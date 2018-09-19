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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября. ФОТОрепортаж

19 сентября состоялось очередное сессионное заседание Верховной Рады VIII созыва. Председатель Верховной Рады Украины Парубий, открыв утреннее пленарное заседание, сообщил, что Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине до 250 млн долларов. В частности, средства выделяются на разведывательную поддержку ВСУ. Также народные депутаты рассмотрели проект Закона о ратификации Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) №0196 и 246-ю голосами приняли законопроект в целом.

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

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Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 01

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов пришел в президиум Рады

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 02

Егор Соболев ("Самопомич") внимательно слушает разговор своих очаровательных коллег

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 03

Ирина Ефремова из "Народного фронта" уверенно шагает по залу парламента

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 04

Земляки Сергей Кивалов ("Оппозиционный блок") и Алексей Гончаренко (БПП) беседуют

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 05

Не интернетом единым

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 06

"Фронтовики" Андрей Тетерук и Юрий Береза, а также глава фракции НФ Максим Бурбак с соратницей Ириной Ефремовой

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 07

Председатель фракции НФ Бурбак чем-то озадачил Спикера Парубия

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 08

Рада - connecting people - рукопожатие спикера Парубия и первого вице-спикера Ирины Геращенко 

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 09

Юрий Мороко ("Оппоблок") смеется вместе с коллегой

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 10

"Оппоблоковец" Игорь Шурма внимательно смотрит на соратника Долженкова

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 11

Внефракционный нардеп Безбах обращает на что-то внимание коллег

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 12

Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") украсилась бусами и экстравагантным поясом

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 13

Оксана Юринец (БПП) что-то показывает коллеге Пинзенику

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 14Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 15

Заполненность сессионного зала далека от совершенства

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 16

Сектор "Оппоблока"

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 17

Александа Кужель ("Батькивщина") общается с коллегами

Жесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября 18

Нардепу Кивалову из "Оппоблока" что-то объясняют

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3086962
 
 
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЖесты Парубия, экстравагантная Бахтеева и полупустой зал: утреннее заседание Рады 19 сентября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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