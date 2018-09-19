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 Житель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в г.Кривой Рог Днепропетровской области сбыт военных средств поражения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель скупал для перепродажи оружие и боеприпасы, в том числе незаконно вывезенные из района проведения операции Объединенных Сил. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником средств поражения.

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В ходе проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили по месту жительства торговца оружием 35 подствольных гранат ВОГ-25П, противопехотную мину ОЗМ-72, 8 дымовых мин ДМ-11, 2 пистолета без маркировки, 900 патронов различного калибра и 5 магазинов от автомата Калашникова.

Житель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ 01
Житель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ 02
Житель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ 03
Житель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ 04

Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/p3086947
 
 
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Константин, а он что весте с ним оружием торгует или моего соседа, атовца, заставляет с ворованного оружия кошек сельских стрелять?
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Он заставляет людей не жить, а выживать, кто как может. Как говорил мой покойный дядя, вечная ему память: " жизнь заставит, на скрипке заиграешь. " Мудрый был человек.
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Нет, подкацапышь, реформы нужны. Но не их имитация. Надо идти в НАТО и Евросоюз, только воровать по дороге, как кондитеры и прочие медведчуки с путлерами - не надо.
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За слово " реформы " надо давать в морду, добрый человек.
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В кацапии - безусловно. Если не давать в морду за слово реформы - развалится мгновенно. А так ещё протянет до момента, когда Путлера ночной вазой любовник отреформирует...
А вот дуракам из Чехии, Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Словении, бывшей ГДР - всё неймётся. Реформируюисямвовсю, и постоянно.
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Мы не похожи ни на одну из перечисленных тобой уважаемых стран, добрый человек. Свиньями мы были, ими останемся и дальше. Не надо себя обманывать.
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о, мина ОЗМ-72, которая есть только у москалей!!! палятся идиоты
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трофеи..................Куча АК-100............разных модификаций.
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нормально так...не в рюкзачке "на память" притаранил...
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7,62х54 в обоймах под "трехлинейку"
Запасливый, все в дом, все в дом.
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Папаша вилкул себе на старость откладывает?)))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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