 Следователь из Обухова попался на взятке в $600 за возвращение вещдоков. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным прокуратуры, полицейский требовал от гражданина деньги и через посредника получил взятку в $600 за возвращение вещественного доказательства.

Следователя задержали за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия.





Напомним, накануне, 18 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей нескольких высших учебных заведений Запорожья на незаконной легализации иностранцев на территории нашего государства.