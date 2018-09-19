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Все про:взятка (4075) Киевская область (1512) Обухов (64) Нацполиция (8174) прокуратура (3307)

 Следователь из Обухова попался на взятке в $600 за возвращение вещдоков. ФОТО

Следователь Обуховского отдела полиции задержан по подозрению в получении взятки в размере $600.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным прокуратуры, полицейский требовал от гражданина деньги и через посредника получил взятку в $600 за возвращение вещественного доказательства.

Следователя задержали за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия.

Следователь из Обухова попался на взятке в $600 за возвращение вещдоков 01
Следователь из Обухова попался на взятке в $600 за возвращение вещдоков 02

Напомним, накануне, 18 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей нескольких высших учебных заведений Запорожья на незаконной легализации иностранцев на территории нашего государства.

Источник: https://censor.net.ua/p3086946
 
   
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Як таракани, їх души - души, а вони розмножуються. Тільки 20 років останок то це хамство.
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раньше сбу делало постановки с каждодневных захватом шпионов, а теперь борьба с коррупцией!! Следователь из Обухова попался на взятке в $600 за возвращение вещдоков - Цензор.НЕТ 1005
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2 стадия взяточника(всего их много именно в полиции), не умеет работать. Вот 1 уровень давно наловчился-подсовывает прибор на проверку алкоголя крови со старой трубкой, возле вокзала использует карманников чтобы коробку с маком подкинуть, и это все даже не в столице. Работает полиция по новому, видать сгнила с головы до низу и реформы не помогают.
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ота синенькая тряпочка на асфальте...ото следователь-взяточник?
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И что ждет этого следователя? наверное тяжелая судьба бриллиантовых прокуроров...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСледователь из Обухова попался на взятке в $600 за возвращение вещдоков. ФОТО
 
 
 
 
 
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