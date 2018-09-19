 Житель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что местный житель скупал для перепродажи оружие и боеприпасы, в том числе незаконно вывезенные из района проведения операции Объединенных Сил. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником средств поражения.
В ходе проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили по месту жительства торговца оружием 35 подствольных гранат ВОГ-25П, противопехотную мину ОЗМ-72, 8 дымовых мин ДМ-11, 2 пистолета без маркировки, 900 патронов различного калибра и 5 магазинов от автомата Калашникова.
Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.
А вот дуракам из Чехии, Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Словении, бывшей ГДР - всё неймётся. Реформируюисямвовсю, и постоянно.
Злякались прокурви?
Запасливый, все в дом, все в дом.