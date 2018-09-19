EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  10533  85
Все про:боеприпасы (1104) вооружение (2999) радар (35) Бутусов Юрий (1489)

 Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО

Радар обеспечивает точный контроль полета боеприпасов всех типов на дальность до 40 километров.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите: Порошенко передал ВСУ сертификаты на новейшие отечественные радиолокационные станции производства "Искра". ВИДЕО

"Украина купила новейший радар стоимостью 6,7 миллиона долларов, и добилась прорыва в поставках высокотехнологичных видов вооружений из стран НАТО. Военно-техническое сотрудничество Украины со странами НАТО в 2018-м и уровень поставок вооружений не может не впечатлять. В мае 2018-го Украина приобрела новейший радар производства Дании - MFTR 2100/40, предназначенную для точных измерений траекторий стрельбы боеприпасов всех видов. Радар изготовлен компанией Weibel Scientific A.S., и применен в присутствии СМИ 26 июля в ходе испытаний новых гаубичных снарядов калибра 155 мм, которые прошли на Гончаровском полигоне", - напомнил он.

"Ранее Украина не имела возможностей разрабатывать новые боеприпасы, и прежде всего снаряды, так как не имела современного измерительного оборудования. Как известно, во времена СССР производство боеприпасов на территории Украины не осуществлялось, изготавливались отдельные компоненты. И определить каким образом ведет себя снаряд на траектории, какова скорость полета было невозможно. Однако Украина многому учится, и вот государство закупило самую современную технику для проведения испытаний и изготовления высококачественных снарядов натовского калибра 155 мм. При этом радар многофункциональный, настройки можно менять, и замерять боеприпасы различных калибров, и даже пули пехотного оружия. Комплекс MFTR 2100/406 на шасси грузовика MAN обошелся налогоплательщикам Украины в крупную сумму -  6 миллионов 734 тысячи долларов. Тем не менее, эти деньги потрачены на важный проект. Радар обеспечивает точный контроль полета боеприпасов всех типов на дальность до 40 километров", - отметил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит серийное производство пороха и взрывчатых веществ с использованием польских технологий, - Укроборонпром

"Поставки датского радара - это не первый случай получения техники из стран НАТО. Современные системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, радары, разведывательные и ударные беспилотники поставляют нам США, Польша, Франция. Украина получает такие ресурсы для обороны и безопасности, которые по своим характеристикам намного превосходят аналогичные образцы противника - боевой техники ВС РФ", - резюмировал Бутусов.

Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов 01
Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов 02

На фото - внешний вид радара MFTR 2100/40 и изображение на мониторе управления.

Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086967
 
   
 Топ комментарии
 
дійсно. А то все зрада зрадная навколо. Ще й кацапський військовий літак цинічно підставили. Все погано...
 показать весь комментарий
 
А на рашці всі такі тупі чи ти унікум? Україна купила новітній радар виробництва Данії, який допоможе в розробці боєприпасів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 747
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дійсно. А то все зрада зрадная навколо. Ще й кацапський військовий літак цинічно підставили. Все погано...
 показать весь комментарий
 
 
Його вже показували на випробуваннях артснарядів.
 показать весь комментарий
 
 
Добра новина.. Особливо, щодо ударних безпілотників..
 показать весь комментарий
 
 
Это очень хорошо. Но нам бы самим тако наладить,ка ещё не все уехали........
 показать весь комментарий
 
 
такое не наладишь, сильно научно емкое и высоко точное оборудование
 показать весь комментарий
 
 
Скажите... а зачем "нам бы самим тако наладить" Покупать технологию, по которой строить завод/линию производства комплектующих и т.д....? Зачем десятками или сотнями выпускать то, в чем потребность в 1-2 единицах. Этот радар предназначен для точных измерений траекторий при испытании стрельбы боеприпасов всех видов. Испытания не производятся ни часто ни масово, для проведения периодических испытаний достаточно 1 единицы данного радара.
 показать весь комментарий
 
Нарешті щось цікаве прикупити, може наклепаємо кацапо-дробилок ще!!!
 показать весь комментарий
 
 
Це добре. І гарне висвітлення новини: "Україна купила", а не всякі там розрізувачі стрічок.
 показать весь комментарий
 
 
Цн не зовсім добре , бо без перерізання стрічки він добре не працюватиме.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, можна ще святою водою покропить, для надійності. Тільки тут техніка з Данії. Вона не забобонна.
 показать весь комментарий
 
 
Таки пару місяців тому взад -США купили Наш радар..
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Для хорошей "русофобии" $6,7 лямов не жалко!)) Хорошая и нужная система.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это новость!!!!
А не евробяХЕРЫ, Савченки, копачи бурштына, рубители леса, контрабандисты и быдло перекрывающее трассы!!! Слава Украине! СЛАВА ВЕЛИКОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ!!! Смерть Москве!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
интересное приобретение. Радар для отслеживания скорости и траектории снарядов, но, как говорится в статье, Украина не имеет ни одного завода по производству снарядов. Вопрос-шо собрались производить и отслеживать？
 показать весь комментарий
 
 
В статье говрилось что заводов небыло из-за отсутствия такого оборудования.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
т.е. радар будет в чехле стоять пока не построят завод, я правильно понял？ испытывать же пока нечего. Мудрое решение, не правда ли, купить ненужную железяку, когда волонтеры собирают деньги на тепловизоры и прочие необходимые приборы.
 показать весь комментарий
 
 
А на рашці всі такі тупі чи ти унікум? Україна купила новітній радар виробництва Данії, який допоможе в розробці боєприпасів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 747
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
плохо, что вас таких идиотов 54% в Украине, прямо беда
 показать весь комментарий
 
 
Все таки ты не хочешь сам читаь. "При этом радар многофункциональный, настройки можно менять, и замерять боеприпасы различных калибров, и даже пули пехотного оружия."
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
всетаки у тебя высох ум. Где патронный завод, где вообще военные заводы？Только не тули сейчас туфту о единичных образцах произведенных в лабораториях
 показать весь комментарий
 
 
так ты же шпион! Все тебе расскажи и покажи...
 показать весь комментарий
 
все, усралось соевое недоразумение. А, 6.7 лямов зелени тю тю и из твоего кармана тоже, но ничо, ценой на газ восполнится карман чиновников, радуйся
 показать весь комментарий
 
не перживай за мои краманы, следи как из твогое хуйло кормится. Шпионишь тут, вынюшиваешь, падаль гебешная...
 показать весь комментарий
 
а, так ты чиновник, теперь понятно почему ты тут за эту конченую власть тут топишь до потери пульса
 показать весь комментарий
 
я у себя дома, не лажу с чужим айпиншиком по чужим странам и не вынюхиваю их секреты.
 показать весь комментарий
 
 
Будем измераять непрогнозируемую траекторию....
 показать весь комментарий
 
Хороший радар, должен помочь в производстве высокоточных снарядов, чтобы снаряд летел в одну и туже воронку и выкуривал закопавшегося сепара!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
когда пэтька будет ленточку резать на открытии завода по производству снарядов, я не нашел инфо？
 показать весь комментарий
 
 
Вже, вже! Україна купила новітній радар виробництва Данії, який допоможе в розробці боєприпасів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9734
Виробництво уже налагоджено, все обладнання є, перші партії випущені. Радар це вишенька на тортик!
Ну як, зрадофілітик-порохофоб, припікає?
 показать весь комментарий
 
 
155 мм уже испытывали, интересно, где же снаряды взяли?
Разве открытия военных заводов должны рекламировать?
 показать весь комментарий
 
 
Ты не нашел инфы...потому что ты винторогий баран....потому как инфы по этому поводу в инете навалом....
 показать весь комментарий
 
"какова скорость полета было невозможно", что за бред ? Да в любом оружейном магазине продаются такие приборы, они копейки стоят.
 показать весь комментарий
 
 
скорсть полета ЛЮБОГО боеприпаса в оружейном магазине...
 показать весь комментарий
 
Да представьте себе любого, и не только боеприпаса, а и мухи или Вашей ладони. Принцип работы абсолютно одинаков, скорость=расстояние между двумя датчиками/время между срабатываниям. Современные микросхемы позволяют измерять это время с точностью до милллиардных секунд.
 показать весь комментарий
 
Хронограф для измерения скорости пули и дульной энергии ИБХ 771 Україна купила новітній радар виробництва Данії, який допоможе в розробці боєприпасів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 799
 показать весь комментарий
 
 
Так а Вам чего надо ?
Ну киньте шарик, покажет скорость шарика ?
 показать весь комментарий
 
теперь понятно почему ты Саша в Кубе. Долго доходит...
 показать весь комментарий
 
Радар обеспечивает точный контроль полета боеприпасов всех типов на дальность до 40 километров. Источник: https://censor.net.ua/p3086967

А то гавно что ты рекламируешь....сможет это сделать..??
 показать весь комментарий
 
не старайся, до йлеботов не дойдет, у них такая методичка.
 показать весь комментарий
 
Извините, за очередную рекламу, коль Вы ответ на вопрос считаете рекламой, но я повторюсь.
А Вы мой пост читали ? Если можно укажите где там слово "траектория" ?
 показать весь комментарий
 
Нафига мне твой бред читать..??
Ты влез в тему с каким то гавном...которое меряет скорость пули...и начал орать что радар не нужен...и это гавно его запросто заменит.... Україна купила новітній радар виробництва Данії, який допоможе в розробці боєприпасів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 636
 показать весь комментарий
 
 
Извините, за очередную рекламу, коль Вы ответ на вопрос считаете рекламой, но я повторюсь.
А Вы мой пост читали ? Если можно укажите где там слово "траектория" ?
А и ещё извините что влез в ВАШУ личную статью.
 показать весь комментарий
 
Странно, что он не предложил еще и полицейский радар - измеритель...
А чо.
Стрельнули 125-м, а тут полисмен навелся и сразу все выдал, и углы, и скорости ...

 показать весь комментарий
 
 
А....для Вас ещё проблема угол замерить. Ну тогда всё-диалог закончен.
 показать весь комментарий
 
Вы специалист в области внешней баллистики?
 показать весь комментарий
 
 
А траекторию полета ты тоже собираешься с помощью этого гавна отслеживать..??
 показать весь комментарий
 
 
А Вы мой пост читали ? Если можно укажите где там слово "траектория" ?
 показать весь комментарий
 
А для испытаний, этот параметр необходим.
 показать весь комментарий
 
Радар обеспечивает точный контроль полета боеприпасов всех типов на дальность до 40 километров. Источник: https://censor.net.ua/p3086967
Точный контроль полета.... то бишь все необходимые параметры....и скорость о которой ты шепчешь...всего лишь один из них....

И к стати о траектории написано в том же предложении в котором ты вычитал о скорости.... Україна купила новітній радар виробництва Данії, який допоможе в розробці боєприпасів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6869
 показать весь комментарий
 
 
Извините, за очередную рекламу, коль Вы ответ на вопрос считаете рекламой, но я повторюсь.
А Вы мой пост читали ? Если можно укажите где там слово "траектория" ?
 показать весь комментарий
 
Скорость снаряда она не линейна, Вы датчик к каждому снаряду прикреплять будете?
там принцип измерения другой.
 показать весь комментарий
 
 
высокоточные снаряды имеют любую траекторию и скорость, согдасно заданию. Именно для этого нужно такое оборудование.
 показать весь комментарий
 
Может подскажите магазин? Так чтоб прибор на пару километров видел пулю?
 показать весь комментарий
 
Если Вы не соображаете как измерить в 2018 году скорость твердого тела, не позорьтесь. Україна купила новітній радар виробництва Данії, який допоможе в розробці боєприпасів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4121
 показать весь комментарий
 
На расстоянии в 40 километров..?? И как ты собрался это сделать с помощью того гавна что вывалил по ссылке..??
 показать весь комментарий
 
 
ты точно дурак. Пойди измерь скорость любого тела при подлете к цели за 80 км. Україна купила новітній радар виробництва Данії, який допоможе в розробці боєприпасів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8659
 показать весь комментарий
 
Похоже что дурак таки Вы, причем полный.
Наука есть такая баллистика, или Вы думаете в начале прошлого века, или сейчас стреляют по радарам ?
 показать весь комментарий
 
Позвольте не согласиться с тем что ранее Украина не выпускала боеприпасы.
Выпускала, завод "Точмаш" в Донецке при СССР работал а три смены, на заводе работало
более 30 ти тысяч сотрудников, выпускал в том числе и артилерийские снаряды, которые
снаряжались на заводе ДЗРХИ , это тот на котором регулярно во время последних лет
происходят мощнейшие взрывы. Другое дело что весь ВПК за годы независимости просто лег, все это стало власти не нужным. Казалось наверное, что оставшихся арсеналов хватит еще и их внукам продавать.... В Украине мнго чего производилось. Просто к власти приходили и приходят политики, которые часто настолько далеки от реального производства о тем болле техники......
 показать весь комментарий
 
 
Вражеская разведка получает 90% информации из открытых источников!
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы,если системно начали заниматься. Не все падлюки,есть хоть понимающие что и этим ,особенно разработанными боеприпасами, можно торговать.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх