 Житель Кривого Рога продавал оружие и боеприпасы из зоны ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель скупал для перепродажи оружие и боеприпасы, в том числе незаконно вывезенные из района проведения операции Объединенных Сил. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником средств поражения.

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В ходе проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили по месту жительства торговца оружием 35 подствольных гранат ВОГ-25П, противопехотную мину ОЗМ-72, 8 дымовых мин ДМ-11, 2 пистолета без маркировки, 900 патронов различного калибра и 5 магазинов от автомата Калашникова.









Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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