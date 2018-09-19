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 Подозреваемого в антисемитизме "оппоблоковца" Суханова не пустили в горсовет Днепра. ФОТО

Сегодня, 19 сентября, активисты не пустили на очередную сессию горсовета Днепра депутата от "Оппоблока" Сергея Суханова, который ранее попал в поле зрения из-за своих сообщений в соцсетях с призывом устроить в Днепре еврейские погромы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

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"Сегодня, 19 сентября, на очередной сессии горсовета должен был присутствовать эксцентричный депутат. Однако вход в здание для Суханова перегородили активисты "Национального корпуса". Молодые люди вели себя мирно и требовали от полиции задержать депутата за антисемитские высказывания. Сотрудники "Муниципальной варты" также не позволили герою дня участвовать в сессии", - отмечает издание.

Руководитель ПП "Национальный корпус Днепр" Денис Котенко прокомментировал акцию так: "Суханов пришел на сессию, возле зала его обступили желающие задать вопросы, которых накопилось к "оппоблоковцу" довольно много. Нас, в частности, интересовало, почему депутат городского совета Днепра несколько месяцев находился в оккупированном Крыму (сам он рассказал, что поехал туда проведать бабушку). В итоге Суханов увлекся разговором с горожанами, начал вызывать полицию и на сессию так и не попал".

Подозреваемого в антисемитизме оппоблоковца Суханова не пустили в горсовет Днепра 01
Подозреваемого в антисемитизме оппоблоковца Суханова не пустили в горсовет Днепра 02
Подозреваемого в антисемитизме оппоблоковца Суханова не пустили в горсовет Днепра 03

Сам депутат написал: "Сегодня во время сессии на меня совершено очередное нападение. На видео видно, что личная армия Филатова не пускает охрану на территорию горсовета. Это избиение было заранее спланировано Филатовым. По избиению меня, как антикоррупционнера и депутата, людьми из ОПГ Филатова прямо в здании горсовета во время сессии, а именно депутатом Гороховским! Все заявления написаны, экспертизы пройдены. Теперь готовлю письма во все правозащитные организации и послам. Филатов, Я не дам тебе воровать в тишине!!! Ты животное, можешь слать своих шавок, угрожать и избивать!!! Но начатое я доведу до конца".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее депутат городского совета Днепра, член "Оппоблока" Сергей Суханов разместил в Facebook ряд антисемитских высказываний. Против Суханова было начато уголовное производство за разжигание национальной розни.

Подозреваемого в антисемитизме оппоблоковца Суханова не пустили в горсовет Днепра 04

Источник: https://censor.net.ua/p3086971
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапи усіма силами намагаються забити кілок між євреями і українцями. Але вони цими провокаціями лише породили новий суспільно-політичний термін: жидобандерівець.
Треба Суханову замість Крима злітати у Сирію на Іл-20.
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Что то видно чтобы евреев в Украине обижали -Президент еврей,премьер министр еврей,95% правительства и депутатов евреи .Судя по ихним Е-декларациям так они не страдают .
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В своей жизни ненавижу две вещи: антисемитизм и жидов.
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Бий жидів, рятуй Росію? Хороша справа. А якщо комусь твоя щиро українська пика схожа на жидівську і він тобі під гарячу руку розвалить голову? Прикриєшся паспортом?
Наприклад, ось він єврей чи ні?

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Оно падло, а падло национальности не имеет. Да и какая разница, еврей он или нет?
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Да обыкновенный националист. Который, тем не менее, в какой-то момент был полезен народу.
Но я не о том. А о том, что когда натравливают на еврея, негра, венгра, поляка не за его человеческие/нечеловеческие качества, а за язык, цвет кожи или форму носа и т.д. - не понимают, что этот бумеранг вернется и выкосит всех подряд.
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вы ошиблись с адресатами не вижу проблем в этом ключе в Украине. Вам бы такие пламенные речи где нить на ленте.сру продвигать. Но там за такое и перед ка-дыркой можно присесть..
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Что продвигать на ленте сру? Конституцию Украины, баран?
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а если на тебя еврея натравливают за воровство,наглую ложь и за идиологию гиперсионизма дє факто а не де юрє то на бумерангах в виде твоих носков тебя суку повесят или полетиш ими махая как чечетов
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абыр абырвалг или горлум горлум,шо ты пишешь?
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воно хворе не чипайте навіть потичком...
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антисемит и антикорупционер.. короче, депутат "Опоблока"
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хахаха а он в шаббат сходит к раббе и откупит грех а шрек останется глупым нищим гоем как для одного так и для другого ибо верит в написаное и 50 оттенков серого в иудейском мире раскладов не для него .Насколько надо же быть крэйзи шоб дать себе делать голову у себя дома всякой пришлой мрази.
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шота нэвторопав...антисемиты гройсмана круче антисемитов рабиновича?
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В своей жизни ненавижу две вещи: антисемитизм и жидов.
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...я ж вам сказав, шо мститися не можу, бо всi ми люди браття на землi, окрiм жидiв, татар, масонiв, негрiв, біларусiв, которих я ненавиджу. В цiлому ж я гуманiст, не те шо ви, папаша.

(с) Лесь Наше-Всьо
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Угу. Я не расист, но человек должен быть белым.
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Тот случай, когда делали постер против расизма - а в итоге затеяли расизм.
"Внутри мы все нормальные"... Підозрюваного в антисемітизмі "опоблоківця" Суханова не пустили до міськради Дніпра - Цензор.НЕТ 1140

Підозрюваного в антисемітизмі "опоблоківця" Суханова не пустили до міськради Дніпра - Цензор.НЕТ 2312
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Кацапи усіма силами намагаються забити кілок між євреями і українцями. Але вони цими провокаціями лише породили новий суспільно-політичний термін: жидобандерівець.
Треба Суханову замість Крима злітати у Сирію на Іл-20.
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А ти можеш дати відповідь навіщо українцю в Україні жид в раді,жид президент або опозиційний жид чи жидівка що до влади лізе.Просто кацапське лайно чомусь вважае що воно має на країну більше прав ніж жиди. В такому випадку гетто для нацменів єдина панацея і між голодомором і холокостом я як українець оберу завжди холокост бо це моя земля а не жидів з кацапами
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Что то видно чтобы евреев в Украине обижали -Президент еврей,премьер министр еврей,95% правительства и депутатов евреи .Судя по ихним Е-декларациям так они не страдают .
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Еще надо бы переименовать Днепропетровск в Нью - Итиль, а Украину в Новую Хазарию,
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Да как бы уже. Просто Днепр.
Итиль - хазарское название реки Волга, то есть для нашего города оно как-то не свистит.
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Бiда не втiм що ти мене не любиш,бiда що я тебе не можу розлюбити(опоблок,евреi i нацiональний корпус)
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"Филатов, Я не дам тебе воровать в тишине!!! Ты животное, можешь слать своих шавок, угрожать и избивать!!! Но начатое я доведу до конца". Продолжаю: ""Пропусти, падло, к кормушке!!!"
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Какое это начатое дело он собирается довести до конца? Организовать для раша ТВ еврейские погромы?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПодозреваемого в антисемитизме "оппоблоковца" Суханова не пустили в горсовет Днепра. ФОТО
 
 
 
 
 
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