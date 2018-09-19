 Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября. ФОТОрепортаж

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов пришел в президиум Рады
Егор Соболев ("Самопомич") внимательно слушает разговор своих очаровательных коллег
Ирина Ефремова из "Народного фронта" уверенно шагает по залу парламента
Земляки Сергей Кивалов ("Оппозиционный блок") и Алексей Гончаренко (БПП) беседуют
Не интернетом единым
"Фронтовики" Андрей Тетерук и Юрий Береза, а также глава фракции НФ Максим Бурбак с соратницей Ириной Ефремовой
Председатель фракции НФ Бурбак чем-то озадачил Спикера Парубия
Рада - connecting people - рукопожатие спикера Парубия и первого вице-спикера Ирины Геращенко
Юрий Мороко ("Оппоблок") смеется вместе с коллегой
"Оппоблоковец" Игорь Шурма внимательно смотрит на соратника Долженкова
Внефракционный нардеп Безбах обращает на что-то внимание коллег
Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") украсилась бусами и экстравагантным поясом
Оксана Юринец (БПП) что-то показывает коллеге Пинзенику
Заполненность сессионного зала далека от совершенства
Сектор "Оппоблока"
Александа Кужель ("Батькивщина") общается с коллегами
Нардепу Кивалову из "Оппоблока" что-то объясняют
Фото - Цензор.НЕТ