а далее, снос власти.. Майданы в каждом городе.. дезорганизация армии.. направить армию на захват Киева.. и здравствуй, малороссйиский федеральный округ..
Мне это напоминает ситуацию, когда наши дебилы кидали гранаты в посольство Венгрии ,и сносили польские памятники..
как я уже говорил, радикалы глуповаты, но очень энергичны и агресивны.. и поэтому их кто-то пользует в темную..
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Давай еще расскажи про "настоящего АТОшника" артиллериста Порошенко младшего. Кто вам пишет эту ахинею, это же просто на голову не налазит?
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по БПП-но собачьей логике Сенцов тоже террорист.

а ну ка предоставь инфу что Сенцов не планировал теракты против путена?

Это ж только те, о которых люди узнали.
А сколько же выдали втихаря БПП-ки КГБ-там на растерзание?
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ты ненормальный, сравнивать режесера Сенцова и ИГИЛовца Тумгоева?!
у тебя признаки "российской ментальности", где "моча" - это "святая вода"
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Это ты говоришь о том, что выдавать людей врагу - это в порядке вещей.
И ты рассказываешь что правильно что выдали на убийство человека по запросу ФСБ.

Так вы с Пятром Лексеичем на кого работаете?
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ты пруфы в студию дашь, что Тумгоев воевал в АТО, или так и будеш кукарекать?!
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Кто говорит о том, что якобы он открыто признал, что воевал за ИГИЛ? Енин с Луценком? Так они теперь могут говорить что угодно, потому что человека нет и возразить он уже элементарно не сможет! И вообще давайте не будем забывать, что ИГИЛ - детище кацапстана, а посему обвинения кацапстана просто смешные. Настоящая причина требования на выдачу та, что Тумгоев чем-то кадырке насолил.
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"Однако, по словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, российская сторона не предоставила доказательств вины Тимарова по предъявляемой ему уголовной статье."
А если бы представили?
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"российская сторона не предоставила доказательств вины..."
Это обычная юридическая отмазка когда не хотят выдавать человека.
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Вот видите. - Власть испугалась и не стала совершать преступление. И это ваша заслуга. Простого народа. Только вы и можете не только корректировать поступки преступников во власти но и полностью искоренить их. Нужно только быть настойчивее и решительней.
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Что входит в экстренную медицинскую помощь при переломе основания черепа в Германии?
Там на странице помощи поясняется,что все что входит в бесплатную экстренную помощь сделано,но нужна еще операция.
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Дело в том что в статьях о этом переломе написано,что оперативное вмешательство необходимо в двух случаях и все это жизненные показания.
Поэтому не знаю кто,но кто то из вас нас кидает.
И скорее всего тролли из за поребрика рассказывающие о бесплатной медицинской помощи в Европе.
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Можна бути впевненим, що навіть у випадку з Луценком, здоровий глузд (або інстинкт самоврятування) перемагають алкогольну деменцію!
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чЛєнінSSкого суда...
Пацталом...
🤣🤣
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Александр Кочетков: ПОРОШЕНКО И ДОБРОВОЛЬЦЫ.
Возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и выполняет. А население он никогда всерьез не воспринимал
О том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально спросить, конечно.
Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.
Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и выполняет. А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.
Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во второй раз.
А до тех пор беспредел продолжится. Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.
Александр Кочетков
http://ua24ua.net/aleksandr-kochetkov-poroshenko-i-dobrovoltsi/

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по решению Ленинского суда Николаева

Это дурдом господа!
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Это не дурдом. Это очковтирательство дуракам. Ведущихся на сладкие реформы )) Реформы названий. И ничего больше.
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причина примерно та же что у областей
нельзя все сделать сразу
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А де він був з 2007-го, відколи =втік= ?
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Пагубій вже відчитався -пакончілі с савєтскіми назвиськами,нє?
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...але це не зітре "підмахування" та видачу Тімура Тумгоєва пуйловникам фсб...!
Чеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве - Цензор.НЕТ 1065
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Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Оруэлл.

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Три месяца ветеран АТО, или лучше сказать, простой человек, провел за решеткой, оговоренный вражеской империей лжи, верить ни одному слову, ни одной бумаге оттуда, как ВСЕМ известно, нельзя. И этот прокурор имеет наглость смотреть в глаза...
Нет в Украине прокуратуры, стараниями в первую очередь порошенко и не так много луценко. Все названные и причастные к этому и другим случаям лица должны быть изгнаны с волчьим билетом с госслужбы, а особо мерзкие - привлечены к уголовной ответствености. Уверен, есть за что.
Не вздумайте выбрать порошенко еще раз - вы ведь видите, сколько вреда он причиняет стране!
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Никто ж не знает, кроме властей, сколько таких людей сидят по тюрьмам, а тут одного отпустили, чтобы смягчить ситуацию с ингушом.
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Тут дно было побито именно выдачей россии добровольца воевавшего за Украину, являющегося неугодным Кадырову.
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Человек воевал за Украину - отсидел 100 дней в СИЗО. Всякая мразота сепарская, беркутня, чинуши - хабарники , депутаты - мудаки , выходят под залог, их берут на поруки такие же мрази . Тьфумлянакуй! Всего тебе доброго, хроший человек , Мовла Тимаров.
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Человек воевал за Украину - попал в ДТП в Норвегии.
Всякая мразота пишет, что он обманывает и в Норвегии медицинская помощь бесплатная.
Какая разница?
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ХЗ? какая. А в чём вопрос? И с какого перепугу в Норвегии медицинская помощь бесплатная?
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Все равно теперь Юрик и Енин кровники семьи Тумгоева, котрого он выдал на пытки и смерть Кадырову. Поздно пить боржоми.
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скоро виявиться, що усі чеченці в Україні "воювали" у батальйоні шейха Мансура)
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Поблагодарил Бога и... главу Николаевской обладминистрации! Абзац. Каким боком тут это мурло нарисовалось?
Гелетеевский сестроёп?
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И что он теперь на работу пойдет.Налоги будет платить.
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лишний раз убедился, что имя Вася - это не имя, а призвание.
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100-дней в СИЗО без залога, так господа жулики не сидят бес надобности так
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вчерашние события под ГПУ предупреждают намного лучше, чем 10 круглых столов... Первое предупреждение народом сделано...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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