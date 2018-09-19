 Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Украина купила новейший радар стоимостью 6,7 миллиона долларов, и добилась прорыва в поставках высокотехнологичных видов вооружений из стран НАТО. Военно-техническое сотрудничество Украины со странами НАТО в 2018-м и уровень поставок вооружений не может не впечатлять. В мае 2018-го Украина приобрела новейший радар производства Дании - MFTR 2100/40, предназначенную для точных измерений траекторий стрельбы боеприпасов всех видов. Радар изготовлен компанией Weibel Scientific A.S., и применен в присутствии СМИ 26 июля в ходе испытаний новых гаубичных снарядов калибра 155 мм, которые прошли на Гончаровском полигоне", - напомнил он.
"Ранее Украина не имела возможностей разрабатывать новые боеприпасы, и прежде всего снаряды, так как не имела современного измерительного оборудования. Как известно, во времена СССР производство боеприпасов на территории Украины не осуществлялось, изготавливались отдельные компоненты. И определить каким образом ведет себя снаряд на траектории, какова скорость полета было невозможно. Однако Украина многому учится, и вот государство закупило самую современную технику для проведения испытаний и изготовления высококачественных снарядов натовского калибра 155 мм. При этом радар многофункциональный, настройки можно менять, и замерять боеприпасы различных калибров, и даже пули пехотного оружия. Комплекс MFTR 2100/406 на шасси грузовика MAN обошелся налогоплательщикам Украины в крупную сумму - 6 миллионов 734 тысячи долларов. Тем не менее, эти деньги потрачены на важный проект. Радар обеспечивает точный контроль полета боеприпасов всех типов на дальность до 40 километров", - отметил журналист.
"Поставки датского радара - это не первый случай получения техники из стран НАТО. Современные системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, радары, разведывательные и ударные беспилотники поставляют нам США, Польша, Франция. Украина получает такие ресурсы для обороны и безопасности, которые по своим характеристикам намного превосходят аналогичные образцы противника - боевой техники ВС РФ", - резюмировал Бутусов.
На фото - внешний вид радара MFTR 2100/40 и изображение на мониторе управления.
🤑
А не евробяХЕРЫ, Савченки, копачи бурштына, рубители леса, контрабандисты и быдло перекрывающее трассы!!! Слава Украине! СЛАВА ВЕЛИКОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ!!! Смерть Москве!
ЗЕР ГУТ!
Виробництво уже налагоджено, все обладнання є, перші партії випущені. Радар це вишенька на тортик!
Ну як, зрадофілітик-порохофоб, припікає?
Разве открытия военных заводов должны рекламировать?
https://prom.ua/Hronografy-dlya-izmereniya-skorosti-puli.html
Ну киньте шарик, покажет скорость шарика ?
А то гавно что ты рекламируешь....сможет это сделать..??
А Вы мой пост читали ? Если можно укажите где там слово "траектория" ?
Ты влез в тему с каким то гавном...которое меряет скорость пули...и начал орать что радар не нужен...и это гавно его запросто заменит....
А Вы мой пост читали ? Если можно укажите где там слово "траектория" ?
А и ещё извините что влез в ВАШУ личную статью.
А чо.
Стрельнули 125-м, а тут полисмен навелся и сразу все выдал, и углы, и скорости ...
Точный контроль полета.... то бишь все необходимые параметры....и скорость о которой ты шепчешь...всего лишь один из них....
И к стати о траектории написано в том же предложении в котором ты вычитал о скорости....
А Вы мой пост читали ? Если можно укажите где там слово "траектория" ?
там принцип измерения другой.
Наука есть такая баллистика, или Вы думаете в начале прошлого века, или сейчас стреляют по радарам ?
Выпускала, завод "Точмаш" в Донецке при СССР работал а три смены, на заводе работало
более 30 ти тысяч сотрудников, выпускал в том числе и артилерийские снаряды, которые
снаряжались на заводе ДЗРХИ , это тот на котором регулярно во время последних лет
происходят мощнейшие взрывы. Другое дело что весь ВПК за годы независимости просто лег, все это стало власти не нужным. Казалось наверное, что оставшихся арсеналов хватит еще и их внукам продавать.... В Украине мнго чего производилось. Просто к власти приходили и приходят политики, которые часто настолько далеки от реального производства о тем болле техники......