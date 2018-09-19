 Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Украина купила новейший радар стоимостью 6,7 миллиона долларов, и добилась прорыва в поставках высокотехнологичных видов вооружений из стран НАТО. Военно-техническое сотрудничество Украины со странами НАТО в 2018-м и уровень поставок вооружений не может не впечатлять. В мае 2018-го Украина приобрела новейший радар производства Дании - MFTR 2100/40, предназначенную для точных измерений траекторий стрельбы боеприпасов всех видов. Радар изготовлен компанией Weibel Scientific A.S., и применен в присутствии СМИ 26 июля в ходе испытаний новых гаубичных снарядов калибра 155 мм, которые прошли на Гончаровском полигоне", - напомнил он.

"Ранее Украина не имела возможностей разрабатывать новые боеприпасы, и прежде всего снаряды, так как не имела современного измерительного оборудования. Как известно, во времена СССР производство боеприпасов на территории Украины не осуществлялось, изготавливались отдельные компоненты. И определить каким образом ведет себя снаряд на траектории, какова скорость полета было невозможно. Однако Украина многому учится, и вот государство закупило самую современную технику для проведения испытаний и изготовления высококачественных снарядов натовского калибра 155 мм. При этом радар многофункциональный, настройки можно менять, и замерять боеприпасы различных калибров, и даже пули пехотного оружия. Комплекс MFTR 2100/406 на шасси грузовика MAN обошелся налогоплательщикам Украины в крупную сумму - 6 миллионов 734 тысячи долларов. Тем не менее, эти деньги потрачены на важный проект. Радар обеспечивает точный контроль полета боеприпасов всех типов на дальность до 40 километров", - отметил журналист.

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"Поставки датского радара - это не первый случай получения техники из стран НАТО. Современные системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, радары, разведывательные и ударные беспилотники поставляют нам США, Польша, Франция. Украина получает такие ресурсы для обороны и безопасности, которые по своим характеристикам намного превосходят аналогичные образцы противника - боевой техники ВС РФ", - резюмировал Бутусов.





На фото - внешний вид радара MFTR 2100/40 и изображение на мониторе управления.