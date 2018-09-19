 Чеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве. ФОТОрепортаж

Из Николаевского СИЗО выпустили гражданина РФ, чеченца Мовла Тимарова, с которого по согласованию Генерального прокурора Украины был снят экстрадиционный арест. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Новости N".
Встретить Тимарова, который воевал в АТО за Украину в батальоне Шейха Мансура, пришли лично глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и прокурор Николаевской области Тарас Дунас.
"Я пришел помочь вашей стране, потому что вы помогали нашей", – сказал Тимаров, выйдя из СИЗО.
По словам Тимарова, он был вынужден бежать с территории РФ из-за политической ситуации. В 2007 году его обвинили по статье о незаконном обороте наркотических средств и объявили в международный розыск. Сам он отрицает свою вину и утверждает, что в России его преследуют из-за оппозиционных политических взглядов.
С 2015 года он в составе батальона Шейха Мансура воевал на Донбассе. С 2017 года по состоянию здоровья уже не мог принимать участие в военных действиях, поэтому последний год занимался волонтерством.
Три месяца назад Мовла Тимарова по решению Ленинского суда Николаева взяли под арест по экстрадиционному запросу России. Однако, по словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, российская сторона не предоставила доказательств вины Тимарова по предъявляемой ему уголовной статье. Поэтому было принято решение о снятии экстрадиционного ареста.
Вышедший на свободу после 100 дней заключения Мовла Тимаров поблагодарил Бога и главу Николаевской ОГА за то, что он на свободе.
Сейчас Тимаров надеется, что ему предоставят в Украине статус беженца.
Напомним, 17 сентября у здания Генпрокуратуры произошли столкновения. Участники акции протеста выступали против выдачи России Тимура Тумгоева, которого на родине обвиняют в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства". В ходе беспорядков пострадали семеро полицейских.
Цензор.НЕТ подробо писал о выдаче Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
насколько известно, ингуш - боец ИГИЛ вернулся из Сирии, отсижывался в Украине и вербовал в ИГИЛ среди наших радикалов и добробатовцев..
КГБ+БПП - дружба навек!
Ведь насколько всем известно что ты Шрек по мальчикам и собачкам "спец"......
Зато этот ингуш откырто признал, что воевал за ИГИЛ в Сирии, и то что занимался вербовкой наших пацанов в ИГИЛ..
!!! после 2014 года во многих буйных головах, фраза "я был на Майдане" и "Я был в АТО" - стала индульгенцией от ответственности за любые преступления!
Мне это напоминает ситуацию, когда наши дебилы кидали гранаты в посольство Венгрии ,и сносили польские памятники..
как я уже говорил, радикалы глуповаты, но очень энергичны и агресивны.. и поэтому их кто-то пользует в темную..
а ну ка предоставь инфу что Сенцов не планировал теракты против путена?
Это ж только те, о которых люди узнали.
А сколько же выдали втихаря БПП-ки КГБ-там на растерзание?
у тебя признаки "российской ментальности", где "моча" - это "святая вода"
И ты рассказываешь что правильно что выдали на убийство человека по запросу ФСБ.
Так вы с Пятром Лексеичем на кого работаете?
А если бы представили?
Это обычная юридическая отмазка когда не хотят выдавать человека.
Там на странице помощи поясняется,что все что входит в бесплатную экстренную помощь сделано,но нужна еще операция.
Поэтому не знаю кто,но кто то из вас нас кидает.
И скорее всего тролли из за поребрика рассказывающие о бесплатной медицинской помощи в Европе.
Пацталом...
🤣🤣
Возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и выполняет. А население он никогда всерьез не воспринимал
О том, что добровольцы и волонтеры не дадут спокойно управлять страной и что необходимо эти движения решительно сворачивать, Петр Порошенко неоднократно говорил в близком кругу еще до выборов. И существует довольно много людей, которые могут это подтвердить. Если нормально спросить, конечно.
Пункт о сворачивании добровольческого движения с обеих сторон - Украины и России - входил в так называемые «венские соглашения», этому тоже есть живые свидетели.
Так что возмущение патриотов по поводу действий власти совершенно неуместны: что ПАП обещал серьезным людям из Украины и Кремля, то и выполняет. А население он никогда всерьез не воспринимал, населению можно втюхать про «закончить АТО за часы», и оно поверит.
Так что объяснять что-либо надо не нашей конченой власти, а тем удивительным людям, которые намерены за Порошенко проголосовать во второй раз.
А до тех пор беспредел продолжится. Включая повышение цен на все, что продают нам Ахметов, Косюк, Фирташ и прочие соратники ПАПа.
Александр Кочетков
http://ua24ua.net/aleksandr-kochetkov-poroshenko-i-dobrovoltsi/
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Это дурдом господа!
нельзя все сделать сразу
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Нет в Украине прокуратуры, стараниями в первую очередь порошенко и не так много луценко. Все названные и причастные к этому и другим случаям лица должны быть изгнаны с волчьим билетом с госслужбы, а особо мерзкие - привлечены к уголовной ответствености. Уверен, есть за что.
Не вздумайте выбрать порошенко еще раз - вы ведь видите, сколько вреда он причиняет стране!
Всякая мразота пишет, что он обманывает и в Норвегии медицинская помощь бесплатная.
Какая разница?
Гелетеевский сестроёп?