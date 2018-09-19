 Чеченца, выдать которого требовала Россия, выпустили из СИЗО в Николаеве. ФОТОрепортаж

Из Николаевского СИЗО выпустили гражданина РФ, чеченца Мовла Тимарова, с которого по согласованию Генерального прокурора Украины был снят экстрадиционный арест. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Новости N".

Встретить Тимарова, который воевал в АТО за Украину в батальоне Шейха Мансура, пришли лично глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

"Я пришел помочь вашей стране, потому что вы помогали нашей", – сказал Тимаров, выйдя из СИЗО.

По словам Тимарова, он был вынужден бежать с территории РФ из-за политической ситуации. В 2007 году его обвинили по статье о незаконном обороте наркотических средств и объявили в международный розыск. Сам он отрицает свою вину и утверждает, что в России его преследуют из-за оппозиционных политических взглядов.

С 2015 года он в составе батальона Шейха Мансура воевал на Донбассе. С 2017 года по состоянию здоровья уже не мог принимать участие в военных действиях, поэтому последний год занимался волонтерством.

Три месяца назад Мовла Тимарова по решению Ленинского суда Николаева взяли под арест по экстрадиционному запросу России. Однако, по словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, российская сторона не предоставила доказательств вины Тимарова по предъявляемой ему уголовной статье. Поэтому было принято решение о снятии экстрадиционного ареста.

Вышедший на свободу после 100 дней заключения Мовла Тимаров поблагодарил Бога и главу Николаевской ОГА за то, что он на свободе.

Сейчас Тимаров надеется, что ему предоставят в Украине статус беженца.

Напомним, 17 сентября у здания Генпрокуратуры произошли столкновения. Участники акции протеста выступали против выдачи России Тимура Тумгоева, которого на родине обвиняют в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства". В ходе беспорядков пострадали семеро полицейских.

Цензор.НЕТ подробо писал о выдаче Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.