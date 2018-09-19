 Подозреваемого в антисемитизме "оппоблоковца" Суханова не пустили в горсовет Днепра. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

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"Сегодня, 19 сентября, на очередной сессии горсовета должен был присутствовать эксцентричный депутат. Однако вход в здание для Суханова перегородили активисты "Национального корпуса". Молодые люди вели себя мирно и требовали от полиции задержать депутата за антисемитские высказывания. Сотрудники "Муниципальной варты" также не позволили герою дня участвовать в сессии", - отмечает издание.

Руководитель ПП "Национальный корпус Днепр" Денис Котенко прокомментировал акцию так: "Суханов пришел на сессию, возле зала его обступили желающие задать вопросы, которых накопилось к "оппоблоковцу" довольно много. Нас, в частности, интересовало, почему депутат городского совета Днепра несколько месяцев находился в оккупированном Крыму (сам он рассказал, что поехал туда проведать бабушку). В итоге Суханов увлекся разговором с горожанами, начал вызывать полицию и на сессию так и не попал".









Сам депутат написал: "Сегодня во время сессии на меня совершено очередное нападение. На видео видно, что личная армия Филатова не пускает охрану на территорию горсовета. Это избиение было заранее спланировано Филатовым. По избиению меня, как антикоррупционнера и депутата, людьми из ОПГ Филатова прямо в здании горсовета во время сессии, а именно депутатом Гороховским! Все заявления написаны, экспертизы пройдены. Теперь готовлю письма во все правозащитные организации и послам. Филатов, Я не дам тебе воровать в тишине!!! Ты животное, можешь слать своих шавок, угрожать и избивать!!! Но начатое я доведу до конца".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее депутат городского совета Днепра, член "Оппоблока" Сергей Суханов разместил в Facebook ряд антисемитских высказываний. Против Суханова было начато уголовное производство за разжигание национальной розни.