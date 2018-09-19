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 Убийство в университете им. Каразина в Харькове: пьяный сотрудник зарезал товарища. ФОТО

В Харькове задержали телефониста, которого подозревают в убийстве товарища в помещении Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Отмечается, что 18 сентября около 23:50 в районную полицию поступила информация от врачей "скорой" об обнаружении тела мужчины с ножевыми ранениями на лестнице 9-го этажа здания одного из высших учебных заведений города.

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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего, им оказался 56-летний харьковчанин. По подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские задержали и доставили в участок его 52-летнего знакомого.

Как выяснили правоохранители, в вузе, где произошла трагедия, подозреваемый работает телефонистом. В тот день у мужчины был день рождения, он решил отпраздновать в помещении университета и пригласил трех своих знакомых. Застолье проходило в одном из кабинетов на 9-м этаже. "Во время распития алкоголя между именинником и одним из товарищей возникла ссора, в ходе которой задержанный нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в область шеи. Пострадавший пытался убежать от нападающего и выбежал из кабинета. На лестнице он потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.

Убийство в университете им. Каразина в Харькове: пьяный сотрудник зарезал товарища 01
Убийство в университете им. Каразина в Харькове: пьяный сотрудник зарезал товарища 02
Убийство в университете им. Каразина в Харькове: пьяный сотрудник зарезал товарища 03

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении уголовного преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/p3086963
 
 
 Топ комментарии
 
Во всех ВУЗах, заводах, бизнес-центрах и т.д. существуют ведомственные АТС, стационарная связь
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"Мы не сошлись во мнениях по поводу одного места из Блаженного Августина"...(с)
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Ото і згниє у буцегарні, алконавт... Співчуття родині загиблого((
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ПОГУЛЯЛИ!Наверное решали, кто будет следующим президентом!
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Лезвие ножа сломано. Представляю с какой силой он наносил удары... А вообще - водка (да и любой алкоголь) это зло.
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А мог бы и телефонным кабелем задушить.Видно лень было за ним идти.
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В епоху мобільних телефонів в університеті є посада телефоніста? Якогось старого алкоголіка-відставника так балували?
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Во всех ВУЗах, заводах, бизнес-центрах и т.д. существуют ведомственные АТС, стационарная связь
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"Мы не сошлись во мнениях по поводу одного места из Блаженного Августина"...(с)
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Суровый научный мир Харькова.
"Выпили... стали спорить... насчёт Шрёдингера... я ему говорю: пока наблюдатель не подтянется - суперпозиция, ёпта... котяра там и живой и дохлый, мля... а он мне говорит - да не, х*йня какая-то.. Слово за слово, х*ем по столу, вот я его как-то и зарезал..."
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУбийство в университете им. Каразина в Харькове: пьяный сотрудник зарезал товарища. ФОТО
 
 
 
 
 
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